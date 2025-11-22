Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 22 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире празднуют День сыновей, а еще День энциклопедий. В России с профессиональным праздником поздравляют психологов, в Японии отмечают праздник хороших супружеских пар. В этот день в 1946 в Англии поступили в продажу первые шариковые ручки, а в 1960 в СССР выпущена первая партия автомобилей "Запорожец".Что празднуют в миреОни хуже различают цвета, в четыре раза чаще девочек попадают в травмпункты, зато лучше справляются с интеллектуальными задачами, крепче дружат и обожают рисковать. Все это о мальчиках, которых сегодня во всем мире поздравляют с Днем сыновей. Кстати, старая песенка про "9 ребят на 10 девчонок" уже не актуальна: теперь в мире рождается больше сыновей, чем дочек.Сегодня этим большим и умным книжкам в мире посвящают отдельный праздник – Всемирный день энциклопедий. А когда-то самую первую из них создал племянник древнегреческого мыслителя Платона (видимо, в этой семье все были умными). Потом древний римлянин Плиний Старший взял да и переплюнул греков, составив свою "Естественную историю" из 2,5 тыс. глав. Дальше включились китайцы, которые в XV веке написали энциклопедию из 11 095 томов. Ну а в Польше сильно не напрягались и наполнили одно из своих изданий примерно так: "Что такое лошадь – знают все, и в пояснениях это не нуждается". Блестяще!Если вас мучают ночные кошмары, возможно, в вашей спальне слишком холодно. Так говорят психологи, которые не врачи, но тоже очень нужные специалисты. Они же утверждают, что знание психологии делает жизнь сложнее, а применение – проще. Согласимся с этим утверждением, а заодно поздравим всех российских психологов с профессиональным праздником!Обычно в Японии порядковый номер месяца ставят до даты. В частности, 22 ноября записывают как 11.22. "Было двое одиноких, а стала пара", – говорят японцы и отмечают в этот день праздник хороших супружеских пар. Кстати, около 30% японских семей до сих пор образуются благодаря древней традиции миай, когда будущих супругов молодым подбирают родители.Еще сегодня можно отметить День любви к своим веснушкам и День отогревания в кофейнях. Именины у Александра, Виктора, Ильи, Матроны, Порфирия, Антона, Ильи, Константина, Ивана.Знаменательные датыСначала их стали использовать пилоты, поскольку перьевые на высоте протекали и доставляли массу хлопот, а 22 ноября 1946 такая возможность появилась у всех желающих – в продажу впервые поступили шариковые ручки. Сначала только в Англии, чуть позже их удобство оценили во всем мире. А уже сегодня каждую секунду на Земле продают 125 ручек. Кстати, самая дорогая шариковая ручка, внесенная в Книгу рекордов Гиннесса, – платиновая Montegrappa, цена которой составляет миллион евро."Жужик", он же "запор", он же "горбатый", он же "ушастый"… Только по-настоящему народный автомобиль мог удостоиться такого числа прозвищ. Ровно 63 года назад в СССР в этот день с конвейера запорожского завода "Коммунар" (позже – "Запорожский автомобилестроительный завод") сошла первая промышленная партия автомобилей "Запорожец" – ЗАЗ-965. Этот маленький автомобиль стоил вдвое дешевле "Жигулей" и втрое – "Волги". В первые годы машина стоила 1,8 тыс. рублей.Кто родился в этот деньАмериканская актриса и певица Скарлетт Йоханссон 41 день рождения. Эта голливудская красавица с восьми лет снимается в кино и всю жизнь жутко боится тараканов. Кстати, у Скарлетт есть двойняшка. "Круто! Сразу две красотки!" – подумали некоторые. А вот и нет. Двойняшка Йоханссон – ее брат Хантер, рожденный тремя минутами позже своей сестры.Также в этот день на свет появились французский военный и государственный деятель, генерал Шарль де Голль, советский поэт-песенник, актер театра и кино Николай Добронравов, российская джазовая певица Ирина Отиева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Первый отечественный микролитражный автомобиль ЗАЗ-965 "Запорожец".
Первый отечественный микролитражный автомобиль ЗАЗ-965 Запорожец. - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости . Цинкин
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире празднуют День сыновей, а еще День энциклопедий. В России с профессиональным праздником поздравляют психологов, в Японии отмечают праздник хороших супружеских пар. В этот день в 1946 в Англии поступили в продажу первые шариковые ручки, а в 1960 в СССР выпущена первая партия автомобилей "Запорожец".

Что празднуют в мире

Они хуже различают цвета, в четыре раза чаще девочек попадают в травмпункты, зато лучше справляются с интеллектуальными задачами, крепче дружат и обожают рисковать. Все это о мальчиках, которых сегодня во всем мире поздравляют с Днем сыновей. Кстати, старая песенка про "9 ребят на 10 девчонок" уже не актуальна: теперь в мире рождается больше сыновей, чем дочек.
Сегодня этим большим и умным книжкам в мире посвящают отдельный праздник – Всемирный день энциклопедий. А когда-то самую первую из них создал племянник древнегреческого мыслителя Платона (видимо, в этой семье все были умными). Потом древний римлянин Плиний Старший взял да и переплюнул греков, составив свою "Естественную историю" из 2,5 тыс. глав. Дальше включились китайцы, которые в XV веке написали энциклопедию из 11 095 томов. Ну а в Польше сильно не напрягались и наполнили одно из своих изданий примерно так: "Что такое лошадь – знают все, и в пояснениях это не нуждается". Блестяще!
Если вас мучают ночные кошмары, возможно, в вашей спальне слишком холодно. Так говорят психологи, которые не врачи, но тоже очень нужные специалисты. Они же утверждают, что знание психологии делает жизнь сложнее, а применение – проще. Согласимся с этим утверждением, а заодно поздравим всех российских психологов с профессиональным праздником!
Обычно в Японии порядковый номер месяца ставят до даты. В частности, 22 ноября записывают как 11.22. "Было двое одиноких, а стала пара", – говорят японцы и отмечают в этот день праздник хороших супружеских пар. Кстати, около 30% японских семей до сих пор образуются благодаря древней традиции миай, когда будущих супругов молодым подбирают родители.
Еще сегодня можно отметить День любви к своим веснушкам и День отогревания в кофейнях. Именины у Александра, Виктора, Ильи, Матроны, Порфирия, Антона, Ильи, Константина, Ивана.

Знаменательные даты

Сначала их стали использовать пилоты, поскольку перьевые на высоте протекали и доставляли массу хлопот, а 22 ноября 1946 такая возможность появилась у всех желающих – в продажу впервые поступили шариковые ручки. Сначала только в Англии, чуть позже их удобство оценили во всем мире. А уже сегодня каждую секунду на Земле продают 125 ручек. Кстати, самая дорогая шариковая ручка, внесенная в Книгу рекордов Гиннесса, – платиновая Montegrappa, цена которой составляет миллион евро.
"Жужик", он же "запор", он же "горбатый", он же "ушастый"… Только по-настоящему народный автомобиль мог удостоиться такого числа прозвищ. Ровно 63 года назад в СССР в этот день с конвейера запорожского завода "Коммунар" (позже – "Запорожский автомобилестроительный завод") сошла первая промышленная партия автомобилей "Запорожец" – ЗАЗ-965. Этот маленький автомобиль стоил вдвое дешевле "Жигулей" и втрое – "Волги". В первые годы машина стоила 1,8 тыс. рублей.

Кто родился в этот день

Американская актриса и певица Скарлетт Йоханссон 41 день рождения. Эта голливудская красавица с восьми лет снимается в кино и всю жизнь жутко боится тараканов. Кстати, у Скарлетт есть двойняшка. "Круто! Сразу две красотки!" – подумали некоторые. А вот и нет. Двойняшка Йоханссон – ее брат Хантер, рожденный тремя минутами позже своей сестры.
Также в этот день на свет появились французский военный и государственный деятель, генерал Шарль де Голль, советский поэт-песенник, актер театра и кино Николай Добронравов, российская джазовая певица Ирина Отиева.
