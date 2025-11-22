https://crimea.ria.ru/20251122/tolko-19-detey-migrantov-smogli-postupit-v-shkoly-rossii-posle-ekzamena-1151101820.html

Только 19% детей мигрантов смогли поступить в школы России после экзамена

Только 19% детей мигрантов смогли поступить в школы России после экзамена - РИА Новости Крым, 22.11.2025

Только 19% детей мигрантов смогли поступить в школы России после экзамена

После прохождения экзамена по русскому языку в российские школы смогли поступить только 19% детей мигрантов. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости Крым, 22.11.2025

2025-11-22T10:50

2025-11-22T10:50

2025-11-22T10:50

рособрнадзор

мигранты

дети

образование в россии

общество

экзамены

русский язык

анзор музаев

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/05/43/054355_0:235:2807:1814_1920x0_80_0_0_4702fecf36c8f59bf809b87db77e47c7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. После прохождения экзамена по русскому языку в российские школы смогли поступить только 19% детей мигрантов. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.По словам главы Рособрнадзора, более 80 процентов детей мигрантов, подавших документы, не смогли поступить в российские школы, так как не знали язык на необходимом уровне, а родители неправильно заполнили и оформили документы.В сентябре в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) сообщили, что почти 90% детей мигрантов не смогли попасть в школы России: большинство семей не предоставило основной пакет документов, остальные не прошли тестирование на знание русского языка для несовершеннолетних иностранцев.Как сообщил депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев, статистика Рособрнадзора иллюстрирует эффективность работы федерального законодательства по борьбе с незаконной миграцией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ больше 2800 человек лишили приобретенного гражданстваИз России выдворили 35 тысяч мигрантов за нарушения законовПутин призвал не игнорировать проблему миграции в России

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рособрнадзор, мигранты, дети, образование в россии, общество, экзамены, русский язык, анзор музаев, новости