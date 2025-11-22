https://crimea.ria.ru/20251122/Pervyy-antitamerikanist-Evropy-legendarnomu-generalu-de-Gollyu-130-let-1118964670.html

Первый антиамериканист Европы: легендарный генерал де Голль

история

франция

вторая мировая война

память

Генерал де Голль – самый яркий из политиков XX века. Лидер французского сопротивления нацистам во Вторую мировую войну, основатель и первый президент Пятой республики… Он вывел свое страну из блока НАТО, начал строить добрые отношения с Советским Союзом, критиковал США за войну во Вьетнаме… Несмотря на то, что покидал он пост под жесткую критику, генерал остается в памяти французов как один из величайших деятелей всех времен. О страницах биографии легендарного генерала – в фотоленте РИА Новости Крым.

