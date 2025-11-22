Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 22.11.2025
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Об опасности в своем Telegram-канале предупредил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Об опасности в своем Telegram-канале предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами. Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе объявили воздушную тревогу

23:35 22.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги. Об опасности в своем Telegram-канале предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – проинформировал глава региона.
Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами. Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Севастополь
 
Лента новостейМолния