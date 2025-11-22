Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 22.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251122/v-sevastopole-otkryli-reyd-1151103539.html
В Севастополе открыли рейд
В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 22.11.2025
В Севастополе открыли рейд
Паромы и катера снова совершают рейсы через севастопольскую бухту после трех часов простоя. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 22.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Паромы и катера снова совершают рейсы через севастопольскую бухту после трех часов простоя. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в городе был закрыт в субботу в 9:40. На этот период организовали работу компенсационных автобусных маршрутов. О причинах приостановки морского сообщения не говорилось.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
В Севастополе открыли рейд

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Паромы и катера снова совершают рейсы через севастопольскую бухту после трех часов простоя. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд в городе был закрыт в субботу в 9:40. На этот период организовали работу компенсационных автобусных маршрутов. О причинах приостановки морского сообщения не говорилось.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - сказано в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
