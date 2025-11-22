Рейтинг@Mail.ru
Рекордный урожай оливок для участников СВО собрали в "Артеке" - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251122/rekordnyy-urozhay-olivok-dlya-uchastnikov-svo-sobrali-v-arteke-1151089014.html
Рекордный урожай оливок для участников СВО собрали в "Артеке"
Рекордный урожай оливок для участников СВО собрали в "Артеке" - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Рекордный урожай оливок для участников СВО собрали в "Артеке"
Артековцы собрали рекордное количество оливок – 262 килограмма. Собранный урожай после переработки отправят бойцам спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 22.11.2025
2025-11-22T10:09
2025-11-22T10:09
крым
мдц "артек"
помощь бойцам сво
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151088376_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0266039fe0b90a24b669717e39e7135e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Артековцы собрали рекордное количество оливок – 262 килограмма. Собранный урожай после переработки отправят бойцам спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Международного детского центра "Артек"."Артековцы собрали рекордный урожай оливок для участников СВО", сказано в сообщении.В Международном детском центре "Артек" состоялся юбилейный праздник сбора урожая оливок, объединивший ребят из разных лагерей, добавили в пресс-службе.За час дружной работы дети собрали 262 килограмма плодов. После переработки в Никитском ботаническом саду урожай будет отправлен российским военнослужащим – участникам специальной военной операции.Ранее сообщалось, что севастопольские аграрии в этом году собрали более 1,2 тысячи тонн семечковых и косточковых культур и 47 тонн ягод.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани собрали рекордное количество винограда за всю историю краяАграрии Крыма получили более 3,4 миллиардов – на что ушли деньги"Ситуация сложная": что будет с ценами на яблоки в Крыму зимой
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151088376_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0d3ea95017184fc4b48aa6d30d621966.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, мдц "артек", помощь бойцам сво, новости крыма
Рекордный урожай оливок для участников СВО собрали в "Артеке"

Воспитанники "Артека" собрали для воинов спецоперации 262 килограмма оливок

10:09 22.11.2025
 
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Воспитанники "Артека" собрали для воинов спецоперации 262 килограмма оливок
Воспитанники Артека собрали для воинов спецоперации 262 килограмма оливок
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Артековцы собрали рекордное количество оливок – 262 килограмма. Собранный урожай после переработки отправят бойцам спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Международного детского центра "Артек".
"Артековцы собрали рекордный урожай оливок для участников СВО", сказано в сообщении.
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Воспитанники "Артека" собрали для воинов спецоперации 262 килограмма оливок
Воспитанники Артека собрали для воинов спецоперации 262 килограмма оливок
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
Воспитанники "Артека" собрали для воинов спецоперации 262 килограмма оливок
В Международном детском центре "Артек" состоялся юбилейный праздник сбора урожая оливок, объединивший ребят из разных лагерей, добавили в пресс-службе.
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Воспитанники "Артека" собрали для воинов спецоперации 262 килограмма оливок
Воспитанники Артека собрали для воинов спецоперации 262 килограмма оливок
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
Воспитанники "Артека" собрали для воинов спецоперации 262 килограмма оливок
За час дружной работы дети собрали 262 килограмма плодов. После переработки в Никитском ботаническом саду урожай будет отправлен российским военнослужащим – участникам специальной военной операции.
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Воспитанники "Артека" собрали для воинов спецоперации 262 килограмма оливок
Воспитанники Артека собрали для воинов спецоперации 262 килограмма оливок
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
Воспитанники "Артека" собрали для воинов спецоперации 262 килограмма оливок
Ранее сообщалось, что севастопольские аграрии в этом году собрали более 1,2 тысячи тонн семечковых и косточковых культур и 47 тонн ягод.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Кубани собрали рекордное количество винограда за всю историю края
Аграрии Крыма получили более 3,4 миллиардов – на что ушли деньги
"Ситуация сложная": что будет с ценами на яблоки в Крыму зимой
 
КрымМДЦ "Артек"Помощь бойцам СВОНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:50Только 19% детей мигрантов смогли поступить в школы России после экзамена
10:33Битва за свет: хроники крымского блэкаута
10:09Рекордный урожай оливок для участников СВО собрали в "Артеке"
09:43В Севастополе остановили морской транспорт
09:23Два человека погибли при атаке ВСУ на Самарскую область
08:52Аномальное тепло в Крыму – названа причина
08:21Три маленьких ребенка и их мать пострадали в ДТП в Севастополе
07:5513 беспилотников сбили над Крымом
07:42Вошли в график: когда достроят долгожданную новую школу в Феодосии
07:24Атака на Ростовскую область – что известно
07:0210 лет блэкауту в Крыму: чему он научил и что доказал
00:01Ноябрь похож на май: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 22 ноября
22:39Радио Sputnik получило премию "Радиомания" в номинации "Прогресс года"
22:33Путин о плане США и обращение Зеленского к нации: главное за день
21:46В Крым пытались ввезти больше 120 килограммов просроченной колбасы
21:22В Бахчисарае к Новому году установят самую большую тюбинговую горку
21:01ПВО отработала над Крымом
20:47Путин сделал заявление о плане США по Украине
20:43Детский оздоровительный туризм – россияне выбирают Крым и Севастополь
Лента новостейМолния