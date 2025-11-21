Рейтинг@Mail.ru
Сообщение о минировании гимназии в Севастополе оказалось ложным - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Сообщение о минировании гимназии в Севастополе оказалось ложным
Сообщение о минировании гимназии в Севастополе оказалось ложным
гимназии №24 Севастополя оказалось ложным. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе департамента образования города. РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T12:39
2025-11-21T12:39
севастополь
новости севастополя
эвакуация
школа
минирование
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Сообщение о минировании гимназии №24 Севастополя оказалось ложным. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе департамента образования города.Ранее на почту школы пришло письмо о минировании. Детей и сотрудников гимназии эвакуировали.
севастополь
севастополь, новости севастополя, эвакуация, школа, минирование
Сообщение о минировании гимназии в Севастополе оказалось ложным

Информация о минировании гимназии в Севастополе не подтвердилась - департамент образования

12:39 21.11.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчебный класс. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Сообщение о минировании гимназии №24 Севастополя оказалось ложным. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе департамента образования города.
"Сообщение было ложным. Учебный процесс возобновляется", - сказали в департаменте.
Ранее на почту школы пришло письмо о минировании. Детей и сотрудников гимназии эвакуировали.
