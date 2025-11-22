https://crimea.ria.ru/20251122/vy-sponsiruete-vsu-moshenniki-vymanili-u-pensionerki-880-tysyach-1151102845.html
"Вы спонсируете ВСУ": мошенники выманили у пенсионерки 880 тысяч
"Вы спонсируете ВСУ": мошенники выманили у пенсионерки 880 тысяч - РИА Новости Крым, 22.11.2025
"Вы спонсируете ВСУ": мошенники выманили у пенсионерки 880 тысяч
Пенсионерка отдала мошенникам 800 тысяч рублей после того, как ее обвинили в спонсировании ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 22.11.2025
2025-11-22T12:11
2025-11-22T12:11
2025-11-22T12:16
краснодарский край
мвд по краснодарскому краю
происшествия
мошенничество
общество
киберпреступность
цифровая безопасность
новости
кубань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136473_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_70d71ae504ca82c082e504d5755036ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Пенсионерка отдала мошенникам 800 тысяч рублей после того, как ее обвинили в спонсировании ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю.Отмечается, что 88-летняя жительница Северского района получила звонок на стационарный телефон от "сотрудников" Ростелекома, которые предложили ей продлить договор связи и выманили личные данные. После этого аферисты напугали пожилую женщину тем, что неизвестные переводят ее сбережения на Украину и за это ей грозит уголовная ответственность. Ей рекомендовали "обезопасить" свои сбережения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обманули россиян на 53 млн: в Севастополе "накрыли" колл-центр мошенниковДеньгами и золотыми слитками – мать и дочь отдали аферистам 85 миллионовОбман в интернете и деньги в пакете: крымчане потеряли еще 27 миллионов
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136473_225:0:1665:1080_1920x0_80_0_0_e743cb203187323e09da326f2e50261a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, происшествия, мошенничество, общество, киберпреступность, цифровая безопасность, новости, кубань
"Вы спонсируете ВСУ": мошенники выманили у пенсионерки 880 тысяч
На Кубани мошенники украли у пенсионерки 880 тысяч под предлогом защиты от ВСУ
12:11 22.11.2025 (обновлено: 12:16 22.11.2025)