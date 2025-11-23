Рейтинг@Mail.ru
Атака на Крым: сбиты 46 беспилотников
Атака на Крым: сбиты 46 беспилотников
Атака на Крым: сбиты 46 беспилотников
Атака на Крым: сбиты 46 беспилотников
Средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов над Россией, сообщило Минобороны РФ. Из них 36...
2025-11-23T07:47
2025-11-23T07:54
министерство обороны рф
крым
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
срочные новости крыма
новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов над Россией, сообщило Минобороны РФ. Из них 36 дронов сбиты над Черным морем и 10 над полуостровом Крым."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппарата: 36 БПЛА – над акваторией Черного моря, десять БПЛА – над территорией Республики Крым, девять БПЛА – над территорией Брянской области, семь БПЛА – над территорией Воронежской области, четыре БПЛА – над территорией Краснодарского края, три БПЛА – над территорией Смоленской области, два БПЛА – над территорией Московского региона, два БПЛА – над территорией Белгородской области, один БПЛА – над территорией Калужской области и один БПЛА – над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении МО РФ.Накануне вечером на подлете к Севастополю были сбиты три дрона ВСУ, в городе объявляласт воздушная тревога."По предварительной информации, сбито 3 БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах", - написал губернатор грода Михаил Развожаев в своем ТГ-канале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
министерство обороны рф, крым, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, новости севастополя
Атака на Крым: сбиты 46 беспилотников

Атака на Крым: 36 дронов сбиты над Черным морем и 10 над полуостровом

07:47 23.11.2025 (обновлено: 07:54 23.11.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппа воздушного прикрытия группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов над Россией, сообщило Минобороны РФ. Из них 36 дронов сбиты над Черным морем и 10 над полуостровом Крым.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппарата: 36 БПЛА – над акваторией Черного моря, десять БПЛА – над территорией Республики Крым, девять БПЛА – над территорией Брянской области, семь БПЛА – над территорией Воронежской области, четыре БПЛА – над территорией Краснодарского края, три БПЛА – над территорией Смоленской области, два БПЛА – над территорией Московского региона, два БПЛА – над территорией Белгородской области, один БПЛА – над территорией Калужской области и один БПЛА – над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении МО РФ.
Накануне вечером на подлете к Севастополю были сбиты три дрона ВСУ, в городе объявляласт воздушная тревога.
"По предварительной информации, сбито 3 БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах", - написал губернатор грода Михаил Развожаев в своем ТГ-канале.
Министерство обороны РФ, Крым, Атаки ВСУ, Атаки ВСУ на Крым, Безопасность Республики Крым и Севастополя, Новости Крыма, Срочные новости Крыма, Новости Севастополя
 
Лента новостейМолния