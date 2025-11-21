https://crimea.ria.ru/20251121/zhiteli-goroda-saki-ostalis-bez-otopleniya-iz-za-avarii-na-magistrali-1151076431.html
Жители города Саки остались без отопления из-за аварии на магистрали
Жители города Саки остались без отопления из-за аварии на магистрали - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Жители города Саки остались без отопления из-за аварии на магистрали
В городе Саки на западе Крыма в пятницу произошла авария на магистральной трубе теплоснабжения, восстановительные работы планируется завершить до вечера... РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T09:26
2025-11-21T09:26
2025-11-21T09:26
саки
крым
новости крыма
юлия предыбайло
теплоснабжение
происшествия
жкх крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111580/41/1115804168_0:85:1356:847_1920x0_80_0_0_26d8f144694d4643f12b4c92c5263b6e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В городе Саки на западе Крыма в пятницу произошла авария на магистральной трубе теплоснабжения, восстановительные работы планируется завершить до вечера субботы. Об этом сообщила глава администрации Юлия Предыбайло.На месте аварии работают специалисты и профильные службы, добавила градоначальник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
саки
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111580/41/1115804168_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_75e5b99b9153c988386fc34384b39312.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саки, крым, новости крыма, юлия предыбайло, теплоснабжение, происшествия, жкх крыма и севастополя
Жители города Саки остались без отопления из-за аварии на магистрали
В крымском городе Саки произошла авария на магистральной трубе теплоснабжения – власти