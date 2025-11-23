Рейтинг@Mail.ru
До +23 градусов: погода в Крыму на 23 ноября - РИА Новости Крым, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251123/do-23-gradusov-pogoda-v-krymu-na-23-noyabrya-1151069829.html
До +23 градусов: погода в Крыму на 23 ноября
До +23 градусов: погода в Крыму на 23 ноября - РИА Новости Крым, 23.11.2025
До +23 градусов: погода в Крыму на 23 ноября
В воскресенье в Крыму сохранится сухая, теплая погода на 7-9 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 23.11.2025
2025-11-23T00:01
2025-11-23T00:01
крымская погода
погода в крыму
крым
севастополь
новости крыма
новости севастополя
прогноз
крымский гидрометцентр
судак
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150977612_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c562bcf57b63ba10c98a61dd1b7f7843.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится сухая, теплая погода на 7-9 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +21...+23.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +19...+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Судаке переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +11...14 градусов, днем +17...21.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251122/anomalnoe-teplo-v-krymu--nazvana-prichina-1151087681.html
крым
севастополь
судак
евпатория
алушта
ялта
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150977612_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_73ef2e661a62b07bdf71801bcca465b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, погода в крыму, крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, прогноз, крымский гидрометцентр, судак, евпатория, алушта, ялта, феодосия
До +23 градусов: погода в Крыму на 23 ноября

Погода в Крыму на 23 ноября

00:01 23.11.2025
 
© РИА Новости КрымКрымская осень
Крымская осень - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится сухая, теплая погода на 7-9 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13; днем +18…+23, в горах +14…+17", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +21...+23.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +19...+21.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Судаке переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +11...14 градусов, днем +17...21.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Симферополе в середине ноября зацвела сирень - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Вчера, 08:52Радио "Спутник в Крыму"
Аномальное тепло в Крыму – названа причина
 
Крымская погодаПогода в КрымуКрымСевастопольНовости КрымаНовости СевастополяПрогнозКрымский гидрометцентрСудакЕвпаторияАлуштаЯлтаФеодосия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
01:05В Севастополе отменили воздушную тревогу
00:01До +23 градусов: погода в Крыму на 23 ноября
00:00Какой сегодня праздник: 23 ноября
23:48Атака ВСУ на Севастополь: работает ПВО
23:35В Севастополе объявили воздушную тревогу
21:33Хитрый план Киева по срыву переговоров и очистные на ЮБК: главное за день
20:52Туристка повредила ногу в горах над Ялтой
20:52"Грандиозный эксперимент": что ждет западный Донбасс после освобождения
20:41Россия готова к конструктивной работе в G20 в 2026 году
20:05В Крыму ремонтируют мост на дороге Ленино-Мысовое
19:48Российские полярники вырастили в Антарктиде арбузы
19:10В Крыму в 2025 году обнаружили останки еще 15 бойцов Красной Армии
18:41План Трампа по Украине и обращение Зеленского к нации – топ недели
18:12Участники СЭЗ на Херсонщине инвестируют в регион более 15 млрд рублей
17:41В Воронеже взорвали боевые блоки от сбитых ракет
17:10В селе под Алуштой строят дом на 72 квартиры
16:51В Крыму в ноябре тепло по-летнему – прогноз погоды на воскресенье
16:15Детская хитрость: Зеленский хочет сорвать переговоры с Россией и США
15:59Саммит G20: принята итоговая декларация
15:32Трасса в обход "Артека" - когда запустят рабочее движение
Лента новостейМолния