2025-11-21T09:13
2025-11-21T09:20
в мире
новости
таиланд
конкурс
конкурс "мисс вселенная 2025"
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Обладательницей короны "Мисс Вселенная - 2025" стала участница из Мексики, 25-летняя Фатима Бош. Об этом сообщает РИА Новости.Финал конкурса состоялся накануне в Таиланде. Россию представлял 22-летняя студентка-медик Анастасия Венза, ранее одержавшая победу на конкурсе "Мисс Россия", однако она не попала в топ-30 конкурса.Второе, третье и четвертое места достались участницам из Венесуэлы, Филлипин и Кот-д'Ивуара.В прошлом году титул "Мисс Вселенная" завоевала представительница Дании Виктория Кьер Тейлвиг.Ранее ливано-французский музыкант Омар Харфуш, входивший в жюри "Мисс Вселенная", обвинил организаторов конкурса в подтасовках и ушел в отставку. Он заявил, что топ-30 участниц был составлен заранее и без участия официального жюри. Вместе с Харфушем судейскую бригаду покинули еще несколько человек.Также конкурс в этом году ознаменовался еще одним скандалом с участием будущей победительницы. Вице-президент конкурса Нават Ицарагрисил публично раскритиковал Фатиму Бош за то, что она пропустила фотосессию, и назвал ее "тупой". Президент конкурса Рауль Роча Канту раскритиковал действия вице-президента. Ицарагрисил ушел в отставку.
таиланд
Новости
в мире, новости, таиланд, конкурс, конкурс "мисс вселенная 2025"
Стала известна победительница конкурса "Мисс Вселенная-2025"

Титул "Мисс Вселенная-2025" завоевала участница из Мексики Фатима Бош

09:13 21.11.2025 (обновлено: 09:20 21.11.2025)
 
© AP Photo Sakchai LalitМисс Мексика Фатима Бош (справа) стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная 2025"
Мисс Мексика Фатима Бош (справа) стала победительницей конкурса Мисс Вселенная 2025 - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo Sakchai Lalit
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Обладательницей короны "Мисс Вселенная - 2025" стала участница из Мексики, 25-летняя Фатима Бош. Об этом сообщает РИА Новости.
Финал конкурса состоялся накануне в Таиланде. Россию представлял 22-летняя студентка-медик Анастасия Венза, ранее одержавшая победу на конкурсе "Мисс Россия", однако она не попала в топ-30 конкурса.
В топ-12 вошли участницы из Чили, Колумбии, Кубы, Гваделупы, Мексики, Пуэрто-Рико, Венесуэлы, Китая, Филиппин, Таиланда, Мальты и Кот-д'Ивуара. Победу жюри присудило мексиканке Фатиме Бош. Первой вице-мисс стала Правенар Сингх из Таиланда.
Второе, третье и четвертое места достались участницам из Венесуэлы, Филлипин и Кот-д’Ивуара.
В прошлом году титул "Мисс Вселенная" завоевала представительница Дании Виктория Кьер Тейлвиг.
Ранее ливано-французский музыкант Омар Харфуш, входивший в жюри "Мисс Вселенная", обвинил организаторов конкурса в подтасовках и ушел в отставку. Он заявил, что топ-30 участниц был составлен заранее и без участия официального жюри. Вместе с Харфушем судейскую бригаду покинули еще несколько человек.
Также конкурс в этом году ознаменовался еще одним скандалом с участием будущей победительницы. Вице-президент конкурса Нават Ицарагрисил публично раскритиковал Фатиму Бош за то, что она пропустила фотосессию, и назвал ее "тупой". Президент конкурса Рауль Роча Канту раскритиковал действия вице-президента. Ицарагрисил ушел в отставку.
