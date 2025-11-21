https://crimea.ria.ru/20251121/v-sevastopole-dvoe-parney-iznasilovali-nesovershennoletnyuyu-devushku-1151078292.html
В Севастополе двое парней изнасиловали несовершеннолетнюю девушку
В Севастополе двое парней изнасиловали несовершеннолетнюю девушку - РИА Новости Крым, 21.11.2025
В Севастополе двое парней изнасиловали несовершеннолетнюю девушку
Двоих жителей Севастополя будут судить за изнасилование несовершеннолетней девушки. Об этом сообщили в крымском главке СК России. РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T11:15
2025-11-21T11:15
2025-11-21T11:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Двоих жителей Севастополя будут судить за изнасилование несовершеннолетней девушки. Об этом сообщили в крымском главке СК России.Подозреваемых оперативно задержали сотрудники полиции, по ходатайству следствия их заключили под стражу. Молодые люди обвиняются по статьям "изнасилование и насильственные действия сексуального характера, с применением насилия и угрозой его применения, совершенные организованной группой в отношении несовершеннолетней".Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Балаклавский районный суд Севастополя."Также прокурор направил в суд иск исковое заявление в интересах несовершеннолетней потерпевшей о взыскании с обвиняемых компенсации морального вреда", - добавили в прокуратуре Севастополя.
В Севастополе двое парней изнасиловали несовершеннолетнюю девушку
В Севастополе двоих парней будут судить за изнасилование несовершеннолетней девушки
11:15 21.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Двоих жителей Севастополя будут судить за изнасилование несовершеннолетней девушки. Об этом сообщили в крымском главке СК России.
Как установило следствие, вечером 6 сентября двое молодых людей 18 и 19 лет заманили 15-летнюю знакомую в свой автомобиль, вывезли в безлюдное место и совершили в отношении нее преступления сексуального характера.
Подозреваемых оперативно задержали сотрудники полиции, по ходатайству следствия их заключили под стражу.
Молодые люди обвиняются по статьям "изнасилование и насильственные действия сексуального характера, с применением насилия и угрозой его применения, совершенные организованной группой в отношении несовершеннолетней".
Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Балаклавский районный суд Севастополя.
"Также прокурор направил в суд иск исковое заявление в интересах несовершеннолетней потерпевшей о взыскании с обвиняемых компенсации морального вреда", - добавили в прокуратуре Севастополя.
