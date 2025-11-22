https://crimea.ria.ru/20251122/shest-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-za-tri-chasa-1151103381.html

Шесть беспилотников сбили над Крымом за три часа

Силы противовоздушной обороны утром в субботу отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым с воздуха. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 22.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны утром в субботу отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым с воздуха. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что за три часа над полуостровом сбили шесть вражеских БПЛА.В течение ночи над Крымом сбили 13 беспилотников. Всего над девятью регионами страны ПВО уничтожила 69 дронов. Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что вражеские беспилотники сбили в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах. Повреждения получило административное здание и техника, частный дом, хозпостройка и гараж.В Самарской области при падении вражеского БПЛА на промышленные предприятия погибли два человека и еще двое получили ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

