Саммит G20: принята итоговая декларация - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Саммит G20: принята итоговая декларация
Саммит G20: принята итоговая декларация - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Саммит G20: принята итоговая декларация
Страны G20 на саммите в Южно-Африканской Республике призвали к урегулированию конфликтов в мире, следует из текста декларации, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 22.11.2025
2025-11-22T15:59
2025-11-22T15:59
саммит g20
политика
в мире
украина
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Страны G20 на саммите в Южно-Африканской Республике призвали к урегулированию конфликтов в мире, следует из текста декларации, пишет РИА Новости.Декларацию одобрили единогласно, утвердив ее, в нарушение традиции, в начале саммита. Обычно это делают в конце мероприятия. Источник РИА Новости передавал, что во время двусторонних переговоров у лидеров возникло ощущение, что необходимо сначала принять декларацию, а потом перейти к другим вопросам.Представитель президента ЮАР Винсент Мангвенья отметил, что площадка оказалась удобной для встречи европейских стран, обсуждающих мирный план США по урегулированию на Украине. Готовность способствовать заключению мира выразила, в частности, премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О намерении представителей стран ЕС встретиться на саммите для обсуждения американской инициативы ранее сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Лидеры саммита поблагодарили ЮАР за председательство в этом году и пообещали по его итогам сотрудничать с США и Великобританией в 2026-м и 2027 годах.Мероприятие проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Все сессии и двусторонние встречи состоятся в закрытом формате, без доступа СМИ. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.В "Группу двадцати" входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также ЕС и Африканский союз.Открытию саммита предшествовали напряженные переговоры об общей лидерской декларации. Президент США Дональд Трамп заранее объявил бойкот мероприятия из-за "притеснения белого населения ЮАР". По данным источника РИА Новости, Вашингтон откажется от признания итогового документа и потребует его оформления только в качестве заявления председательства. Тем не менее к пятнице сторонам удалось согласовать финальный текст. Мангвенья счел конфликт с США краткосрочным. По его словам, он не повлиял на саммит и не стал концом отношений между странами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
Новости
саммит g20, политика, в мире, украина, новости
Саммит G20: принята итоговая декларация

Лидеры G20 призвали урегулировать конфликты на Украине, в Судане, Газе и ДРК

15:59 22.11.2025
 
Лидеры стран "Группы двадцати" на заседании саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР. Архивное фото
Лидеры стран Группы двадцати на заседании саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР. Архивное фото
© AP Photo / Thomas Mukoya
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Страны G20 на саммите в Южно-Африканской Республике призвали к урегулированию конфликтов в мире, следует из текста декларации, пишет РИА Новости.
"Мы стремимся, руководствуясь целями и принципами Устава ООН в целом, работать над достижением справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в Судане, Демократической Республике Конго, на оккупированной палестинской территории, на Украине, а также над прекращением других конфликтов и войн по всему миру. Только с миром мы достигнем устойчивости и процветания", — говорится в ней.
Декларацию одобрили единогласно, утвердив ее, в нарушение традиции, в начале саммита. Обычно это делают в конце мероприятия. Источник РИА Новости передавал, что во время двусторонних переговоров у лидеров возникло ощущение, что необходимо сначала принять декларацию, а потом перейти к другим вопросам.
Представитель президента ЮАР Винсент Мангвенья отметил, что площадка оказалась удобной для встречи европейских стран, обсуждающих мирный план США по урегулированию на Украине. Готовность способствовать заключению мира выразила, в частности, премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О намерении представителей стран ЕС встретиться на саммите для обсуждения американской инициативы ранее сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Лидеры саммита поблагодарили ЮАР за председательство в этом году и пообещали по его итогам сотрудничать с США и Великобританией в 2026-м и 2027 годах.
Мероприятие проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Все сессии и двусторонние встречи состоятся в закрытом формате, без доступа СМИ. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
В "Группу двадцати" входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также ЕС и Африканский союз.
Открытию саммита предшествовали напряженные переговоры об общей лидерской декларации. Президент США Дональд Трамп заранее объявил бойкот мероприятия из-за "притеснения белого населения ЮАР". По данным источника РИА Новости, Вашингтон откажется от признания итогового документа и потребует его оформления только в качестве заявления председательства. Тем не менее к пятнице сторонам удалось согласовать финальный текст. Мангвенья счел конфликт с США краткосрочным. По его словам, он не повлиял на саммит и не стал концом отношений между странами.
Саммит G20ПолитикаВ миреУкраинаНовости
 
