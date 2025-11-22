Рейтинг@Mail.ru
Украина в огне: в четырех регионах прогремели мощные взрывы - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Украина в огне: в четырех регионах прогремели мощные взрывы
Украина в огне: в четырех регионах прогремели мощные взрывы - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Украина в огне: в четырех регионах прогремели мощные взрывы
Серия мощных взрывов прогремела сегодня в Днепропетровске, Херсонской, Запорожской и Одесской областях Украины, повреждены инфраструктурные объекты. Об этом... РИА Новости Крым, 22.11.2025
2025-11-22T11:09
2025-11-22T11:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела сегодня в Днепропетровске, Херсонской, Запорожской и Одесской областях Украины, повреждены инфраструктурные объекты. Об этом сообщают местные власти.Так, в Днепропетровске в течение ночи гремели взрывы и полыхали пожары. И. о. главы военной администрации региона Владислав Гайваненко сообщил о повреждении объектов инфраструктуры, не уточняя подробности. В одном из районов также повреждена линия электропередачи.В подконтрольной Киеву части Херсонской области также было громко минувшей ночью.В Одесской области в результате попаданий бушевали пожары, сообщает государственная украинская служба по ЧС, также есть информация о повреждении административных зданий.Минувшей ночью, как написал в своих соцсетях глава военной администрации области Олег Кипер, удары наносились по югу Одесской области, он подтвердил наличие повреждений административных строений.Кроме того, как сообщил начальник Запорожской военно-гражданской администрации, в течение суток в области насчитали 530 взрывов в 18 населенных пунктах региона.Накануне на Украине были повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции, заявило Министерство энергетики.Вооруженные силы России за неделю нанесли шесть групповых и один массированный удар по оборонным предприятиям и энергообъектам на Украине.Ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что удары по энергетической инфраструктуре Украины преследуют сразу несколько целей: усложнить противнику производство военной продукции и затруднить логистику ВСУ.Удары по украинской энергетической и военной инфраструктуре российские войска начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который лежит на украинских спецслужбах. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMSМассированный удар по Украине сегодня: что уничтожено "Кинжалами"Самый тяжелый момент истории Украины: Зеленский обратился к нации
Украина в огне: в четырех регионах прогремели мощные взрывы

Удары по Украине сегодня нанесены по Днепропетровску и еще трем областям

11:09 22.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела сегодня в Днепропетровске, Херсонской, Запорожской и Одесской областях Украины, повреждены инфраструктурные объекты. Об этом сообщают местные власти.
Так, в Днепропетровске в течение ночи гремели взрывы и полыхали пожары. И. о. главы военной администрации региона Владислав Гайваненко сообщил о повреждении объектов инфраструктуры, не уточняя подробности. В одном из районов также повреждена линия электропередачи.
В подконтрольной Киеву части Херсонской области также было громко минувшей ночью.
"Били по критической инфраструктуре", - заявил в своем Telegram-канале назначенный киевским режимом глава местной военной администрации Александр Прокудин.
В Одесской области в результате попаданий бушевали пожары, сообщает государственная украинская служба по ЧС, также есть информация о повреждении административных зданий.
Минувшей ночью, как написал в своих соцсетях глава военной администрации области Олег Кипер, удары наносились по югу Одесской области, он подтвердил наличие повреждений административных строений.
Кроме того, как сообщил начальник Запорожской военно-гражданской администрации, в течение суток в области насчитали 530 взрывов в 18 населенных пунктах региона.
Накануне на Украине были повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции, заявило Министерство энергетики.
Вооруженные силы России за неделю нанесли шесть групповых и один массированный удар по оборонным предприятиям и энергообъектам на Украине.
Ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что удары по энергетической инфраструктуре Украины преследуют сразу несколько целей: усложнить противнику производство военной продукции и затруднить логистику ВСУ.
Удары по украинской энергетической и военной инфраструктуре российские войска начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который лежит на украинских спецслужбах. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.
Лента новостейМолния