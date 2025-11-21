https://crimea.ria.ru/20251121/v-sudake-dvoe-podrostkov-razbilis-na-roditelskom-mototsikle-1151081835.html
В Судаке двое подростков разбились на родительском мотоцикле
2025-11-21T13:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Судаке двое подростков взяли у родителей покататься горный мотоцикл, но не справились с управлением и упали. Пассажир получил черепно-мозговую травму. Об этом сообщает прокуратура Крыма. Отмечается, что ДТП произошло накануне вечером. В результате несовершеннолетний пассажир был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. По факту аварии началась проверка."В ходе организованной проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о профилактике правонарушений, совершаемых несовершеннолетними", - указали в надзорном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
13:17 21.11.2025 (обновлено: 14:14 21.11.2025)