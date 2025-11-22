https://crimea.ria.ru/20251122/ataka-na-rostovskuyu-oblast--chto-izvestno-1151100300.html
Атака на Ростовскую область – что известно
Атака на Ростовскую область – что известно - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Атака на Ростовскую область – что известно
Массированную атаку беспилотников отразили в ночь на субботу над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Массированную атаку беспилотников отразили в ночь на субботу над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.По его данным, вражеские дроны уничтожили в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах.В пятницу утром силы противовоздушной обороны России отразили две воздушные атаки на Кубань. В первый раз сбили два вражеских дрона, спустя час – еще пять.Оперштаб Кубани сообщил, что в результате ночной атаки в Славянске-на-Кубани пострадали два человека, повреждены жилые дома. Днем ранения получили еще два работника кирпичного завода.Глава Славянского муниципального округа Роман Синяговский сообщил, что в регионе в пятницу отменены занятия в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. Он также рекомендовал отменить занятия в учреждениях среднего и высшего профобразования.В течение ночи и утра над регионами России сбили 33 беспилотника, в том числе два над Краснодарским краем.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о последствиях удара дронов по региону. По его данным, в Чертковском районе около полуночи была повреждена опора ЛЭП и обесточены более 200 домов. Подачу света жителям восстановили к утру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Атака на Ростовскую область – что известно
