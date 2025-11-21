Рейтинг@Mail.ru
В Судаке двое подростков разбились на родительском мотоцикле - РИА Новости Крым, 21.11.2025
В Судаке двое подростков разбились на родительском мотоцикле
В Судаке двое подростков разбились на родительском мотоцикле - РИА Новости Крым, 21.11.2025
В Судаке двое подростков разбились на родительском мотоцикле
В Судаке двое подростков взяли у родителей покататься горный мотоцикл, но не справились с управлением и упали. Пассажир получил черепно-мозговую травму. Об этом РИА Новости Крым, 21.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Судаке двое подростков взяли у родителей покататься горный мотоцикл, но не справились с управлением и упали. Пассажир получил черепно-мозговую травму. Об этом сообщает прокуратура Крыма. Отмечается, что ДТП произошло накануне вечером. В результате несовершеннолетний пассажир был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. По факту аварии началась проверка."В ходе организованной проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о профилактике правонарушений, совершаемых несовершеннолетними", - указали в надзорном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Судаке двое подростков разбились на родительском мотоцикле

13:17 21.11.2025 (обновлено: 14:14 21.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Судаке двое подростков взяли у родителей покататься горный мотоцикл, но не справились с управлением и упали. Пассажир получил черепно-мозговую травму. Об этом сообщает прокуратура Крыма.
Отмечается, что ДТП произошло накануне вечером.
"Двое несовершеннолетних, используя горный мотоцикл, взятый у родителей одного из них, двигались на нем между селами Грушевка и Холодовка. При поездке по пересеченной местности подросток не справился с управлением, в результате чего произошло падение с мотоцикла", - сказано в сообщении.
В результате несовершеннолетний пассажир был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. По факту аварии началась проверка.
"В ходе организованной проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о профилактике правонарушений, совершаемых несовершеннолетними", - указали в надзорном ведомстве.
