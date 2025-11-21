https://crimea.ria.ru/20251121/v-bakhchisarae-k-novomu-godu-ustanovyat-samuyu-bolshuyu-tyubingovuyu-gorku-1151077516.html
В Бахчисарае к Новому году установят самую большую тюбинговую горку
В Бахчисарае к Новому году установят самую большую тюбинговую горку - РИА Новости Крым, 21.11.2025
В Бахчисарае к Новому году установят самую большую тюбинговую горку
В Бахчисарае к Новому году установят самую большую в Крыму тюбинговую горку для катания на "ватрушках". Об этом РИА Новости Крым рассказал член комитета... РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T21:22
2025-11-21T21:22
2025-11-21T21:22
эксклюзивы риа новости крым
крым
бахчисарайский район
бахчисарайский парк миниатюр
виктор жиленко
общество
новости крыма
дети
новогодние каникулы в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151092989_0:112:1192:782_1920x0_80_0_0_b04a38893723f8b72571aa736419ce3b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Бахчисарае к Новому году установят самую большую в Крыму тюбинговую горку для катания на "ватрушках". Об этом РИА Новости Крым рассказал член комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму, руководитель сети экскурсионных объектов Виктор Жиленко.По его словам, фактически речь идет сразу о семи горках, длина каждой из которых около 20 метров. Они уже установлены на территории бахчисарайского парка миниатюр, специалистам осталось устроить комфортное резиновое покрытие. Открытие состоится 19 декабря. Горка будет доступна в течение всех зимних каникул, отметил Жиленко.Кроме того, рядом установлен масштабный детский лабиринт. Пока сроки его открытия точно не обозначены в связи с техническими моментами, однако есть вероятность, что лабиринт также заработает уже на зимних каникулах, добавил он.В Евпатории планируется строительство зеркального лабиринта, который может стать самым большим в России, сообщал ранее Виктор Жиленко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта готовится к Новому году: власти пообещали туристам волшебствоВ Феодосии строят самый большой в мире крокодиляриумБесплатный зоопарк для детей участников СВО: что взять с собой
крым
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151092989_0:0:1192:893_1920x0_80_0_0_371c0963828d5ea1bb1ce4598cff5ae6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, бахчисарайский район, бахчисарайский парк миниатюр, виктор жиленко, общество, новости крыма, дети, новогодние каникулы в крыму
В Бахчисарае к Новому году установят самую большую тюбинговую горку
В Бахчисарае к Новому году установят самую большую в Крыму тюбинговую горку