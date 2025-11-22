Первый антиамериканист Европы: легендарный генерал де Голль

Первый антиамериканист Европы: легендарному генералу де Голль 135 лет
Судьба его была предрешена. В семье де Голля боготворили французскую армию, восхищаясь победами. Поэтому, когда настала пора выбора жизненного пути, де Голль без колебаний пошел на воинскую службу... Несколько ранений, плен, несколько попыток побега из заточения.
На фото: капитан де Голль, 1915 год.
В 30-е годы де Голль становится широко известным как автор военно-теоретических работ. Именно он перед началом Второй мировой пытался донести до высшего руководства армии мысль о необходимости массового развития танков, но будущего генерала никто не услышал.
На фото: полковник Шарль де Голль во время беседы с президентом республики Альбертом Лебреном, 1939 год.
Не считая возможным вступать в переговоры с нацистами, де Голль улетел в Лондон. 18 июня 1940 года он обратился по радио с призывом к соотечественникам продолжать борьбу с оккупантами. По его словам, ни при каких условиях "пламя французского сопротивления не должно потухнуть и не потухнет". Со временем он - безоговорочный лидер сопротивления.
На фото: главнокомандующий Свободными силами Франции Шарль де Голль инспектирует французские колониальные войска во время посещения военной базы в Великобритании, январь 1941 года.
После Второй мировой войны, будучи главой временного правительства Франции, он считал, что президент страны должен обладать самими широкими полномочиями. Большинство депутатов Конституционного собрания было категорически с этим не согласно из-за чего де Голль в январе 1946 года ушел в отставку.
На фото: основатель партии "Французское народное ралли" генерал Шарль де Голль на плечах членов своей партии, Париж, 1 мая 1948 года.
Он хотел вернуться во власть демократическим путем. В 1958 году де Голль становится премьер-министром и затевает конституционную реформу, которая снижала власть парламента и усиливала власть президента, избираемого всеобщим голосованием. Референдум 28 сентября 1958 года стал началом эпохи де Голля.
На фото: генерал де Голль выступает на митинге в поддержку проекта новой конституции.
Во время официального визита Никиты Хрущева во Францию в 1961 году после переговоров лидеры спустились к озеру, где де Голль запел русскую песню " Из-за острова на стрежень".
Возможно, генерал ее услышал в 1918 году в плену, в крепости Ингольштадт? Там же он познакомился с подпоручиком Русской императорской армии и будущим маршалом Советского Союза Михаилом Тухачевским.
29 сентября 1966 года в своей знаменитой речи в Пномпене (Камбоджа) де Голль раскритиковал участие США во Вьетнамской войне, призвав Вашингтон вывести свои войска.
На фото: Портрет президента Франции Шарля де Голля на олимпийском стадионе Пномпеня во время его визита в Камбоджу.
Эпоха де Голля ознаменовалась выдворением НАТО из Франции, разрывом с США и деколонизацией — в 1960 году независимость получили Сенегал, Камерун, Кот д'Ивуар, Мали, Того и другие страны, а также нормализацией отношений с СССР.
На фото: жители Москвы встречают президента Франции в аэропорту Внуково, 1966 год.
Под его руководством Франция вернула себе утраченные позиции ведущей мировой державы. Де Голль ушел в отставку на фоне внутриполитического кризиса и недовольства французов. Последняя его попытка реформировать Сенат в экономический и социальный орган на референдуме потерпела крах.
Де Голль скоропостижно скончался 9 ноября 1970 года. Сообщая по телевидению о смерти генерала, его преемник Помпиду сказал: "Генерал де Голль умер, Франция овдовела"... После смерти временная непопулярность де Голля осталась в прошлом, сегодня он осознается французами прежде всего как крупная историческая фигура и яркий национальный лидер.
На фото: бывший президент Франции генерал Шарль де Голль со своей супругой Ивонн на отдыхе в Ирландии вскоре после отставки.
В день 60-летия Великой Победы в Москве установили памятник генералу де Голлю. 18-метровый монумент работы Зураба Церетели стоит на площади Шарля де Голля перед гостиницей "Космос".
