Такого не было никогда: майское тепло придет в Крым в субботу
Такого не было никогда: майское тепло придет в Крым в субботу
2025-11-21
2025-11-21T19:52
2025-11-21T19:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается температурный рекорд, которого не было никогда за всю историю метеонаблюдений в ноябрьские дни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По словам метеоролога, падет прежний температурный максимум тепла, который держался последние 102 года.Таким образом, по мнению Евгения Тишковца, будет побит прежний температурный рекорд, который держался для 22 ноября с далекого 1923 года. Такие температурные показатели соответствуют климатической норме мая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
