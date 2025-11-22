https://crimea.ria.ru/20251122/v-sele-pod-alushtoy-stroyat-dom-na-72-kvartiry-1151105210.html

В селе под Алуштой строят дом на 72 квартиры

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Готовность нового жилого 72‑квартирного дома в селе Малый Маяк под Алуштой составляет 70%. Об этом сообщил в субботу председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.Сейчас строители уже штукатурят и шпаклюют стены, укладывают плитку и красят потолки. Одновременно с этими работами проверяют инженерные сети, устраняют выявленные дефекты, а также монтируют отопительные приборы и системы газоснабжения, уточнил Гоцанюк.Ранее глава крымского правительства по итогам совещания с замминистра строительства и ЖКХ России Алмазом Хусаиновым также сообщал, что в Крыму по госпрограмме социально-экономического развития в 2025 году запланировано ввести в эксплуатацию 33 объекта.Как сообщалось, Крым и Севастополь с 2026 по 2028 год включительно получат из федерального бюджета России свыше 301 млрд рублей инвестиций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вошли в график: когда достроят долгожданную новую школу в ФеодосииКак в Крыму строят школы в местах компактного проживания крымских татарНазваны сроки сдачи в эксплуатацию общежития КИПУ в Симферополе

