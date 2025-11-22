https://crimea.ria.ru/20251122/vy-sponsiruete-vsu-moshenniki-vymanili-u-pensionerki-880-tysyach-1151102845.html

"Вы спонсируете ВСУ": мошенники выманили у пенсионерки 880 тысяч

"Вы спонсируете ВСУ": мошенники выманили у пенсионерки 880 тысяч - РИА Новости Крым, 22.11.2025

"Вы спонсируете ВСУ": мошенники выманили у пенсионерки 880 тысяч

Пенсионерка отдала мошенникам 800 тысяч рублей после того, как ее обвинили в спонсировании ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 22.11.2025

2025-11-22T12:11

2025-11-22T12:11

2025-11-22T12:16

краснодарский край

мвд по краснодарскому краю

происшествия

мошенничество

общество

киберпреступность

цифровая безопасность

новости

кубань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136473_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_70d71ae504ca82c082e504d5755036ff.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Пенсионерка отдала мошенникам 800 тысяч рублей после того, как ее обвинили в спонсировании ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю.Отмечается, что 88-летняя жительница Северского района получила звонок на стационарный телефон от "сотрудников" Ростелекома, которые предложили ей продлить договор связи и выманили личные данные. После этого аферисты напугали пожилую женщину тем, что неизвестные переводят ее сбережения на Украину и за это ей грозит уголовная ответственность. Ей рекомендовали "обезопасить" свои сбережения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обманули россиян на 53 млн: в Севастополе "накрыли" колл-центр мошенниковДеньгами и золотыми слитками – мать и дочь отдали аферистам 85 миллионовОбман в интернете и деньги в пакете: крымчане потеряли еще 27 миллионов

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, происшествия, мошенничество, общество, киберпреступность, цифровая безопасность, новости, кубань