В Судаке двое подростков разбились на родительском мотоцикле

2025-11-21T13:17

2025-11-21T13:17

2025-11-21T14:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Судаке двое подростков взяли у родителей покататься горный мотоцикл, но не справились с управлением и упали. Пассажир получил черепно-мозговую травму. Об этом сообщает прокуратура Крыма. Отмечается, что ДТП произошло накануне вечером. В результате несовершеннолетний пассажир был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. По факту аварии началась проверка."В ходе организованной проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о профилактике правонарушений, совершаемых несовершеннолетними", - указали в надзорном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

