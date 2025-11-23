https://crimea.ria.ru/20251123/anomalnaya-zhara-v-krymu-i-vozobnovlenie-zernovoy-sdelki--glavnoe-za-den-1151121960.html

Аномальная жара в Крыму и возобновление зерновой сделки – главное за день

Аномальная жара в Крыму и возобновление зерновой сделки – главное за день - РИА Новости Крым, 23.11.2025

Аномальная жара в Крыму и возобновление зерновой сделки – главное за день

Аномально жаркий ноябрь в Крыму – температура воздуха в шаге от 100-летнего рекорда. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет попросить российского лидера... РИА Новости Крым, 23.11.2025

2025-11-23T22:21

2025-11-23T22:21

2025-11-23T22:21

главное за день

новости крыма

крым

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151090710_0:316:721:722_1920x0_80_0_0_2c36b658b4a0ea83d435ebebd832a6a5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Аномально жаркий ноябрь в Крыму – температура воздуха в шаге от 100-летнего рекорда. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет попросить российского лидера Владимира Путина возобновить работу "зернового коридора". На Украине горят объекты энергетики. ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье. Армия России освободила три населенных пункта за сутки.О главных событиях последнего дня недели – в подборке РИА Новости Крым.Жаркий ноябрь в КрымуАномально теплая погода стоит в Крыму в конце ноября. Днем воздух прогревается до +20 градусов и выше. Это нетипично для полуострова, а вероятность такого тепла в ноябре – всего пять процентов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."И в Крыму, и в Краснодарском крае очень теплая погода – 6…8 градусов выше нормы. Обусловлено это антициклональной погодой, осадков совсем немного. Такие атипичные погодные условия на конец ноября выпадают редко. Вероятность такого события 5-6 процентов. Собственно говоря – аномалия. Раз в 20 лет такая погода может быть, это очень редкое событие", – сказано в сообщении.Эрдоган хочет возобновить зерновую сделкуПосле саммита G20 в ЮАР президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник. Турецкий лидер хочет попросить возобновить работу "зернового коридора" и обсудить завершение конфликта на Украине."Я хочу спросить завтра уважаемого господина Путина о том, что мы можем сделать для возобновления "зернового коридора" и что мы можем сделать для завершения этого конфликта", – сказано в сообщении.На Украине горят объекты энергетикиНа объектах энергетической и транспортной инфраструктуры Одесской области минувшей ночью возникли крупные пожары. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер."Возникли пожары на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры, которые оперативно ликвидированы нашими спасателями", – сказано в сообщении.Также в Одесской области были нанесены удары по танковому полигону и по позициям украинских зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, минувшей ночью прогремели взрывы в подконтрольном ВСУ Херсоне.Атака ВСУ на ГРЭС в ПодмосковьеВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье. В результате ударов дронов возник пожар. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Сегодня утром на Шатурскую ГРЭС была совершена атака беспилотников. Часть дронов уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар, сейчас он локализован, экстренные службы продолжают работу", – сказано в сообщении.К вечеру пожар на ГРЭС был ликвидирован.Армия России освободила еще три населенных пунктаВооруженные силы России освободили три населенных пункта в Днепропетровской области и в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Петровское Донецкой Народной Республики, а подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Тихое и Отрадное Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251123/anomalno-teplyy-noyabr-v-krymu---budet-li-sneg-zimoy-1151116872.html

https://crimea.ria.ru/20251123/mezhdusoboychik-koalitsii-zhelayuschikh--kak-proshel-sammit-g20-1151121363.html

https://crimea.ria.ru/20251123/ssha-prodayut-ogromnoe-kolichestvo-oruzhiya-nato-dlya-ukrainy--tramp-1151122270.html

https://crimea.ria.ru/20251123/ataka-na-krym-sbity-36-bespilotnikov-nad-chernym-morem-1151115072.html

https://crimea.ria.ru/20251122/plan-trampa-po-ukraine-i-obraschenie-zelenskogo-k-natsii--top-nedeli-1151077705.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, крым, россия, новости