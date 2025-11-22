Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ремонтируют мост на дороге Ленино-Мысовое - РИА Новости Крым, 22.11.2025
В Крыму ремонтируют мост на дороге Ленино-Мысовое
В Крыму ремонтируют мост на дороге Ленино-Мысовое - РИА Новости Крым, 22.11.2025
В Крыму ремонтируют мост на дороге Ленино-Мысовое
В Крыму ремонтируют мост на дороге Ленино-Мысовое. Об этом со ссылкой на администрацию Ленинского района сообщает официальный Telegram-канал правительства... РИА Новости Крым, 22.11.2025
2025-11-22T20:05
2025-11-22T20:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму ремонтируют мост на дороге Ленино-Мысовое. Об этом со ссылкой на администрацию Ленинского района сообщает официальный Telegram-канал правительства республики.Следующем этапом работы станет установка бетонных балок и обустройство дорожного полотна, после ремонта путепровод станет более прочным и устойчивым к нагрузкам, заверили в администрации.Работы проходят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".В Крыму утверждены проекты дорожного строительства и реконструкции на ближайшие пять лет, среди основных – съезды с трассы "Таврида" к побережью, ремонт трассы Алушта – Ялта, реконструкция горной дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через плато Ай-Петри.Всего же, по данным главы республики Сергея Аксенова, в Крыму за ближайшие пять лет построят, реконструируют и отремонтируют больше 1000 километров дорог. На это из федерального и регионального бюджетов выделено больше 68 млрд рублей.
В Крыму ремонтируют мост на дороге Ленино-Мысовое

В Ленинском районе Крыма капитально ремонтируют мост на дороге

20:05 22.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство дорог в Херсонской области
Строительство дорог в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму ремонтируют мост на дороге Ленино-Мысовое. Об этом со ссылкой на администрацию Ленинского района сообщает официальный Telegram-канал правительства республики.
"В Ленинском районе ремонтируют мост. Он расположен на дороге Ленино — Мысовое. Его конструкцию обновляют капитально: укрепляют фундамент, забивают сваи для основания", - говорится в сообщении.
Следующем этапом работы станет установка бетонных балок и обустройство дорожного полотна, после ремонта путепровод станет более прочным и устойчивым к нагрузкам, заверили в администрации.
Работы проходят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
В Крыму утверждены проекты дорожного строительства и реконструкции на ближайшие пять лет, среди основных – съезды с трассы "Таврида" к побережью, ремонт трассы Алушта – Ялта, реконструкция горной дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через плато Ай-Петри.
Всего же, по данным главы республики Сергея Аксенова, в Крыму за ближайшие пять лет построят, реконструируют и отремонтируют больше 1000 километров дорог. На это из федерального и регионального бюджетов выделено больше 68 млрд рублей.
Лента новостейМолния