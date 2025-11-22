Рейтинг@Mail.ru
В селе под Алуштой строят дом на 72 квартиры - РИА Новости Крым, 22.11.2025
В селе под Алуштой строят дом на 72 квартиры
В селе под Алуштой строят дом на 72 квартиры - РИА Новости Крым, 22.11.2025
В селе под Алуштой строят дом на 72 квартиры
Готовность нового жилого 72‑квартирного дома в селе Малый Маяк под Алуштой составляет 70%. Об этом сообщил в субботу председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 22.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Готовность нового жилого 72‑квартирного дома в селе Малый Маяк под Алуштой составляет 70%. Об этом сообщил в субботу председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.Сейчас строители уже штукатурят и шпаклюют стены, укладывают плитку и красят потолки. Одновременно с этими работами проверяют инженерные сети, устраняют выявленные дефекты, а также монтируют отопительные приборы и системы газоснабжения, уточнил Гоцанюк.Ранее глава крымского правительства по итогам совещания с замминистра строительства и ЖКХ России Алмазом Хусаиновым также сообщал, что в Крыму по госпрограмме социально-экономического развития в 2025 году запланировано ввести в эксплуатацию 33 объекта.Как сообщалось, Крым и Севастополь с 2026 по 2028 год включительно получат из федерального бюджета России свыше 301 млрд рублей инвестиций.
Новости
крым, юрий гоцанюк, новости крыма, совет министров рк, алушта, строительство, жилье, жилье в крыму, жилье для репатриантов
В селе под Алуштой строят дом на 72 квартиры

В селе Малый Маяк под Алуштой новый 72‑квартирный жилой дом готов на 70% - власти

17:10 22.11.2025
 
© Telegram-канал Председателя Совета министров Республики Крым Юрия ГоцанюкаВ селе под Алуштой строят дом на 72 квартиры
В селе под Алуштой строят дом на 72 квартиры
© Telegram-канал Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Готовность нового жилого 72‑квартирного дома в селе Малый Маяк под Алуштой составляет 70%. Об этом сообщил в субботу председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.
"В селе Малый Маяк продолжается строительство нового 72‑квартирного жилого дома, готовность которого достигла 70%. На площадке трудятся порядка девяносто специалистов, работает строительная техника", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Сейчас строители уже штукатурят и шпаклюют стены, укладывают плитку и красят потолки. Одновременно с этими работами проверяют инженерные сети, устраняют выявленные дефекты, а также монтируют отопительные приборы и системы газоснабжения, уточнил Гоцанюк.
"Перед подрядной организацией стоит задача — не сбавлять темпы, чтобы объект был введен в эксплуатацию в установленный срок", - написал он, не уточнив установленных сроков.
Ранее глава крымского правительства по итогам совещания с замминистра строительства и ЖКХ России Алмазом Хусаиновым также сообщал, что в Крыму по госпрограмме социально-экономического развития в 2025 году запланировано ввести в эксплуатацию 33 объекта.
Как сообщалось, Крым и Севастополь с 2026 по 2028 год включительно получат из федерального бюджета России свыше 301 млрд рублей инвестиций.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вошли в график: когда достроят долгожданную новую школу в Феодосии
Как в Крыму строят школы в местах компактного проживания крымских татар
Названы сроки сдачи в эксплуатацию общежития КИПУ в Симферополе
 
КрымЮрий ГоцанюкНовости КрымаСовет министров РКАлуштаСтроительствоЖильеЖилье в КрымуЖилье для репатриантов
 
