Такого не было никогда: майское тепло придет в Крым в субботу

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается температурный рекорд, которого не было никогда за всю историю метеонаблюдений в ноябрьские дни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По словам метеоролога, падет прежний температурный максимум тепла, который держался последние 102 года.Таким образом, по мнению Евгения Тишковца, будет побит прежний температурный рекорд, который держался для 22 ноября с далекого 1923 года. Такие температурные показатели соответствуют климатической норме мая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
19:52 21.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНабережная в Гурзуфе
Набережная в Гурзуфе - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается температурный рекорд, которого не было никогда за всю историю метеонаблюдений в ноябрьские дни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По словам метеоролога, падет прежний температурный максимум тепла, который держался последние 102 года.

"В теплом секторе циклона, который будет поджимать с юга очаг высокого давления - малооблачная погода, "миллион на миллион", юго-западный ветер 3-8 метров в секунду. Даже ночью не прохладнее - в Симферополе +10…+12. Днем - +21…+23. В городе и по республике от +19 до +24 градусов", - отметил он.

Таким образом, по мнению Евгения Тишковца, будет побит прежний температурный рекорд, который держался для 22 ноября с далекого 1923 года. Такие температурные показатели соответствуют климатической норме мая.
