В одесском ТЦК прогремел взрыв – есть жертвы - РИА Новости Крым, 21.11.2025
В одесском ТЦК прогремел взрыв – есть жертвы
В одесском ТЦК прогремел взрыв – есть жертвы - РИА Новости Крым, 21.11.2025
В одесском ТЦК прогремел взрыв – есть жертвы
В здании одесского территориального центра комплектования (аналог военкомата на Украине – ред.) в пятницу произошел взрыв. Как сообщают украинские СМИ со... РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T17:12
2025-11-21T17:12
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
украина
новости
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В здании одесского территориального центра комплектования (аналог военкомата на Украине – ред.) в пятницу произошел взрыв. Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на местную полицию, в результате взрыва есть жертвы.По их данным, сейчас месте работают экстренные службы. Территория оцеплена, проводятся первоочередные следственные действия. Устанавливают обстоятельства происшествия.Усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан. В Николаеве ранее неизвестная женщина устроила взрыв рядом с сотрудниками территориального центра комплектования. Как минимум один военный погиб, другие были ранены. До этого взрыв прогремел на Украине в территориальном центре комплектования города Ровно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сопротивление растет: вспыхнут ли на Украине бунты из-за беспредела ТЦКНа Украине группа мужчин отбила у военкомов мобилизованногоОтбивался от уличной мобилизации: украинец ранил ножом военкома
17:12 21.11.2025
 
Оградительная лента
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В здании одесского территориального центра комплектования (аналог военкомата на Украине – ред.) в пятницу произошел взрыв. Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на местную полицию, в результате взрыва есть жертвы.
"В одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Одессы произошел взрыв. По предварительной информации, в результате инцидента погиб один человек, еще один получил ранения", - сообщают местные СМИ.
По их данным, сейчас месте работают экстренные службы. Территория оцеплена, проводятся первоочередные следственные действия. Устанавливают обстоятельства происшествия.
Усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан. В Николаеве ранее неизвестная женщина устроила взрыв рядом с сотрудниками территориального центра комплектования. Как минимум один военный погиб, другие были ранены. До этого взрыв прогремел на Украине в территориальном центре комплектования города Ровно.
