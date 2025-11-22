"Грандиозный эксперимент": что ждет западный Донбасс после освобождения

https://crimea.ria.ru/20251122/grandioznyy-eksperiment-chto-zhdet-zapadnyy-donbass-posle-osvobozhdeniya-1151043927.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. После полного освобождения российской армией наиболее разрушенную часть ДНР – западный Донбасс – ждет грандиозный архитектурно-художественный и планировочный эксперимент. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил кандидат исторических наук, доцент кафедры "Всеобщая история и мировая культура" СевГУ Вадим Хапаев.По мнению Хапаева, сложнее всего восстанавливать после боевых действий будет даже не какой-то конкретный город, а целый регион – западный Донбасс."Это регион Донецкой Народной Республики, за который идут упорные бои. А мы знаем, что города нашим (бойцам в ходе освобождения – ред.) достаются очень сильно разрушенными, иногда тотально", – сказал он.Такие города, как Авдеевка, например, предстоит отстраивать заново и полностью, как это было с Мариуполем, отметил Хапаев.Численность население Мариуполя превысит показатели до СВО – ПушилинЗадача усложняется тем, что повсюду здесь предстоит обезвреживать огромное количество боеприпасов, подчеркнул эксперт.По его мнению, на территориях самых интенсивных боевых действий, которые имели место в Донбассе, такая работа займет, как и в Крыму, даже не годы, а десятилетия, и ускорить процесс сможет разве что появление новых роботизированных технологий.Что касается нового строительства на освобожденных территориях в местах, где уже безопасно, то сложность в Донбассе, по словам Хапаева, остается в том, что строительство жилых кварталов должно вестись одновременно с восстановлением заводов."Донбасс – это в первую очередь промышленный регион, невероятно урбанизированный. Там практически один город переходит в другой. И восстановление промышленности здесь чрезвычайно важно, тем более, что это угольная промышленность, тяжелая промышленность, то есть база любой экономики. Поэтому восстановление заводов, промышленных предприятий должно вестись параллельно", – сказал Хапаев.К тому же людям нужно не только где-то жить, но и где-то работать, в противном случае проблема трудоустройства будет стоять остро, добавил он.Ранее 19 ноября Министерство обороны России сообщило, что за минувшие сутки Вооруженные силы РФ освободили еще два населенных пункта в Днепропетровской и Харьковской областях. Накануне бойцы подразделения "Восток" освободили населенный пункт Гай Днепропетровской области, группировка войск "Север" выбила ВСУ из Двуречанского в Харьковской области, а войска "Южной" группировки освободили населенный пункт Платоновка в ДНР. А днем ранее российские подразделения освободили Ровнополье и Малую Токмачку в Запорожской области.Мариуполь фактически вернули к жизни – ХуснуллинСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто и почему очень необходим новым регионам России – мнение волонтера В порту Мариуполя создадут пункт пропуска через границу России Аэропорты новых регионов приведут в порядок до 2030 года – Хуснуллин
