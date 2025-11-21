https://crimea.ria.ru/20251121/ukrainskiy-kapitan-zaochno-predstanet-pered-sudom-za-ataki-na-krym-1151085236.html

Украинский капитан заочно предстанет перед судом за атаки на Крым

Украинский капитан заочно предстанет перед судом за атаки на Крым - РИА Новости Крым, 21.11.2025

Украинский капитан заочно предстанет перед судом за атаки на Крым

Военная прокуратура Черноморского флота утвердила обвинительное заключение в организации терактов на территории Крыма в отношении командира 385-ой отдельной... РИА Новости Крым, 21.11.2025

2025-11-21T15:01

2025-11-21T15:01

2025-11-21T15:17

новости

генеральная прокуратура россии

атаки всу

атаки всу на крым

правосудие

теракт

новости крыма

крым

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111130/36/1111303641_0:51:966:594_1920x0_80_0_0_d56e1cd68acc6752a9763a8f23461f97.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Военная прокуратура Черноморского флота утвердила обвинительное заключение в организации терактов на территории Крыма в отношении командира 385-ой отдельной бригады ВСУ морских беспилотных комплексов специального назначения, капитана 1 ранга. Об этом сообщает Главная военная прокуратура России.Следствие установило, что обвиняемый в декабре 2024 года и в мае 2025-го, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору под руководством представителей высшего военного и политического руководства Украины, организовал теракты с привлечением подчиненных и применением безэкипажных катеров, вооруженных управляемыми ракетами.В результате ударов по местам расположения российских воздушных судов и военнослужащих был причинен значительный ущерб, подчеркнули в Военной прокуратуре.Украинский капитан объявлен в межгосударственный розыск, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.Уголовное дело будет направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что система противовоздушной обороны в Крыму работает с эффективностью до 97% и является одной из самых надежных в стране. Он подчеркнул, что безопасность Крыма и его жителей полностью обеспечена, а стабильность в республике является главным достижением уходящего года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бомбят мирных жителей – блогер из США об ударах по КрымуПочему Зеленский усилил атаки на Крым – мнениеГод со дня трагедии в Учкуевке: в Севастополе вспомнили жертв теракта ВСУ

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, генеральная прокуратура россии, атаки всу, атаки всу на крым, правосудие, теракт, новости крыма, крым, россия