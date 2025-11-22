Рейтинг@Mail.ru
Аномальное тепло в Крыму – названа причина - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Аномальное тепло в Крыму – названа причина
Аномальное тепло в Крыму – названа причина - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Аномальное тепло в Крыму – названа причина
Погодные аномалии все чаще стали проявляться в Крыму в различные периоды года. Текущий ноябрь бьет столетние рекорды по показателям тепла, удивляя жителей и... РИА Новости Крым, 22.11.2025
2025-11-22T08:52
2025-11-22T08:52
радио "спутник в крыму"
игорь вахрушев
климат
крым
мнения
новости крыма
погода в крыму
глобальное потепление
Аномальное тепло в Крыму – названа причина

Аномалии погоды в Крыму говорят о глобальных переменах климата - эксперт

08:52 22.11.2025
 
© РИА Новости КрымВ Симферополе в середине ноября зацвела сирень
В Симферополе в середине ноября зацвела сирень - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Погодные аномалии все чаще стали проявляться в Крыму в различные периоды года. Текущий ноябрь бьет столетние рекорды по показателям тепла, удивляя жителей и гостей полуострова. О чем говорят данные тенденции, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
В Крыму в середине ноября фиксируют превышение среднесуточных показателей температуры на 5 - 7 градусов по сравнению с многолетней нормой в данный период.
"Аномальные моменты действительно присутствуют, но тут нужно понимать, что все зависит от того, где смотреть все эти показатели, на какой территории Крыма. Крым большой", - уточняет он.
По словам специалиста, более высокие показатели термометры показывают на Южном берегу Крыма, защищенном горами и подогреваемом Черным морем. В горах же - прохладнее за счет высоты и ветров.
"Симферополь находится посередине, здесь активно проявляется влияние равнинного Крыма и частично предгорного", - отметил эксперт.
Теплые ноябри случались и раньше, говорит он. К примеру, достаточно теплая осень была в 2010 году, и в 60-е годы… Сейчас же аномальные колебания температур вызваны глобальным потеплением, считает Игорь Вахрушев.
"Все это связано с различными атмосферными процессами, которые в основном очень сильно зависят от океанических… они до конца сейчас не изучены", - уточнил он.
Медузы в Азовском море - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
29 сентября, 06:51Радио "Спутник в Крыму"
Медузы "облюбовали" Азовское море на долгие годы
Новая погодная реальность, по мнению ученого, не является нормой для крымского климата.
"Это - нестабильность климатической системы, которая нам говорит о том, что климат меняется, - подчеркнул Вахрушев. - Мы движемся в глобальное потепление. Прежде всего четко можно сказать, что в ближайшие годы у нас будут так называемые "погодные качели", когда будет резко меняться погода, не только от дня ко дню, от недели к неделе, но и суточный ход температуры будет иметь резкие перемены".
Подобные природные аномалии оказывают влияние на природу в Крыму и естественные биоритмы растений и животных.
"Для аграрного сектора опасность в том, что меняется цикл жизни различных вредителей…то есть неизвестно, когда они проснутся весной - раньше или позже…", - предупредил Вахрушев.
Среди положительных моментов потепления для Крыма специалист отмечает изменения в отрасли виноградарства.
"Виноград начал вести себя по-другому, потому что климат приближается ближе к Средиземноморскому, где хорошо вызревают такие культуры…", - указал эксперт.
Значительно изменился за последние годы на полуострове характер осадков и уменьшилась устойчивость снежного покрова. Еще 20-25 лет назад, отмечает ученый, на равнинной части Крыма снежный покров лежал около 30-40 дней, а сейчас - 10-15 дней.
Похолодание и снег в Крыму появятся не раньше зимних месяцев, учитывая глобальные тенденции и нестабильность атмосферы. По прогнозам ученого, на Новый год в Крыму, скорее всего, будет дождь, в крайнем случае, мокрый снег.
