13 беспилотников сбили над Крымом
13 беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 22.11.2025
13 беспилотников сбили над Крымом
Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым и еще восемь регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.
2025-11-22T07:55
2025-11-22T07:55
2025-11-22T08:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в ночь на субботу отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым и еще восемь регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, 16 БПЛА сбили над Ростовской областью, по 15 – над Самарской и Саратовской, по три – над Волгоградской и Курской, два – над Белгородской и один – над территорией Брянской области, уточнили в оборонном ведомстве.Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что вражеские беспилотники сбили в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах. Повреждения получило административное здание и техника, частный дом, хозпостройка и гараж.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
13 беспилотников сбили над Крымом
Над Крымом уничтожили 13 беспилотников - Минобороны
07:55 22.11.2025 (обновлено: 08:06 22.11.2025)