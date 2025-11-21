https://crimea.ria.ru/20251121/stala-izvestna-pobeditelnitsa-konkursa-miss-vselennaya-2025-1151075365.html

Стала известна победительница конкурса "Мисс Вселенная-2025"

21.11.2025

Стала известна победительница конкурса "Мисс Вселенная-2025"

Обладательницей короны "Мисс Вселенная - 2025" стала участница из Мексики, 25-летняя Фатима Бош.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Обладательницей короны "Мисс Вселенная - 2025" стала участница из Мексики, 25-летняя Фатима Бош. Об этом сообщает РИА Новости.Финал конкурса состоялся накануне в Таиланде. Россию представлял 22-летняя студентка-медик Анастасия Венза, ранее одержавшая победу на конкурсе "Мисс Россия", однако она не попала в топ-30 конкурса.Второе, третье и четвертое места достались участницам из Венесуэлы, Филлипин и Кот-д’Ивуара.В прошлом году титул "Мисс Вселенная" завоевала представительница Дании Виктория Кьер Тейлвиг.Ранее ливано-французский музыкант Омар Харфуш, входивший в жюри "Мисс Вселенная", обвинил организаторов конкурса в подтасовках и ушел в отставку. Он заявил, что топ-30 участниц был составлен заранее и без участия официального жюри. Вместе с Харфушем судейскую бригаду покинули еще несколько человек.Также конкурс в этом году ознаменовался еще одним скандалом с участием будущей победительницы. Вице-президент конкурса Нават Ицарагрисил публично раскритиковал Фатиму Бош за то, что она пропустила фотосессию, и назвал ее "тупой". Президент конкурса Рауль Роча Канту раскритиковал действия вице-президента. Ицарагрисил ушел в отставку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

