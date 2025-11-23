https://crimea.ria.ru/20251123/ataka-na-krym-sbity-36-bespilotnikov-nad-chernym-morem-1151115072.html

Атака на Крым: сбиты 46 беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов над Россией, сообщило Минобороны РФ. Из них 36 дронов сбиты над Черным морем и 10 над полуостровом Крым."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппарата: 36 БПЛА – над акваторией Черного моря, десять БПЛА – над территорией Республики Крым, девять БПЛА – над территорией Брянской области, семь БПЛА – над территорией Воронежской области, четыре БПЛА – над территорией Краснодарского края, три БПЛА – над территорией Смоленской области, два БПЛА – над территорией Московского региона, два БПЛА – над территорией Белгородской области, один БПЛА – над территорией Калужской области и один БПЛА – над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении МО РФ.Накануне вечером на подлете к Севастополю были сбиты три дрона ВСУ, в городе объявляласт воздушная тревога."По предварительной информации, сбито 3 БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах", - написал губернатор грода Михаил Развожаев в своем ТГ-канале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

