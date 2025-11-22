https://crimea.ria.ru/20251122/noyabr-pokhozh-na-may-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1151069746.html

Ноябрь похож на май: погода в Крыму в субботу

Ноябрь похож на май: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 22.11.2025

Ноябрь похож на май: погода в Крыму в субботу

В субботу погоду Крыма определит вынос воздушных масс с акватории Средиземного моря, до конца недели в Крыму установится очень теплая, без осадков погода, ночью РИА Новости Крым, 22.11.2025

2025-11-22T00:01

2025-11-22T00:01

2025-11-22T00:01

крымская погода

погода в крыму

прогноз

крым

севастополь

новости крыма

новости севастополя

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/11/1150977561_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b6fad901c6440b46700295e5e6030b05.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В субботу погоду Крыма определит вынос воздушных масс с акватории Средиземного моря, до конца недели в Крыму установится очень теплая, без осадков погода, ночью и утром в восточных районах возможен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +20...+22.В Севастополепеременная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +19...+21 градус.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, погода в крыму, прогноз, крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, крымский гидрометцентр