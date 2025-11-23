Рейтинг@Mail.ru
Аномально теплый ноябрь в Крыму - будет ли снег зимой - РИА Новости Крым, 23.11.2025
Эксклюзивы РИА Новости Крым
Аномально теплый ноябрь в Крыму - будет ли снег зимой
Аномально теплый ноябрь в Крыму - будет ли снег зимой - РИА Новости Крым, 23.11.2025
Аномально теплый ноябрь в Крыму - будет ли снег зимой
Аномально теплый ноябрь не означает, что предстоящей зимой Крым останется без осадков. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости Крым, 23.11.2025
2025-11-23T13:16
2025-11-23T13:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Аномально теплый ноябрь не означает, что предстоящей зимой Крым останется без осадков. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Ранее сообщалось, что в ноябре в Крыму погода едва не побила 102-летний рекорд, воздух прогрелся до 20, 8 градусов, что нетипично для ноября в регионе, вероятность такой погоды - всего 5-6 процентов.
роман вильфанд, погода, крымская погода, погода в крыму, зима, прогноз, новости крыма, крым
Аномально теплый ноябрь в Крыму - будет ли снег зимой

Вильфанд: аномальный ноябрь в Крыму не повлияет на осадки зимой

13:16 23.11.2025 (обновлено: 13:26 23.11.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Ялте
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Аномально теплый ноябрь не означает, что предстоящей зимой Крым останется без осадков. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Все исследования показывают, что температура ноября не влияет на зимний режим. После очень теплого ноября самые разнообразные зимы бывают. Поэтому крымчанам не стоит сейчас опасаться, что из-за теплого ноября зимой не будет снега", - сказал Роман Вильфанд.

Ранее сообщалось, что в ноябре в Крыму погода едва не побила 102-летний рекорд, воздух прогрелся до 20, 8 градусов, что нетипично для ноября в регионе, вероятность такой погоды - всего 5-6 процентов.
В Симферополе в середине ноября зацвела сирень - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Вчера, 08:52Радио "Спутник в Крыму"
Аномальное тепло в Крыму – названа причина
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымРоман ВильфандПогодаКрымская погодаПогода в КрымуЗимаПрогнозНовости КрымаКрым
 
