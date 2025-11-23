Рейтинг@Mail.ru
Освобождены еще три населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 23.11.2025
Освобождены еще три населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области
Освобождены еще три населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 23.11.2025
Освобождены еще три населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области
Армия России освободила населенные пункты Тихое и Отрадное в Днепропетровской области, а также Петровское в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости Крым, 23.11.2025
2025-11-23T12:20
2025-11-23T12:28
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
украина
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Армия России освободила населенные пункты Тихое и Отрадное в Днепропетровской области, а также Петровское в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Петровское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.В ведомстве добавили, что подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Тихое и Отрадное Днепропетровской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Освобождены еще три населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области

Армия России освободила Петровское в ДНР и Тихое и Отрадное в Днепропетровской области

12:20 23.11.2025 (обновлено: 12:28 23.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Армия России освободила населенные пункты Тихое и Отрадное в Днепропетровской области, а также Петровское в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Петровское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.
В ведомстве добавили, что подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Тихое и Отрадное Днепропетровской области.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииУкраинаНовости
 
