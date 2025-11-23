https://crimea.ria.ru/20251123/armiya-rossii-osvobodila-petrovskoe-v-dnr-1151116718.html

Освобождены еще три населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области

Освобождены еще три населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области

Армия России освободила населенные пункты Тихое и Отрадное в Днепропетровской области, а также Петровское в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости Крым, 23.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Армия России освободила населенные пункты Тихое и Отрадное в Днепропетровской области, а также Петровское в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Петровское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.В ведомстве добавили, что подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Тихое и Отрадное Днепропетровской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

Новости

