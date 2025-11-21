Рейтинг@Mail.ru
Украинский капитан заочно предстанет перед судом за атаки на Крым - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Украинский капитан заочно предстанет перед судом за атаки на Крым
Украинский капитан заочно предстанет перед судом за атаки на Крым - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Украинский капитан заочно предстанет перед судом за атаки на Крым
Военная прокуратура Черноморского флота утвердила обвинительное заключение в организации терактов на территории Крыма в отношении командира 385-ой отдельной... РИА Новости Крым, 21.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Военная прокуратура Черноморского флота утвердила обвинительное заключение в организации терактов на территории Крыма в отношении командира 385-ой отдельной бригады ВСУ морских беспилотных комплексов специального назначения, капитана 1 ранга. Об этом сообщает Главная военная прокуратура России.Следствие установило, что обвиняемый в декабре 2024 года и в мае 2025-го, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору под руководством представителей высшего военного и политического руководства Украины, организовал теракты с привлечением подчиненных и применением безэкипажных катеров, вооруженных управляемыми ракетами.В результате ударов по местам расположения российских воздушных судов и военнослужащих был причинен значительный ущерб, подчеркнули в Военной прокуратуре.Украинский капитан объявлен в межгосударственный розыск, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.Уголовное дело будет направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что система противовоздушной обороны в Крыму работает с эффективностью до 97% и является одной из самых надежных в стране. Он подчеркнул, что безопасность Крыма и его жителей полностью обеспечена, а стабильность в республике является главным достижением уходящего года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бомбят мирных жителей – блогер из США об ударах по КрымуПочему Зеленский усилил атаки на Крым – мнениеГод со дня трагедии в Учкуевке: в Севастополе вспомнили жертв теракта ВСУ
новости, генеральная прокуратура россии, атаки всу, атаки всу на крым, правосудие, теракт, новости крыма, крым, россия
Украинский капитан заочно предстанет перед судом за атаки на Крым

Капитан ВСУ заочно предстанет перед судом за организацию терактов в Крыму

15:01 21.11.2025 (обновлено: 15:17 21.11.2025)
 
© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды
Статуэтка богини правосудия Фемиды
© Fotolia / sebra
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Военная прокуратура Черноморского флота утвердила обвинительное заключение в организации терактов на территории Крыма в отношении командира 385-ой отдельной бригады ВСУ морских беспилотных комплексов специального назначения, капитана 1 ранга. Об этом сообщает Главная военная прокуратура России.
Следствие установило, что обвиняемый в декабре 2024 года и в мае 2025-го, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору под руководством представителей высшего военного и политического руководства Украины, организовал теракты с привлечением подчиненных и применением безэкипажных катеров, вооруженных управляемыми ракетами.
В результате ударов по местам расположения российских воздушных судов и военнослужащих был причинен значительный ущерб, подчеркнули в Военной прокуратуре.
Украинский капитан объявлен в межгосударственный розыск, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело будет направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что система противовоздушной обороны в Крыму работает с эффективностью до 97% и является одной из самых надежных в стране. Он подчеркнул, что безопасность Крыма и его жителей полностью обеспечена, а стабильность в республике является главным достижением уходящего года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ бомбят мирных жителей – блогер из США об ударах по Крыму
Почему Зеленский усилил атаки на Крым – мнение
Год со дня трагедии в Учкуевке: в Севастополе вспомнили жертв теракта ВСУ
 
