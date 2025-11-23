Рейтинг@Mail.ru
Аномальная жара в Крыму и возобновление зерновой сделки – главное за день - РИА Новости Крым, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251123/anomalnaya-zhara-v-krymu-i-vozobnovlenie-zernovoy-sdelki--glavnoe-za-den-1151121960.html
Аномальная жара в Крыму и возобновление зерновой сделки – главное за день
Аномальная жара в Крыму и возобновление зерновой сделки – главное за день - РИА Новости Крым, 23.11.2025
Аномальная жара в Крыму и возобновление зерновой сделки – главное за день
Аномально жаркий ноябрь в Крыму – температура воздуха в шаге от 100-летнего рекорда. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет попросить российского лидера... РИА Новости Крым, 23.11.2025
2025-11-23T22:21
2025-11-23T22:21
главное за день
новости крыма
крым
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151090710_0:316:721:722_1920x0_80_0_0_2c36b658b4a0ea83d435ebebd832a6a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Аномально жаркий ноябрь в Крыму – температура воздуха в шаге от 100-летнего рекорда. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет попросить российского лидера Владимира Путина возобновить работу "зернового коридора". На Украине горят объекты энергетики. ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье. Армия России освободила три населенных пункта за сутки.О главных событиях последнего дня недели – в подборке РИА Новости Крым.Жаркий ноябрь в КрымуАномально теплая погода стоит в Крыму в конце ноября. Днем воздух прогревается до +20 градусов и выше. Это нетипично для полуострова, а вероятность такого тепла в ноябре – всего пять процентов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."И в Крыму, и в Краснодарском крае очень теплая погода – 6…8 градусов выше нормы. Обусловлено это антициклональной погодой, осадков совсем немного. Такие атипичные погодные условия на конец ноября выпадают редко. Вероятность такого события 5-6 процентов. Собственно говоря – аномалия. Раз в 20 лет такая погода может быть, это очень редкое событие", – сказано в сообщении.Эрдоган хочет возобновить зерновую сделкуПосле саммита G20 в ЮАР президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник. Турецкий лидер хочет попросить возобновить работу "зернового коридора" и обсудить завершение конфликта на Украине."Я хочу спросить завтра уважаемого господина Путина о том, что мы можем сделать для возобновления "зернового коридора" и что мы можем сделать для завершения этого конфликта", – сказано в сообщении.На Украине горят объекты энергетикиНа объектах энергетической и транспортной инфраструктуры Одесской области минувшей ночью возникли крупные пожары. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер."Возникли пожары на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры, которые оперативно ликвидированы нашими спасателями", – сказано в сообщении.Также в Одесской области были нанесены удары по танковому полигону и по позициям украинских зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, минувшей ночью прогремели взрывы в подконтрольном ВСУ Херсоне.Атака ВСУ на ГРЭС в ПодмосковьеВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье. В результате ударов дронов возник пожар. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Сегодня утром на Шатурскую ГРЭС была совершена атака беспилотников. Часть дронов уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар, сейчас он локализован, экстренные службы продолжают работу", – сказано в сообщении.К вечеру пожар на ГРЭС был ликвидирован.Армия России освободила еще три населенных пунктаВооруженные силы России освободили три населенных пункта в Днепропетровской области и в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Петровское Донецкой Народной Республики, а подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Тихое и Отрадное Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251123/anomalno-teplyy-noyabr-v-krymu---budet-li-sneg-zimoy-1151116872.html
https://crimea.ria.ru/20251123/mezhdusoboychik-koalitsii-zhelayuschikh--kak-proshel-sammit-g20-1151121363.html
https://crimea.ria.ru/20251123/ssha-prodayut-ogromnoe-kolichestvo-oruzhiya-nato-dlya-ukrainy--tramp-1151122270.html
https://crimea.ria.ru/20251123/ataka-na-krym-sbity-36-bespilotnikov-nad-chernym-morem-1151115072.html
https://crimea.ria.ru/20251122/plan-trampa-po-ukraine-i-obraschenie-zelenskogo-k-natsii--top-nedeli-1151077705.html
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151090710_0:235:721:776_1920x0_80_0_0_2f63d75726eba811ed34236d9a599bec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости крыма, крым, россия, новости
Аномальная жара в Крыму и возобновление зерновой сделки – главное за день

Аномально жаркий ноябрь в Крыму и возобновление зерновой сделки – главное за день

22:21 23.11.2025
 
© РИА Новости КрымВ Симферополе в середине ноября зацвела сирень
В Симферополе в середине ноября зацвела сирень - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Аномально жаркий ноябрь в Крыму – температура воздуха в шаге от 100-летнего рекорда. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет попросить российского лидера Владимира Путина возобновить работу "зернового коридора". На Украине горят объекты энергетики. ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье. Армия России освободила три населенных пункта за сутки.
О главных событиях последнего дня недели – в подборке РИА Новости Крым.

Жаркий ноябрь в Крыму

Аномально теплая погода стоит в Крыму в конце ноября. Днем воздух прогревается до +20 градусов и выше. Это нетипично для полуострова, а вероятность такого тепла в ноябре – всего пять процентов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"И в Крыму, и в Краснодарском крае очень теплая погода – 6…8 градусов выше нормы. Обусловлено это антициклональной погодой, осадков совсем немного. Такие атипичные погодные условия на конец ноября выпадают редко. Вероятность такого события 5-6 процентов. Собственно говоря – аномалия. Раз в 20 лет такая погода может быть, это очень редкое событие", – сказано в сообщении.
Повседневная жизнь в Ялте - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
13:16Эксклюзивы РИА Новости Крым
Аномально теплый ноябрь в Крыму - будет ли снег зимой

Эрдоган хочет возобновить зерновую сделку

После саммита G20 в ЮАР президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник. Турецкий лидер хочет попросить возобновить работу "зернового коридора" и обсудить завершение конфликта на Украине.
"Я хочу спросить завтра уважаемого господина Путина о том, что мы можем сделать для возобновления "зернового коридора" и что мы можем сделать для завершения этого конфликта", – сказано в сообщении.
Лидеры стран Группы двадцати на заседании саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР. Архивное фото
20:57Эксклюзивы РИА Новости Крым
Междусобойчик "коалиции желающих" – как прошел саммит G20

На Украине горят объекты энергетики

На объектах энергетической и транспортной инфраструктуры Одесской области минувшей ночью возникли крупные пожары. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
"Возникли пожары на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры, которые оперативно ликвидированы нашими спасателями", – сказано в сообщении.
Также в Одесской области были нанесены удары по танковому полигону и по позициям украинских зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, минувшей ночью прогремели взрывы в подконтрольном ВСУ Херсоне.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
17:52
США продают огромное количество оружия НАТО для Украины – Трамп

Атака ВСУ на ГРЭС в Подмосковье

ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье. В результате ударов дронов возник пожар. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Сегодня утром на Шатурскую ГРЭС была совершена атака беспилотников. Часть дронов уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар, сейчас он локализован, экстренные службы продолжают работу", – сказано в сообщении.
К вечеру пожар на ГРЭС был ликвидирован.
Группа воздушного прикрытия группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
07:47
Атака на Крым: сбиты 46 беспилотников

Армия России освободила еще три населенных пункта

Вооруженные силы России освободили три населенных пункта в Днепропетровской области и в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Петровское Донецкой Народной Республики, а подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Тихое и Отрадное Днепропетровской области.
Статуя Свободы в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Вчера, 18:41
План Трампа по Украине и обращение Зеленского к нации – топ недели
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньНовости КрымаКрымРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:21Аномальная жара в Крыму и возобновление зерновой сделки – главное за день
22:12На Кубани объявлена угроза атаки беспилотников
21:43В Херсонской области отмечают положительную динамику запуска производств
21:22Отходы – в экологичные стройматериалы: новый проект разрабатывают в Крыму
20:57Междусобойчик "коалиции желающих" – как прошел саммит G20
20:4334 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
20:14Где на работу ждут пенсионеров и где зумеров – мнение эксперта
19:44Русский стиль и текстиль: в Крыму дизайнер создает уникальную одежду
19:10Новые фермы наполовину обеспечат Крым собственной молочной продукцией
18:44Чему современным архитекторам в Севастополе стоит поучиться у советских
18:16Похолодание и дожди: Крым ждет резкое снижение температуры воздуха
17:52США продают огромное количество оружия НАТО для Украины – Трамп
17:31На Новосибирском водохранилище льдину с 13 рыбаками унесло на 2 километра
17:08Крымский мост: очередь на досмотр выросла почти в два раза
16:43Двое мужчин погибли под грузовым поездом и электричкой в Подмосковье
16:16В Севастополе остановили катера и паромы
16:07Столкнулись большегруз и легковушка: погибли трое детей и водитель
15:35Эрдоган хочет обсудить с Путиным зерновую сделку
15:10Крымский мост: начала расти очередь с двух сторон транспортного перехода
14:43Ничего не хотят: у современных детей нет интереса жить – советы психиатра
Лента новостейМолния