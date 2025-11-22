Рейтинг@Mail.ru
Два человека погибли при атаке ВСУ на Самарскую область - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Два человека погибли при атаке ВСУ на Самарскую область
Два человека погибли при атаке ВСУ на Самарскую область - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Два человека погибли при атаке ВСУ на Самарскую область
Два человека в Сызрани погибли в результате падения украинского беспилотника на промышленное предприятие, еще двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 22.11.2025
2025-11-22T09:23
2025-11-22T09:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Два человека в Сызрани погибли в результате падения украинского беспилотника на промышленное предприятие, еще двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.По информации губернатора, пострадавшим оказывается необходимая врачебная помощь.18 ноября в Тамбовской области при ночной атаке беспилотников ВСУ обломки вражеского дрона упали на территорию одного из предприятий и повредили электроподстанцию. Также ранее вспомогательное электрооборудование Нововоронежской атомной электростанции было повреждено вследствие атаки украинских беспилотников. Кроме того, ВСУ атаковали Новороссийск. В результате ударов БПЛА ранены четыре человека, повреждены три многоквартирных дома и судно в порту, а также горела нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис", сообщают власти. А в Буденновске Ставропольского края ВСУ пытались атаковать беспилотниками промзону.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 беспилотников сбили над КрымомАтака на Ростовскую область – что известноВСУ бьют по Орловской области – сбитые объекты упали на жилой сектор
самарская область, вячеслав федорищев, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, новости сво
Два человека погибли при атаке ВСУ на Самарскую область

В Самарской области при атаке беспилотников два человека погибли и двое ранены

09:23 22.11.2025 (обновлено: 09:27 22.11.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Два человека в Сызрани погибли в результате падения украинского беспилотника на промышленное предприятие, еще двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
"Совершена вражеская атака БПЛА на промышленные предприятия Самарской области. Целями врага стали объекты топливно-энергетического комплекса. Силами ПВО атака была отражена. С глубочайшей скорбью сообщаю, что в Сызрани в результате падения БПЛА погибли два человека... Два человека пострадали", - написал он своем канале на платформе Max.
По информации губернатора, пострадавшим оказывается необходимая врачебная помощь.
18 ноября в Тамбовской области при ночной атаке беспилотников ВСУ обломки вражеского дрона упали на территорию одного из предприятий и повредили электроподстанцию. Также ранее вспомогательное электрооборудование Нововоронежской атомной электростанции было повреждено вследствие атаки украинских беспилотников.
Кроме того, ВСУ атаковали Новороссийск. В результате ударов БПЛА ранены четыре человека, повреждены три многоквартирных дома и судно в порту, а также горела нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис", сообщают власти. А в Буденновске Ставропольского края ВСУ пытались атаковать беспилотниками промзону.
Читайте также на РИА Новости Крым:
13 беспилотников сбили над Крымом
Атака на Ростовскую область – что известно
ВСУ бьют по Орловской области – сбитые объекты упали на жилой сектор
Вчера, 16:18
В Воронеже расселят СНТ на время ликвидации неразорвавшихся снарядов
 
Самарская область, Вячеслав Федорищев, Происшествия, Атаки ВСУ, Беспилотник (БПЛА, дрон), Обстрелы ВСУ, ВСУ (Вооруженные силы Украины), Новости, Новости СВО
 
