"Вы спонсируете ВСУ": мошенники выманили у пенсионерки 880 тысяч - РИА Новости Крым, 22.11.2025
"Вы спонсируете ВСУ": мошенники выманили у пенсионерки 880 тысяч
"Вы спонсируете ВСУ": мошенники выманили у пенсионерки 880 тысяч - РИА Новости Крым, 22.11.2025
"Вы спонсируете ВСУ": мошенники выманили у пенсионерки 880 тысяч
Пенсионерка отдала мошенникам 800 тысяч рублей после того, как ее обвинили в спонсировании ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 22.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Пенсионерка отдала мошенникам 800 тысяч рублей после того, как ее обвинили в спонсировании ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю.Отмечается, что 88-летняя жительница Северского района получила звонок на стационарный телефон от "сотрудников" Ростелекома, которые предложили ей продлить договор связи и выманили личные данные. После этого аферисты напугали пожилую женщину тем, что неизвестные переводят ее сбережения на Украину и за это ей грозит уголовная ответственность. Ей рекомендовали "обезопасить" свои сбережения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обманули россиян на 53 млн: в Севастополе "накрыли" колл-центр мошенниковДеньгами и золотыми слитками – мать и дочь отдали аферистам 85 миллионовОбман в интернете и деньги в пакете: крымчане потеряли еще 27 миллионов
краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, происшествия, мошенничество, общество, киберпреступность, цифровая безопасность, новости, кубань
"Вы спонсируете ВСУ": мошенники выманили у пенсионерки 880 тысяч

На Кубани мошенники украли у пенсионерки 880 тысяч под предлогом защиты от ВСУ

12:11 22.11.2025 (обновлено: 12:16 22.11.2025)
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектМошенничество
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Пенсионерка отдала мошенникам 800 тысяч рублей после того, как ее обвинили в спонсировании ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что 88-летняя жительница Северского района получила звонок на стационарный телефон от "сотрудников" Ростелекома, которые предложили ей продлить договор связи и выманили личные данные. После этого аферисты напугали пожилую женщину тем, что неизвестные переводят ее сбережения на Украину и за это ей грозит уголовная ответственность. Ей рекомендовали "обезопасить" свои сбережения.
"Пенсионерка отправилась в банк, заверила сотрудников, что ей нужно снять деньги для личных нужд и получила 800 000 рублей. После она на такси приехала в назначенное место и отдала деньги в пакете курьеру, который назвал секретное слово. Деньги "помощники" обещали вернуть на следующий день, чего, конечно же, не случилось", - сообщили в МВД.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обманули россиян на 53 млн: в Севастополе "накрыли" колл-центр мошенников
Деньгами и золотыми слитками – мать и дочь отдали аферистам 85 миллионов
Обман в интернете и деньги в пакете: крымчане потеряли еще 27 миллионов
 
