https://crimea.ria.ru/20251123/ataka-na-krym-sbity-36-bespilotnikov-nad-chernym-morem-1151115072.html
Атака на Крым: сбиты 46 беспилотников
Атака на Крым: сбиты 46 беспилотников - РИА Новости Крым, 23.11.2025
Атака на Крым: сбиты 46 беспилотников
Средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов над Россией, сообщило Минобороны РФ. Из них 36... РИА Новости Крым, 23.11.2025
2025-11-23T07:47
2025-11-23T07:47
2025-11-23T07:54
министерство обороны рф
крым
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
срочные новости крыма
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149704203_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_9385a0625cd23498a2654f6f833ffd69.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов над Россией, сообщило Минобороны РФ. Из них 36 дронов сбиты над Черным морем и 10 над полуостровом Крым."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппарата: 36 БПЛА – над акваторией Черного моря, десять БПЛА – над территорией Республики Крым, девять БПЛА – над территорией Брянской области, семь БПЛА – над территорией Воронежской области, четыре БПЛА – над территорией Краснодарского края, три БПЛА – над территорией Смоленской области, два БПЛА – над территорией Московского региона, два БПЛА – над территорией Белгородской области, один БПЛА – над территорией Калужской области и один БПЛА – над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении МО РФ.Накануне вечером на подлете к Севастополю были сбиты три дрона ВСУ, в городе объявляласт воздушная тревога."По предварительной информации, сбито 3 БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах", - написал губернатор грода Михаил Развожаев в своем ТГ-канале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251122/ataka-vsu-na-sevastopol-rabotaet-pvo-1151114604.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149704203_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_ce47e95e74d4f727b39f78d127e5587a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, крым, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, новости севастополя
Атака на Крым: сбиты 46 беспилотников
Атака на Крым: 36 дронов сбиты над Черным морем и 10 над полуостровом
07:47 23.11.2025 (обновлено: 07:54 23.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов над Россией, сообщило Минобороны РФ. Из них 36 дронов сбиты над Черным морем и 10 над полуостровом Крым.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппарата: 36 БПЛА – над акваторией Черного моря, десять БПЛА – над территорией Республики Крым, девять БПЛА – над территорией Брянской области, семь БПЛА – над территорией Воронежской области, четыре БПЛА – над территорией Краснодарского края, три БПЛА – над территорией Смоленской области, два БПЛА – над территорией Московского региона, два БПЛА – над территорией Белгородской области, один БПЛА – над территорией Калужской области и один БПЛА – над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении МО РФ.
Накануне вечером на подлете к Севастополю были сбиты
три дрона ВСУ, в городе объявляласт воздушная тревога.
"По предварительной информации, сбито 3 БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах", - написал губернатор грода Михаил Развожаев в своем ТГ-канале.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.