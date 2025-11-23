https://crimea.ria.ru/20251123/do-23-gradusov-pogoda-v-krymu-na-23-noyabrya-1151069829.html
До +23 градусов: погода в Крыму на 23 ноября
До +23 градусов: погода в Крыму на 23 ноября - РИА Новости Крым, 23.11.2025
До +23 градусов: погода в Крыму на 23 ноября
В воскресенье в Крыму сохранится сухая, теплая погода на 7-9 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 23.11.2025
2025-11-23T00:01
2025-11-23T00:01
2025-11-23T00:01
крымская погода
погода в крыму
крым
севастополь
новости крыма
новости севастополя
прогноз
крымский гидрометцентр
судак
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150977612_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c562bcf57b63ba10c98a61dd1b7f7843.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится сухая, теплая погода на 7-9 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +21...+23.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +19...+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Судаке переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +11...14 градусов, днем +17...21.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251122/anomalnoe-teplo-v-krymu--nazvana-prichina-1151087681.html
крым
севастополь
судак
евпатория
алушта
ялта
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150977612_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_73ef2e661a62b07bdf71801bcca465b1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская погода, погода в крыму, крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, прогноз, крымский гидрометцентр, судак, евпатория, алушта, ялта, феодосия
До +23 градусов: погода в Крыму на 23 ноября
Погода в Крыму на 23 ноября