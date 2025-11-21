Рейтинг@Mail.ru
Жители города Саки остались без отопления из-за аварии на магистрали - РИА Новости Крым, 21.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251121/zhiteli-goroda-saki-ostalis-bez-otopleniya-iz-za-avarii-na-magistrali-1151076431.html
Жители города Саки остались без отопления из-за аварии на магистрали
Жители города Саки остались без отопления из-за аварии на магистрали - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Жители города Саки остались без отопления из-за аварии на магистрали
В городе Саки на западе Крыма в пятницу произошла авария на магистральной трубе теплоснабжения, восстановительные работы планируется завершить до вечера... РИА Новости Крым, 21.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В городе Саки на западе Крыма в пятницу произошла авария на магистральной трубе теплоснабжения, восстановительные работы планируется завершить до вечера субботы. Об этом сообщила глава администрации Юлия Предыбайло.На месте аварии работают специалисты и профильные службы, добавила градоначальник.
саки, крым, новости крыма, юлия предыбайло, теплоснабжение, происшествия, жкх крыма и севастополя
Жители города Саки остались без отопления из-за аварии на магистрали

В крымском городе Саки произошла авария на магистральной трубе теплоснабжения – власти

09:26 21.11.2025
 
© Fotolia / Özgür GüvençСистема отопления. Архивное фото
Система отопления. Архивное фото
© Fotolia / Özgür Güvenç
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В городе Саки на западе Крыма в пятницу произошла авария на магистральной трубе теплоснабжения, восстановительные работы планируется завершить до вечера субботы. Об этом сообщила глава администрации Юлия Предыбайло.

"Уважаемые жители города Саки! Произошла авария на магистральной трубе теплоснабжения. Восстановление подачи отопления планируется 22 ноября 2025 до 19:00", - написала она в своем Telegram-канале.

На месте аварии работают специалисты и профильные службы, добавила градоначальник.
