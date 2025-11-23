Рейтинг@Mail.ru
34 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 23.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251123/34-bespilotnika-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1151123537.html
34 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
34 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 23.11.2025
34 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
Российские средства ПВО в воскресенье в течение дня перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника над Крымом и Черным морем, сообщает Минобороны РФ. Еще... РИА Новости Крым, 23.11.2025
2025-11-23T20:43
2025-11-23T20:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в воскресенье в течение дня перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника над Крымом и Черным морем, сообщает Минобороны РФ. Еще шесть дронов ВСУ были ликвидированы над Белгородской областью.26 дронов ВСУ были ликвидированы над акваторией Черного моря, восемь – над территорией Крыма, шесть – над территорией Белгородской области, перечислили в российском военном ведомстве.В ночь на воскресенье средства российской ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников над регионами РФ. Из них 36 дронов ВСУ были ликвидированы над Черным морем и 10 над Крымом.Накануне вечером на подлете к Севастополю были сбиты три дрона ВСУ, в городе объявлялась воздушная тревога. По информации губернатора города Михаила Развожаева, были сбиты 3 БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
34 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем

Над Крымом и Черным морем сбили 34 беспилотника

20:43 23.11.2025 (обновлено: 20:54 23.11.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в воскресенье в течение дня перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника над Крымом и Черным морем, сообщает Минобороны РФ. Еще шесть дронов ВСУ были ликвидированы над Белгородской областью.

"С 13:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – проинформировали в МО РФ.

26 дронов ВСУ были ликвидированы над акваторией Черного моря, восемь – над территорией Крыма, шесть – над территорией Белгородской области, перечислили в российском военном ведомстве.
В ночь на воскресенье средства российской ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников над регионами РФ. Из них 36 дронов ВСУ были ликвидированы над Черным морем и 10 над Крымом.
Накануне вечером на подлете к Севастополю были сбиты три дрона ВСУ, в городе объявлялась воздушная тревога. По информации губернатора города Михаила Развожаева, были сбиты 3 БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега.
