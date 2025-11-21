https://crimea.ria.ru/20251121/v-khersonskoy-oblasti-stroyat-dva-zhilykh-kompleksa-bolee-chem-na-2200-kvartir-1151032928.html

В Херсонской области строят два жилых комплекса более чем на 2200 квартир

херсонская область

эксклюзивы риа новости крым

новости

геническ

скадовск

семен машкауцан

строительство

жилье

новые регионы россии

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Геническе и Скадовске Херсонской области ведется строительство двух жилых комплексов более чем на 2200 квартир общей площадью свыше 96 тысяч квадратных метров. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал врио председателя правительства Херсонщины Семен Машкауцан.По его словам, в 2025 году выданы соответствующие разрешения на строительство ЖК, первый из которых будет введен в эксплуатацию в 2026 году.В Скадовске планируется построить четыре многоквартирных дома на 1164 квартиры. Жилой комплекс будет вводиться несколькими очередями – в сентябре 2026 и апреле 2027 годов, в сентябре 2027 и апреле 2028 годов.Как отметил врио главы правительства области, в новых жилых районах будет создана современная коммунальная и дорожная инфраструктура. Новые ЖК строятся с учетом современных стандартов комфорта, энергоэффективности и безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

