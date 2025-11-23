https://crimea.ria.ru/20251123/do-23-gradusov-pogoda-v-krymu-na-23-noyabrya-1151069829.html

До +23 градусов: погода в Крыму на 23 ноября

В воскресенье в Крыму сохранится сухая, теплая погода на 7-9 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 23.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится сухая, теплая погода на 7-9 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +21...+23.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +19...+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Судаке переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +11...14 градусов, днем +17...21.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

