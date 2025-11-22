https://crimea.ria.ru/20251122/v-krymu-remontiruyut-most-na-doroge-lenino-mysovoe-1151107696.html

В Крыму ремонтируют мост на дороге Ленино-Мысовое

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму ремонтируют мост на дороге Ленино-Мысовое. Об этом со ссылкой на администрацию Ленинского района сообщает официальный Telegram-канал правительства республики.Следующем этапом работы станет установка бетонных балок и обустройство дорожного полотна, после ремонта путепровод станет более прочным и устойчивым к нагрузкам, заверили в администрации.Работы проходят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".В Крыму утверждены проекты дорожного строительства и реконструкции на ближайшие пять лет, среди основных – съезды с трассы "Таврида" к побережью, ремонт трассы Алушта – Ялта, реконструкция горной дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через плато Ай-Петри.Всего же, по данным главы республики Сергея Аксенова, в Крыму за ближайшие пять лет построят, реконструируют и отремонтируют больше 1000 километров дорог. На это из федерального и регионального бюджетов выделено больше 68 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса в обход "Артека" - когда запустят рабочее движениеСтроительство и ремонт дорог в Крыму – когда закончат работыНа дороги Крыма за три года планируют потратить 132 млрд рублей

