Атака ВСУ на Севастополь: работает ПВО
Атака ВСУ на Севастополь: работает ПВО - РИА Новости Крым, 23.11.2025
Атака ВСУ на Севастополь: работает ПВО
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.11.2025
2025-11-22T23:48
2025-11-22T23:48
2025-11-23T00:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.Рейд перекрыт, объявлена воздушная тревога.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
Атака ВСУ на Севастополь: работает ПВО
В Севастополе военные отпажают атаку ВСУ - работает ПВО
23:48 22.11.2025