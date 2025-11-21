https://crimea.ria.ru/20251121/v-sevastopole-dvoe-parney-iznasilovali-nesovershennoletnyuyu-devushku-1151078292.html

В Севастополе двое парней изнасиловали несовершеннолетнюю девушку

21.11.2025

Двоих жителей Севастополя будут судить за изнасилование несовершеннолетней девушки. Об этом сообщили в крымском главке СК России.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Двоих жителей Севастополя будут судить за изнасилование несовершеннолетней девушки. Об этом сообщили в крымском главке СК России.Подозреваемых оперативно задержали сотрудники полиции, по ходатайству следствия их заключили под стражу. Молодые люди обвиняются по статьям "изнасилование и насильственные действия сексуального характера, с применением насилия и угрозой его применения, совершенные организованной группой в отношении несовершеннолетней".Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Балаклавский районный суд Севастополя."Также прокурор направил в суд иск исковое заявление в интересах несовершеннолетней потерпевшей о взыскании с обвиняемых компенсации морального вреда", - добавили в прокуратуре Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте осудили отца за насилие над 11-летней дочерьюВ Керчи тренер истязал воспитанников детского дома – возбуждено дело"Приоритетные дела – все": интервью главы Следкома по Крыму и Севастополю

