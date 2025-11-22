https://crimea.ria.ru/20251122/dva-cheloveka-pogibli-pri-atake-vsu-na-samarskuyu-oblast-1151101286.html
Два человека погибли при атаке ВСУ на Самарскую область
Два человека погибли при атаке ВСУ на Самарскую область - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Два человека погибли при атаке ВСУ на Самарскую область
Два человека в Сызрани погибли в результате падения украинского беспилотника на промышленное предприятие, еще двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 22.11.2025
2025-11-22T09:23
2025-11-22T09:23
2025-11-22T09:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Два человека в Сызрани погибли в результате падения украинского беспилотника на промышленное предприятие, еще двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.По информации губернатора, пострадавшим оказывается необходимая врачебная помощь.18 ноября в Тамбовской области при ночной атаке беспилотников ВСУ обломки вражеского дрона упали на территорию одного из предприятий и повредили электроподстанцию. Также ранее вспомогательное электрооборудование Нововоронежской атомной электростанции было повреждено вследствие атаки украинских беспилотников. Кроме того, ВСУ атаковали Новороссийск. В результате ударов БПЛА ранены четыре человека, повреждены три многоквартирных дома и судно в порту, а также горела нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис", сообщают власти. А в Буденновске Ставропольского края ВСУ пытались атаковать беспилотниками промзону.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:13 беспилотников сбили над КрымомАтака на Ростовскую область – что известноВСУ бьют по Орловской области – сбитые объекты упали на жилой сектор
09:23 22.11.2025 (обновлено: 09:27 22.11.2025)