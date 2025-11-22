Рейтинг@Mail.ru
659 ДТП с водителями-детьми: в России предложили конфисковывать питбайки - РИА Новости Крым, 22.11.2025
659 ДТП с водителями-детьми: в России предложили конфисковывать питбайки
659 ДТП с водителями-детьми: в России предложили конфисковывать питбайки - РИА Новости Крым, 22.11.2025
659 ДТП с водителями-детьми: в России предложили конфисковывать питбайки
За девять месяцев текущего года в России зарегистрировано 659 ДТП, участниками которых стали подростки за рулем питбайков. Об этом сообщил председатель Госдумы... РИА Новости Крым, 22.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. За девять месяцев текущего года в России зарегистрировано 659 ДТП, участниками которых стали подростки за рулем питбайков. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max и запустил опрос о предложении МВД РФ ввести серьезную ответственность за использование питбайков детьми.Володин напомнил, что питбайк — это небольшой мопед, который работает на бензиновом двигателе. Он предназначен для занятий мотоциклетным спортом, где практикуется езда по бездорожью. Председатель ГД подчеркнул, что питбайк — это не транспортное средство, а спортинвентарь. И выезд на нем на автомагистрали, особенно под управлением ребенка, несет в себе опасность для всех. При этом отсутствие ограничений на покупку и пользование, невысокая стоимость делают подобную мототехнику все более привлекательной среди подростков.В своем канале в Max он запустил опрос о предложении МВД РФ ввести серьезную ответственность за использование питбайков детьми, вплоть до конфискации.В настоящий момент подавляющее большинство участников опроса - 1619 человек - поддержали это предложение. Варианты ответа "не поддерживаю" и "все равно" идут на втором и третьем месте соответственно.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что проблему питбайков на дорогах России, за рулем которых обычно находятся дети, невозможно решить одним законом. Нужен комплексный подход, предусматривающий ответственность всех, включая покупателей и продавцов этого спортивного средства передвижения, которое не является транспортом.
Новости
вячеслав володин, государственная дума рф, дети, общество, дтп, опрос, новости, россия
659 ДТП с водителями-детьми: в России предложили конфисковывать питбайки

Володин запустил опрос среди россиян о конфискации питбайков у подростков

11:33 22.11.2025
 
© Госавтоинспекция КрымаПодросток разбился на питбайке в Джанкойском районе Крыма
Подросток разбился на питбайке в Джанкойском районе Крыма
© Госавтоинспекция Крыма
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. За девять месяцев текущего года в России зарегистрировано 659 ДТП, участниками которых стали подростки за рулем питбайков. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max и запустил опрос о предложении МВД РФ ввести серьезную ответственность за использование питбайков детьми.
"Поступают обращения по вопросу использования питбайков детьми. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Кроме того, подростки, управляя мототехникой, нередко сбивают пешеходов. Мы должны сделать все, чтобы защитить детей и участников дорожного процесса", - написал он.
Володин напомнил, что питбайк — это небольшой мопед, который работает на бензиновом двигателе. Он предназначен для занятий мотоциклетным спортом, где практикуется езда по бездорожью. Председатель ГД подчеркнул, что питбайк — это не транспортное средство, а спортинвентарь. И выезд на нем на автомагистрали, особенно под управлением ребенка, несет в себе опасность для всех.
При этом отсутствие ограничений на покупку и пользование, невысокая стоимость делают подобную мототехнику все более привлекательной среди подростков.
В своем канале в Max он запустил опрос о предложении МВД РФ ввести серьезную ответственность за использование питбайков детьми, вплоть до конфискации.
В настоящий момент подавляющее большинство участников опроса - 1619 человек - поддержали это предложение. Варианты ответа "не поддерживаю" и "все равно" идут на втором и третьем месте соответственно.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что проблему питбайков на дорогах России, за рулем которых обычно находятся дети, невозможно решить одним законом. Нужен комплексный подход, предусматривающий ответственность всех, включая покупателей и продавцов этого спортивного средства передвижения, которое не является транспортом.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Почти тысяча ДТП произошла в Крыму с начала года
Подросток на питбайке насмерть сбил мужчину в Симферопольском районе
Трое подростков на питбайках врезались в бетономешалку – один погиб
В Судаке двое несовершеннолетних разбились на горном мотоцикле
Вчера, 13:17
В Судаке двое подростков разбились на родительском мотоцикле
 
Вячеслав ВолодинГосударственная Дума РФдетиОбществоДТПОпросНовостиРоссия
 
