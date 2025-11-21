Такого не было никогда: майское тепло придет в Крым в субботу

"В теплом секторе циклона, который будет поджимать с юга очаг высокого давления - малооблачная погода, "миллион на миллион", юго-западный ветер 3-8 метров в секунду. Даже ночью не прохладнее - в Симферополе +10…+12. Днем - +21…+23. В городе и по республике от +19 до +24 градусов", - отметил он.