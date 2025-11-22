https://crimea.ria.ru/20251122/anomalnoe-teplo-v-krymu--nazvana-prichina-1151087681.html

Аномальное тепло в Крыму – названа причина

Погодные аномалии все чаще стали проявляться в Крыму в различные периоды года. Текущий ноябрь бьет столетние рекорды по показателям тепла, удивляя жителей и... РИА Новости Крым, 22.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Погодные аномалии все чаще стали проявляться в Крыму в различные периоды года. Текущий ноябрь бьет столетние рекорды по показателям тепла, удивляя жителей и гостей полуострова. О чем говорят данные тенденции, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.В Крыму в середине ноября фиксируют превышение среднесуточных показателей температуры на 5 - 7 градусов по сравнению с многолетней нормой в данный период."Аномальные моменты действительно присутствуют, но тут нужно понимать, что все зависит от того, где смотреть все эти показатели, на какой территории Крыма. Крым большой", - уточняет он. По словам специалиста, более высокие показатели термометры показывают на Южном берегу Крыма, защищенном горами и подогреваемом Черным морем. В горах же - прохладнее за счет высоты и ветров."Симферополь находится посередине, здесь активно проявляется влияние равнинного Крыма и частично предгорного", - отметил эксперт.Теплые ноябри случались и раньше, говорит он. К примеру, достаточно теплая осень была в 2010 году, и в 60-е годы… Сейчас же аномальные колебания температур вызваны глобальным потеплением, считает Игорь Вахрушев."Все это связано с различными атмосферными процессами, которые в основном очень сильно зависят от океанических… они до конца сейчас не изучены", - уточнил он.Новая погодная реальность, по мнению ученого, не является нормой для крымского климата. Подобные природные аномалии оказывают влияние на природу в Крыму и естественные биоритмы растений и животных."Для аграрного сектора опасность в том, что меняется цикл жизни различных вредителей…то есть неизвестно, когда они проснутся весной - раньше или позже…", - предупредил Вахрушев.Среди положительных моментов потепления для Крыма специалист отмечает изменения в отрасли виноградарства. Значительно изменился за последние годы на полуострове характер осадков и уменьшилась устойчивость снежного покрова. Еще 20-25 лет назад, отмечает ученый, на равнинной части Крыма снежный покров лежал около 30-40 дней, а сейчас - 10-15 дней.Похолодание и снег в Крыму появятся не раньше зимних месяцев, учитывая глобальные тенденции и нестабильность атмосферы. По прогнозам ученого, на Новый год в Крыму, скорее всего, будет дождь, в крайнем случае, мокрый снег.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вино будет вкуснее: жара в Крыму повлияла на урожай виноградаГлобальное потепление превратит Крым в остров – прогноз ученогоУченый назвал главные опасности для Черного моря"Точка невозврата": ученые заявили о приближении климатической катастрофы

крым

