Рейтинг@Mail.ru
Только 19% детей мигрантов смогли поступить в школы России после экзамена - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251122/tolko-19-detey-migrantov-smogli-postupit-v-shkoly-rossii-posle-ekzamena-1151101820.html
Только 19% детей мигрантов смогли поступить в школы России после экзамена
Только 19% детей мигрантов смогли поступить в школы России после экзамена - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Только 19% детей мигрантов смогли поступить в школы России после экзамена
После прохождения экзамена по русскому языку в российские школы смогли поступить только 19% детей мигрантов. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости Крым, 22.11.2025
2025-11-22T10:50
2025-11-22T10:50
рособрнадзор
мигранты
дети
образование в россии
общество
экзамены
русский язык
анзор музаев
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/05/43/054355_0:235:2807:1814_1920x0_80_0_0_4702fecf36c8f59bf809b87db77e47c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. После прохождения экзамена по русскому языку в российские школы смогли поступить только 19% детей мигрантов. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.По словам главы Рособрнадзора, более 80 процентов детей мигрантов, подавших документы, не смогли поступить в российские школы, так как не знали язык на необходимом уровне, а родители неправильно заполнили и оформили документы.В сентябре в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) сообщили, что почти 90% детей мигрантов не смогли попасть в школы России: большинство семей не предоставило основной пакет документов, остальные не прошли тестирование на знание русского языка для несовершеннолетних иностранцев.Как сообщил депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев, статистика Рособрнадзора иллюстрирует эффективность работы федерального законодательства по борьбе с незаконной миграцией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ больше 2800 человек лишили приобретенного гражданстваИз России выдворили 35 тысяч мигрантов за нарушения законовПутин призвал не игнорировать проблему миграции в России
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/05/43/054355_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_ba0f95bd1b05dca6b2e2ec4f797dc428.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рособрнадзор, мигранты, дети, образование в россии, общество, экзамены, русский язык, анзор музаев, новости
Только 19% детей мигрантов смогли поступить в школы России после экзамена

В школы России смогли поступить только 19% детей мигрантов - Рособрнадзор

10:50 22.11.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбучение мигрантов русскому языку
Обучение мигрантов русскому языку - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. После прохождения экзамена по русскому языку в российские школы смогли поступить только 19% детей мигрантов. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"После двух требований — предъявить пакет документов и знания русского языка — около 19 процентов детей смогли поступить в школы. То есть документы у них нормальные и экзамен они сдали", — сказал он РИА Новости.
По словам главы Рособрнадзора, более 80 процентов детей мигрантов, подавших документы, не смогли поступить в российские школы, так как не знали язык на необходимом уровне, а родители неправильно заполнили и оформили документы.
В сентябре в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) сообщили, что почти 90% детей мигрантов не смогли попасть в школы России: большинство семей не предоставило основной пакет документов, остальные не прошли тестирование на знание русского языка для несовершеннолетних иностранцев.
Как сообщил депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев, статистика Рособрнадзора иллюстрирует эффективность работы федерального законодательства по борьбе с незаконной миграцией.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В РФ больше 2800 человек лишили приобретенного гражданства
Из России выдворили 35 тысяч мигрантов за нарушения законов
Путин призвал не игнорировать проблему миграции в России
 
РособрнадзорМигрантыдетиОбразование в РоссииОбществоЭкзаменыРусский языкАнзор МузаевНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:50Только 19% детей мигрантов смогли поступить в школы России после экзамена
10:33Битва за свет: хроники крымского блэкаута
10:09Рекордный урожай оливок для участников СВО собрали в "Артеке"
09:43В Севастополе остановили морской транспорт
09:23Два человека погибли при атаке ВСУ на Самарскую область
08:52Аномальное тепло в Крыму – названа причина
08:21Три маленьких ребенка и их мать пострадали в ДТП в Севастополе
07:5513 беспилотников сбили над Крымом
07:42Вошли в график: когда достроят долгожданную новую школу в Феодосии
07:24Атака на Ростовскую область – что известно
07:0210 лет блэкауту в Крыму: чему он научил и что доказал
00:01Ноябрь похож на май: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 22 ноября
22:39Радио Sputnik получило премию "Радиомания" в номинации "Прогресс года"
22:33Путин о плане США и обращение Зеленского к нации: главное за день
21:46В Крым пытались ввезти больше 120 килограммов просроченной колбасы
21:22В Бахчисарае к Новому году установят самую большую тюбинговую горку
21:01ПВО отработала над Крымом
20:47Путин сделал заявление о плане США по Украине
20:43Детский оздоровительный туризм – россияне выбирают Крым и Севастополь
Лента новостейМолния