В Бахчисарае к Новому году установят самую большую тюбинговую горку

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Бахчисарае к Новому году установят самую большую в Крыму тюбинговую горку для катания на "ватрушках". Об этом РИА Новости Крым рассказал член комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму, руководитель сети экскурсионных объектов Виктор Жиленко.По его словам, фактически речь идет сразу о семи горках, длина каждой из которых около 20 метров. Они уже установлены на территории бахчисарайского парка миниатюр, специалистам осталось устроить комфортное резиновое покрытие. Открытие состоится 19 декабря. Горка будет доступна в течение всех зимних каникул, отметил Жиленко.Кроме того, рядом установлен масштабный детский лабиринт. Пока сроки его открытия точно не обозначены в связи с техническими моментами, однако есть вероятность, что лабиринт также заработает уже на зимних каникулах, добавил он.В Евпатории планируется строительство зеркального лабиринта, который может стать самым большим в России, сообщал ранее Виктор Жиленко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта готовится к Новому году: власти пообещали туристам волшебствоВ Феодосии строят самый большой в мире крокодиляриумБесплатный зоопарк для детей участников СВО: что взять с собой

