Освобождены еще три населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области
Армия России освободила населенные пункты Тихое и Отрадное в Днепропетровской области, а также Петровское в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости Крым, 23.11.2025
2025-11-23T12:20
2025-11-23T12:20
2025-11-23T12:28
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
украина
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Армия России освободила населенные пункты Тихое и Отрадное в Днепропетровской области, а также Петровское в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Петровское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.В ведомстве добавили, что подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Тихое и Отрадное Днепропетровской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, новости
12:20 23.11.2025 (обновлено: 12:28 23.11.2025)