Участники СЭЗ на Херсонщине инвестируют в регион более 15 млрд рублей

Участники СЭЗ на Херсонщине инвестируют в регион более 15 млрд рублей - РИА Новости Крым, 22.11.2025

Участники СЭЗ на Херсонщине инвестируют в регион более 15 млрд рублей

Участники свободной экономической зоны (СЭЗ) в Херсонской области на данный момент заключили 52 инвестиционных соглашения на общую сумму более 15 миллиардов... РИА Новости Крым, 22.11.2025

2025-11-22

2025-11-22T18:12

2025-11-22T18:12

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Участники свободной экономической зоны (СЭЗ) в Херсонской области на данный момент заключили 52 инвестиционных соглашения на общую сумму более 15 миллиардов рублей. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил врио председателя правительства региона Семен Машкауцан.Правительство России расширяет меры поддержки предприятий, работающих в СЭЗ – с 1 января 2026 года для них существенно упрощаются процедуры участия в закупках и получения льготных займов Фонда развития промышленности.По словам Машкауцана, для региона это является возможностью привлечения инвестиций и создания новых производств. Данные меры поддержки позволят увеличить количество рабочих мест и развить экономику региона. Такие возможности поспособствуют улучшению благосостояния жителей области.Он уточнил, что в текущем году уже подписаны 29 новых договоров с суммарным объемом инвестиций свыше 11,9 млрд рублей. В ходе реализации проектов в рамках СЭЗ уже создано 1021 рабочее место, в планах – создать еще более 1700 рабочих мест. Основные направления проектов – сельское хозяйство, жилищное строительство, телекоммуникации, строительство автозаправочных станций и солнечных электростанций, бытовая радиоэлектроника, переработка и утилизация отходов лома черных и цветных металлов, деревообработка, производство фиточаев и эфирных масел, безалкогольных напитков, колбасных изделий, мясо- и маслопереработка. В рамках СЭЗ ряд предприятий, среди которых Серогозский маслопрессовый завод и Каховский мясокомбинат, расширяют свое производство, добавил врио председателя правительства региона.По словам Машкауцана, власти региона продолжают активный поиск инвесторов для запуска простаивающих производств. Так, пять предприятий уже переданы в аренду инвесторам через Фонд развития территорий, еще одно предприятие находится в процессе передачи.Врио главы правительства региона также отметил, что в Херсонской области реализуются меры поддержки инвестиционной активности. В частности, через Фонд развития промышленности в 2023-2025 годах профинансированы 11 проектов на общую сумму 425 млн рублей.Выделяются субсидии для возмещения затрат промышленных предприятий на приобретение нового оборудования. В 2024-2025 годах размер выделенных субсидий составил более 233 млн рублей.Как отметил Машкауцан, в регионе с прошлого года действует Региональный инвестиционный стандарт, подтвержденный деловыми объединениями России. В области создана вся необходимая правовая среда для бизнеса."Несмотря на действующее военное положение, мы разместили 76 инвестиционных площадок на цифровой платформе, которая содержит информацию об инвестиционном потенциале регионов России. У предпринимателей уже имеется интерес к этим площадкам. Мы уделяем внимание реализации масштабных инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства, логистики и сельского хозяйства, что создает условия для эффективного взаимодействия бизнеса и обеспечивает необходимый экономический импульс развитию", – заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

