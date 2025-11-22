https://crimea.ria.ru/20251122/v-krymu-v-noyabre-teplo-po-letnemu--prognoz-pogody-na-voskresene-1151087265.html
В Крыму в ноябре тепло по-летнему – прогноз погоды на воскресенье
В Крыму в ноябре тепло по-летнему – прогноз погоды на воскресенье
Финал недели по прогнозам синоптиков будет очень погожим и солнечным, а самое главное - невероятно теплым. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Финал недели по прогнозам синоптиков будет очень погожим и солнечным, а самое главное - невероятно теплым. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его мнению, в воскресенье жителям и гостям Крыма грех жаловаться на погоду.Здесь, считает синоптик, погода до рекорда чуть не дотянет, но в любом случае будет очень комфортно."На этой неделе никакого "проклятия выходных", как это обычно бывает, не будет. Природа за крымчан. На всем юге нашей страны невероятно теплые, комфортные условия располагают чуть ли не к возобновлению купального сезона. По крайней мере многочисленные видео с черноморского побережья Кавказа приходят о том, как люди загорают и даже пытаются искупаться. В общем природа этому благоволит", - заключил Тишковец.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым.
Финал недели по прогнозам синоптиков будет очень погожим и солнечным, а самое главное - невероятно теплым. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По его мнению, в воскресенье жителям и гостям Крыма грех жаловаться на погоду.
"Буквально на градус может поменьше (чем в субботу), потому что станет чуть-чуть больше кучевых облаков. Ночью не прохладнее - до +12…+15, днем в столице республики около +20, по Крыму от +17 до +22 градусов", - рассказал он.
Здесь, считает синоптик, погода до рекорда чуть не дотянет, но в любом случае будет очень комфортно.
"На этой неделе никакого "проклятия выходных", как это обычно бывает, не будет. Природа за крымчан. На всем юге нашей страны невероятно теплые, комфортные условия располагают чуть ли не к возобновлению купального сезона. По крайней мере многочисленные видео с черноморского побережья Кавказа приходят о том, как люди загорают и даже пытаются искупаться. В общем природа этому благоволит", - заключил Тишковец.
