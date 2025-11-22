https://crimea.ria.ru/20251122/novosti-svo-poteri-kieva-prevysili-1300-boevikov-za-sutki-1151104014.html

Новости СВО: потери Киева превысили 1300 боевиков за сутки

Армия России истощила силы противника по всей линии фронта. В Красноармейске российские бойцы уничтожают взятых в кольцо боевиков ВСУ. Продолжается зачистка... РИА Новости Крым, 22.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Армия России истощила силы противника по всей линии фронта. В Красноармейске российские бойцы уничтожают взятых в кольцо боевиков ВСУ. Продолжается зачистка села Ровное, а в Димитрове российские штурмовики активно наступают. За сутки ликвидировано 1330 военнослужащих Киева, сообщили в Минобороны РФ в субботу.Подразделения группировки "Север" нанесли поражение украинским формированиям в Сумах и в окрестностях двух сел области. На Харьковском направлении подавлено сопротивление у Волчанска и Гнилицы. Потери противника: 105 боевиков, девять автомобилей, одно западное артиллерийское орудие и две станции РЭБ.Бойцы войск "Запад" улучшили тактическое положение, разбив силы Киева в районах четырех населенных пунктов на Харьковщине. На этом участке ВСУ потеряли до 220 боевиков, пять броневиков, 14 автомобилей и 13 станций РЭБ. Также сожжены четыре склада с боеприпасами.Подразделения "Южной" группировки нанесли поражение формированиям ВСУ районах четырех населенных пунктов на территории ДНР. "Противник потерял до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два артиллерийских орудия и 13 автомобилей. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств", - говорится в субботней сводке.Подразделения "Центра" обосновались на более выгодных рубежах и позициях, разбив врага в районах сразу восьми населенных пунктов в ДНР и одного - в Днепропетровской области. По информации Минобороны, в Красноармейске российские бойцы продолжают уничтожать окруженные формирования ВСУ в микрорайонах Центральный, Горняк, а также на территории западной промзоны.Кроме того, в Димитрове российские штурмовики продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. Освобождено 22 здания.Совокупные суточные потери противника на этом участке фронта превысили 510 боевиков. Также уничтожено семь броневиков, четыре автомобиля и два артиллерийских орудия.Подразделения группировки "Восток" нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской области - в районах трех населенных пунктов и Днепропетровской области - у села Отрадное. ВСУ потеряли до 225 боевиков, а также броневик, шесть автомобилей и станцию РЭБ.Подразделения группировки "Днепр" истощили силы противника под Ореховом Запорожской области и Никольским на Херсонщине.Ранее в субботу сообщалось, что Вооруженные силы России выдавили украинских боевиков из двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Также российские силы поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, цех сборки и места хранения и запуска дронов большой дальности.В течение недели российские военные нанесли шесть групповых и один массированный удар по оборонным предприятиям и энергообъектам на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

