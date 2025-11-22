Рейтинг@Mail.ru
13 беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 22.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251122/13-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-1151100620.html
13 беспилотников сбили над Крымом
13 беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 22.11.2025
13 беспилотников сбили над Крымом
Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым и еще восемь регионов России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 22.11.2025
2025-11-22T07:55
2025-11-22T08:06
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1d/1140712759_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29644a08c21b31f877b6e345d695c25e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым и еще восемь регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, 16 БПЛА сбили над Ростовской областью, по 15 – над Самарской и Саратовской, по три – над Волгоградской и Курской, два – над Белгородской и один – над территорией Брянской области, уточнили в оборонном ведомстве.Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что вражеские беспилотники сбили в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах. Повреждения получило административное здание и техника, частный дом, хозпостройка и гараж.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
13 беспилотников сбили над Крымом

Над Крымом уничтожили 13 беспилотников - Минобороны

07:55 22.11.2025 (обновлено: 08:06 22.11.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Тор"
Боевое дежурство ЗРК Тор - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым и еще восемь регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 13 из них – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Кроме того, 16 БПЛА сбили над Ростовской областью, по 15 – над Самарской и Саратовской, по три – над Волгоградской и Курской, два – над Белгородской и один – над территорией Брянской области, уточнили в оборонном ведомстве.
Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что вражеские беспилотники сбили в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах. Повреждения получило административное здание и техника, частный дом, хозпостройка и гараж.
