Рекордный урожай оливок для участников СВО собрали в "Артеке"
Рекордный урожай оливок для участников СВО собрали в "Артеке" - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Рекордный урожай оливок для участников СВО собрали в "Артеке"
Артековцы собрали рекордное количество оливок – 262 килограмма. Собранный урожай после переработки отправят бойцам спецоперации.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Артековцы собрали рекордное количество оливок – 262 килограмма. Собранный урожай после переработки отправят бойцам спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Международного детского центра "Артек"."Артековцы собрали рекордный урожай оливок для участников СВО", сказано в сообщении.В Международном детском центре "Артек" состоялся юбилейный праздник сбора урожая оливок, объединивший ребят из разных лагерей, добавили в пресс-службе.За час дружной работы дети собрали 262 килограмма плодов. После переработки в Никитском ботаническом саду урожай будет отправлен российским военнослужащим – участникам специальной военной операции.Ранее сообщалось, что севастопольские аграрии в этом году собрали более 1,2 тысячи тонн семечковых и косточковых культур и 47 тонн ягод.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани собрали рекордное количество винограда за всю историю краяАграрии Крыма получили более 3,4 миллиардов – на что ушли деньги"Ситуация сложная": что будет с ценами на яблоки в Крыму зимой
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Артековцы собрали рекордное количество оливок – 262 килограмма. Собранный урожай после переработки отправят бойцам спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Международного детского центра "Артек".
"Артековцы собрали рекордный урожай оливок для участников СВО", сказано в сообщении.
В Международном детском центре "Артек" состоялся юбилейный праздник сбора урожая оливок, объединивший ребят из разных лагерей, добавили в пресс-службе.
За час дружной работы дети собрали 262 килограмма плодов. После переработки в Никитском ботаническом саду урожай будет отправлен российским военнослужащим – участникам специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что севастопольские аграрии в этом году собрали более 1,2 тысячи тонн семечковых и косточковых
культур и 47 тонн ягод.
