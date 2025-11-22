Рейтинг@Mail.ru
Шесть беспилотников сбили над Крымом за три часа - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251122/shest-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-za-tri-chasa-1151103381.html
Шесть беспилотников сбили над Крымом за три часа
Шесть беспилотников сбили над Крымом за три часа - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Шесть беспилотников сбили над Крымом за три часа
Силы противовоздушной обороны утром в субботу отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым с воздуха. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 22.11.2025
2025-11-22T12:48
2025-11-22T12:54
крым
пво
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
министерство обороны рф
новости крыма
срочные новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/19/1130956453_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7ecdaf9fb18bca11fcd6ba5e09f5d25c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны утром в субботу отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым с воздуха. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что за три часа над полуостровом сбили шесть вражеских БПЛА.В течение ночи над Крымом сбили 13 беспилотников. Всего над девятью регионами страны ПВО уничтожила 69 дронов. Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что вражеские беспилотники сбили в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах. Повреждения получило административное здание и техника, частный дом, хозпостройка и гараж.В Самарской области при падении вражеского БПЛА на промышленные предприятия погибли два человека и еще двое получили ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/19/1130956453_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_febaefabc23c2efca69b98d14b66c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, пво, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, министерство обороны рф, новости крыма, срочные новости крыма
Шесть беспилотников сбили над Крымом за три часа

Над Крымом уничтожили шесть беспилотников ВСУ утром в субботу – Минобороны

12:48 22.11.2025 (обновлено: 12:54 22.11.2025)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны утром в субботу отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым с воздуха. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что за три часа над полуостровом сбили шесть вражеских БПЛА.
"22 ноября с 9:00 до 12:00 дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
В течение ночи над Крымом сбили 13 беспилотников. Всего над девятью регионами страны ПВО уничтожила 69 дронов.
Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что вражеские беспилотники сбили в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах. Повреждения получило административное здание и техника, частный дом, хозпостройка и гараж.
В Самарской области при падении вражеского БПЛА на промышленные предприятия погибли два человека и еще двое получили ранения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымПВОАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьМинистерство обороны РФНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:07На Украине поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры
12:53В Севастополе открыли рейд
12:48Шесть беспилотников сбили над Крымом за три часа
12:27Армия России освободила Новое Запорожье и Звановку
12:11"Вы спонсируете ВСУ": мошенники выманили у пенсионерки 880 тысяч
11:33659 ДТП с водителями-детьми: в России предложили конфисковывать питбайки
11:09Украина в огне: в четырех регионах прогремели мощные взрывы
10:50Только 19% детей мигрантов смогли поступить в школы России после экзамена
10:33Битва за свет: хроники крымского блэкаута
10:09Рекордный урожай оливок для участников СВО собрали в "Артеке"
09:43В Севастополе остановили морской транспорт
09:23Два человека погибли при атаке ВСУ на Самарскую область
08:52Аномальное тепло в Крыму – названа причина
08:21Три маленьких ребенка и их мать пострадали в ДТП в Севастополе
07:5513 беспилотников сбили над Крымом
07:42Вошли в график: когда достроят долгожданную новую школу в Феодосии
07:24Атака на Ростовскую область – что известно
07:0210 лет блэкауту в Крыму: чему он научил и что доказал
00:01Ноябрь похож на май: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 22 ноября
Лента новостейМолния