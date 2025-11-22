https://crimea.ria.ru/20251122/v-krymu-v-noyabre-teplo-po-letnemu--prognoz-pogody-na-voskresene-1151087265.html

В Крыму в ноябре тепло по-летнему – прогноз погоды на воскресенье

Финал недели по прогнозам синоптиков будет очень погожим и солнечным, а самое главное - невероятно теплым. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 22.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Финал недели по прогнозам синоптиков будет очень погожим и солнечным, а самое главное - невероятно теплым. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его мнению, в воскресенье жителям и гостям Крыма грех жаловаться на погоду.Здесь, считает синоптик, погода до рекорда чуть не дотянет, но в любом случае будет очень комфортно."На этой неделе никакого "проклятия выходных", как это обычно бывает, не будет. Природа за крымчан. На всем юге нашей страны невероятно теплые, комфортные условия располагают чуть ли не к возобновлению купального сезона. По крайней мере многочисленные видео с черноморского побережья Кавказа приходят о том, как люди загорают и даже пытаются искупаться. В общем природа этому благоволит", - заключил Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

