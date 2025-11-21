Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе двое парней изнасиловали несовершеннолетнюю девушку - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251121/v-sevastopole-dvoe-parney-iznasilovali-nesovershennoletnyuyu-devushku-1151078292.html
В Севастополе двое парней изнасиловали несовершеннолетнюю девушку
В Севастополе двое парней изнасиловали несовершеннолетнюю девушку - РИА Новости Крым, 21.11.2025
В Севастополе двое парней изнасиловали несовершеннолетнюю девушку
Двоих жителей Севастополя будут судить за изнасилование несовершеннолетней девушки. Об этом сообщили в крымском главке СК России. РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T11:15
2025-11-21T11:16
закон и право
севастополь
прокуратура города севастополя
гсу ск россии по крыму и севастополю
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261875_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a376382475fb476c58761099887929bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Двоих жителей Севастополя будут судить за изнасилование несовершеннолетней девушки. Об этом сообщили в крымском главке СК России.Подозреваемых оперативно задержали сотрудники полиции, по ходатайству следствия их заключили под стражу. Молодые люди обвиняются по статьям "изнасилование и насильственные действия сексуального характера, с применением насилия и угрозой его применения, совершенные организованной группой в отношении несовершеннолетней".Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Балаклавский районный суд Севастополя."Также прокурор направил в суд иск исковое заявление в интересах несовершеннолетней потерпевшей о взыскании с обвиняемых компенсации морального вреда", - добавили в прокуратуре Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте осудили отца за насилие над 11-летней дочерьюВ Керчи тренер истязал воспитанников детского дома – возбуждено дело"Приоритетные дела – все": интервью главы Следкома по Крыму и Севастополю
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261875_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5482e3363c1a9d78f5950cfad3c2a910.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
закон и право, севастополь, прокуратура города севастополя, гсу ск россии по крыму и севастополю, новости крыма, крым
В Севастополе двое парней изнасиловали несовершеннолетнюю девушку

В Севастополе двоих парней будут судить за изнасилование несовершеннолетней девушки

11:15 21.11.2025 (обновлено: 11:16 21.11.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Двоих жителей Севастополя будут судить за изнасилование несовершеннолетней девушки. Об этом сообщили в крымском главке СК России.

Как установило следствие, вечером 6 сентября двое молодых людей 18 и 19 лет заманили 15-летнюю знакомую в свой автомобиль, вывезли в безлюдное место и совершили в отношении нее преступления сексуального характера.

Подозреваемых оперативно задержали сотрудники полиции, по ходатайству следствия их заключили под стражу.
Молодые люди обвиняются по статьям "изнасилование и насильственные действия сексуального характера, с применением насилия и угрозой его применения, совершенные организованной группой в отношении несовершеннолетней".
Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Балаклавский районный суд Севастополя.
"Также прокурор направил в суд иск исковое заявление в интересах несовершеннолетней потерпевшей о взыскании с обвиняемых компенсации морального вреда", - добавили в прокуратуре Севастополя.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Ялте осудили отца за насилие над 11-летней дочерью
В Керчи тренер истязал воспитанников детского дома – возбуждено дело
"Приоритетные дела – все": интервью главы Следкома по Крыму и Севастополю
 
Закон и правоСевастопольПрокуратура города СевастополяГСУ СК России по Крыму и СевастополюНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:58Школы и дома: в Крыму до конца года введут в эксплуатацию 33 объекта
12:49Житель Бердянска получил 12 лет колонии за шпионаж
12:39Сообщение о минировании гимназии в Севастополе оказалось ложным
12:14План по Украине из 28 пунктов: когда прекратятся боевые действия
12:10Новый удар по Славянску-на-Кубани: ранены двое рабочих кирпичного завода
12:02В Севастополе эвакуируют гимназию
11:48Крупнейший оптово-распределительный центр откроется в Крыму в декабре
11:35Саки без тепла: соблюдение прав крымчан контролирует прокуратура
11:20Обманули россиян на 53 млн: в Севастополе "накрыли" колл-центр мошенников
11:15В Севастополе двое парней изнасиловали несовершеннолетнюю девушку
11:11Мощное землетрясение произошло в Бангладеш – есть погибшие
10:43В Краснодаре предотвратили теракт на железной дороге
10:20В Севастополе полиция ищет мужчину с арбалетом
10:16Крымский мост - обстановка утром в пятницу
10:10На юге России сбили 12 вражеских БПЛА
09:44Экс-вице-премьер Башкирии получил 13 лет колонии за взятку в 37 млн
09:26Жители города Саки остались без отопления из-за аварии на магистрали
09:13"Мисс Вселенная-2025" - стала известна победительница
09:01Большая моральная победа: в Крыму оценили проект мирного плана США
08:51Новая атака на Кубань – сбито еще два беспилотника
Лента новостейМолния