В Херсонской области строят два жилых комплекса более чем на 2200 квартир
В Херсонской области строят два жилых комплекса более чем на 2200 квартир - РИА Новости Крым, 21.11.2025
В Херсонской области строят два жилых комплекса более чем на 2200 квартир
В Геническе и Скадовске Херсонской области ведется строительство двух жилых комплексов более чем на 2200 квартир общей площадью свыше 96 тысяч квадратных... РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T08:39
2025-11-21T08:39
2025-11-21T08:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Геническе и Скадовске Херсонской области ведется строительство двух жилых комплексов более чем на 2200 квартир общей площадью свыше 96 тысяч квадратных метров. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал врио председателя правительства Херсонщины Семен Машкауцан.По его словам, в 2025 году выданы соответствующие разрешения на строительство ЖК, первый из которых будет введен в эксплуатацию в 2026 году.В Скадовске планируется построить четыре многоквартирных дома на 1164 квартиры. Жилой комплекс будет вводиться несколькими очередями – в сентябре 2026 и апреле 2027 годов, в сентябре 2027 и апреле 2028 годов.Как отметил врио главы правительства области, в новых жилых районах будет создана современная коммунальная и дорожная инфраструктура. Новые ЖК строятся с учетом современных стандартов комфорта, энергоэффективности и безопасности.
В Херсонской области строят два жилых комплекса более чем на 2200 квартир
