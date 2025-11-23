https://crimea.ria.ru/20251123/34-bespilotnika-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1151123537.html
34 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
34 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 23.11.2025
34 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
Российские средства ПВО в воскресенье в течение дня перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника над Крымом и Черным морем, сообщает Минобороны РФ. Еще... РИА Новости Крым, 23.11.2025
2025-11-23T20:43
2025-11-23T20:43
2025-11-23T20:54
новости крыма
крым
черное море
белгородская область
новости
пво
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145069804_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_4987930f4eee0197b319f22ab59e787e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в воскресенье в течение дня перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника над Крымом и Черным морем, сообщает Минобороны РФ. Еще шесть дронов ВСУ были ликвидированы над Белгородской областью.26 дронов ВСУ были ликвидированы над акваторией Черного моря, восемь – над территорией Крыма, шесть – над территорией Белгородской области, перечислили в российском военном ведомстве.В ночь на воскресенье средства российской ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников над регионами РФ. Из них 36 дронов ВСУ были ликвидированы над Черным морем и 10 над Крымом.Накануне вечером на подлете к Севастополю были сбиты три дрона ВСУ, в городе объявлялась воздушная тревога. По информации губернатора города Михаила Развожаева, были сбиты 3 БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
черное море
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145069804_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_81460afd3b7572c259a5017cf32fa48c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, черное море, белгородская область, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон)
34 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
Над Крымом и Черным морем сбили 34 беспилотника
20:43 23.11.2025 (обновлено: 20:54 23.11.2025)