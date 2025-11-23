https://crimea.ria.ru/20251123/anomalno-teplyy-noyabr-v-krymu---budet-li-sneg-zimoy-1151116872.html
Аномально теплый ноябрь в Крыму - будет ли снег зимой
Аномально теплый ноябрь в Крыму - будет ли снег зимой - РИА Новости Крым, 23.11.2025
Аномально теплый ноябрь в Крыму - будет ли снег зимой
Аномально теплый ноябрь не означает, что предстоящей зимой Крым останется без осадков. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости Крым, 23.11.2025
2025-11-23T13:16
2025-11-23T13:16
2025-11-23T13:26
эксклюзивы риа новости крым
роман вильфанд
погода
крымская погода
погода в крыму
зима
прогноз
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/0d/1122653896_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_c81a796f46b60ead68c682e4977e5991.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Аномально теплый ноябрь не означает, что предстоящей зимой Крым останется без осадков. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Ранее сообщалось, что в ноябре в Крыму погода едва не побила 102-летний рекорд, воздух прогрелся до 20, 8 градусов, что нетипично для ноября в регионе, вероятность такой погоды - всего 5-6 процентов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251122/anomalnoe-teplo-v-krymu--nazvana-prichina-1151087681.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/0d/1122653896_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_6a31f282a3acd17db9b9bdd05a36cfed.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман вильфанд, погода, крымская погода, погода в крыму, зима, прогноз, новости крыма, крым
Аномально теплый ноябрь в Крыму - будет ли снег зимой
Вильфанд: аномальный ноябрь в Крыму не повлияет на осадки зимой
13:16 23.11.2025 (обновлено: 13:26 23.11.2025)