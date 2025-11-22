https://crimea.ria.ru/20251122/noyabr-pokhozh-na-may-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1151069746.html
Ноябрь похож на май: погода в Крыму в субботу
Ноябрь похож на май: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Ноябрь похож на май: погода в Крыму в субботу
В субботу погоду Крыма определит вынос воздушных масс с акватории Средиземного моря, до конца недели в Крыму установится очень теплая, без осадков погода, ночью
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В субботу погоду Крыма определит вынос воздушных масс с акватории Средиземного моря, до конца недели в Крыму установится очень теплая, без осадков погода, ночью и утром в восточных районах возможен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +20...+22.В Севастополепеременная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +19...+21 градус.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В субботу погоду Крыма определит вынос воздушных масс с акватории Средиземного моря, до конца недели в Крыму установится очень теплая, без осадков погода, ночью и утром в восточных районах возможен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В Крыму сохранится погода теплее климатической нормы на 7-9 градусов. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13; днем +17…+22, в горах +11…+16 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +20...+22.
В Севастополепеременная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +19...+21 градус.
