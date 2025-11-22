Рейтинг@Mail.ru
В Крыму в ноябре тепло по-летнему – прогноз погоды на воскресенье - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251122/v-krymu-v-noyabre-teplo-po-letnemu--prognoz-pogody-na-voskresene-1151087265.html
В Крыму в ноябре тепло по-летнему – прогноз погоды на воскресенье
В Крыму в ноябре тепло по-летнему – прогноз погоды на воскресенье - РИА Новости Крым, 22.11.2025
В Крыму в ноябре тепло по-летнему – прогноз погоды на воскресенье
Финал недели по прогнозам синоптиков будет очень погожим и солнечным, а самое главное - невероятно теплым. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 22.11.2025
2025-11-22T16:51
2025-11-22T16:51
погода
радио "спутник в крыму"
крымская погода
погода в крыму
крым
новости крыма
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/06/1150001655_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dde38ff77d21c6ce170b94043c70166c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Финал недели по прогнозам синоптиков будет очень погожим и солнечным, а самое главное - невероятно теплым. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его мнению, в воскресенье жителям и гостям Крыма грех жаловаться на погоду.Здесь, считает синоптик, погода до рекорда чуть не дотянет, но в любом случае будет очень комфортно."На этой неделе никакого "проклятия выходных", как это обычно бывает, не будет. Природа за крымчан. На всем юге нашей страны невероятно теплые, комфортные условия располагают чуть ли не к возобновлению купального сезона. По крайней мере многочисленные видео с черноморского побережья Кавказа приходят о том, как люди загорают и даже пытаются искупаться. В общем природа этому благоволит", - заключил Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/06/1150001655_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cc0db0c884cf8f51d49bdd09b6a61216.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, крымская погода, погода в крыму, крым, новости крыма, центр погоды "фобос", евгений тишковец
В Крыму в ноябре тепло по-летнему – прогноз погоды на воскресенье

22 градуса ожидается в воскресенье в Крыму

16:51 22.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМужчина и женщина в клетчатых штанах
Мужчина и женщина в клетчатых штанах - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Финал недели по прогнозам синоптиков будет очень погожим и солнечным, а самое главное - невероятно теплым. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По его мнению, в воскресенье жителям и гостям Крыма грех жаловаться на погоду.

"Буквально на градус может поменьше (чем в субботу), потому что станет чуть-чуть больше кучевых облаков. Ночью не прохладнее - до +12…+15, днем в столице республики около +20, по Крыму от +17 до +22 градусов", - рассказал он.

Здесь, считает синоптик, погода до рекорда чуть не дотянет, но в любом случае будет очень комфортно.
"На этой неделе никакого "проклятия выходных", как это обычно бывает, не будет. Природа за крымчан. На всем юге нашей страны невероятно теплые, комфортные условия располагают чуть ли не к возобновлению купального сезона. По крайней мере многочисленные видео с черноморского побережья Кавказа приходят о том, как люди загорают и даже пытаются искупаться. В общем природа этому благоволит", - заключил Тишковец.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Радио "Спутник в Крыму"ПогодаКрымская погодаПогода в КрымуКрымНовости КрымаЦентр погоды "ФОБОС"Евгений Тишковец
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:41В Воронеже взорвали боевые блоки от сбитых ракет
17:10В селе под Алуштой строят дом на 72 квартиры
16:51В Крыму в ноябре тепло по-летнему – прогноз погоды на воскресенье
16:15Детская хитрость: Зеленский хочет сорвать переговоры с Россией и США
15:59Саммит G20: принята итоговая декларация
15:32Трасса в обход "Артека" - когда запустят рабочее движение
15:13Аюб и Гулбону: в Крыму назвали популярные и самые редкие имена детей
14:56Реконструкция очистных "Утес" на Южном берегу Крыма – что сделано
14:35Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с Россией и США
14:07Первый антиамериканист Европы: легендарный генерал де Голль
13:49Новости СВО: потери Киева превысили 1300 боевиков за сутки
13:31Трамп уволил Келлога с поста спецпосланника США по Украине – СМИ
13:07На Украине поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры
12:53В Севастополе открыли рейд
12:48Шесть беспилотников сбили над Крымом за три часа
12:27Армия России освободила Новое Запорожье и Звановку
12:11"Вы спонсируете ВСУ": мошенники выманили у пенсионерки 800 тысяч
11:33659 ДТП с водителями-детьми: в России предложили конфисковывать питбайки
11:09Украина в огне: в четырех регионах прогремели мощные взрывы
10:50Только 19% детей мигрантов смогли поступить в школы России после экзамена
Лента новостейМолния