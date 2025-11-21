Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области строят два жилых комплекса более чем на 2200 квартир
В Херсонской области строят два жилых комплекса более чем на 2200 квартир
В Херсонской области строят два жилых комплекса более чем на 2200 квартир - РИА Новости Крым, 21.11.2025
В Херсонской области строят два жилых комплекса более чем на 2200 квартир
В Геническе и Скадовске Херсонской области ведется строительство двух жилых комплексов более чем на 2200 квартир общей площадью свыше 96 тысяч квадратных... РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T08:39
2025-11-21T08:39
херсонская область
эксклюзивы риа новости крым
новости
геническ
скадовск
семен машкауцан
строительство
жилье
новые регионы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Геническе и Скадовске Херсонской области ведется строительство двух жилых комплексов более чем на 2200 квартир общей площадью свыше 96 тысяч квадратных метров. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал врио председателя правительства Херсонщины Семен Машкауцан.По его словам, в 2025 году выданы соответствующие разрешения на строительство ЖК, первый из которых будет введен в эксплуатацию в 2026 году.В Скадовске планируется построить четыре многоквартирных дома на 1164 квартиры. Жилой комплекс будет вводиться несколькими очередями – в сентябре 2026 и апреле 2027 годов, в сентябре 2027 и апреле 2028 годов.Как отметил врио главы правительства области, в новых жилых районах будет создана современная коммунальная и дорожная инфраструктура. Новые ЖК строятся с учетом современных стандартов комфорта, энергоэффективности и безопасности.
херсонская область
геническ
скадовск
новые регионы россии
херсонская область, новости, геническ, скадовск, семен машкауцан, строительство, жилье, новые регионы россии
В Херсонской области строят два жилых комплекса более чем на 2200 квартир

В Херсонской области построят два жилых комплекса более чем на 2200 квартир – власти

08:39 21.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГенический городской Парк Культуры и Отдыха им. Т.Г.Шевченко
Генический городской Парк Культуры и Отдыха им. Т.Г.Шевченко - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Геническе и Скадовске Херсонской области ведется строительство двух жилых комплексов более чем на 2200 квартир общей площадью свыше 96 тысяч квадратных метров. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал врио председателя правительства Херсонщины Семен Машкауцан.
По его словам, в 2025 году выданы соответствующие разрешения на строительство ЖК, первый из которых будет введен в эксплуатацию в 2026 году.
В Скадовске планируется построить четыре многоквартирных дома на 1164 квартиры. Жилой комплекс будет вводиться несколькими очередями – в сентябре 2026 и апреле 2027 годов, в сентябре 2027 и апреле 2028 годов.
Как отметил врио главы правительства области, в новых жилых районах будет создана современная коммунальная и дорожная инфраструктура. Новые ЖК строятся с учетом современных стандартов комфорта, энергоэффективности и безопасности.
"Создание новых современных жилых комплексов – это не только ответ на текущие запросы населения, но и мощный "локомотив", способствующий развитию производства строительных материалов, логистических и банковских услуг, а также созданию большего количества рабочих мест в регионе", – подчеркнул Машкауцан.
Херсонская область, Геническ, Скадовск, Семен Машкауцан, Строительство, Жилье, Новые регионы России
 
