https://crimea.ria.ru/20251121/soobschenie-o-minirovanii-gimnazii-v-sevastopole-okazalos-lozhnym-1151080314.html
Сообщение о минировании гимназии в Севастополе оказалось ложным
Сообщение о минировании гимназии в Севастополе оказалось ложным - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Сообщение о минировании гимназии в Севастополе оказалось ложным
гимназии №24 Севастополя оказалось ложным. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе департамента образования города. РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T12:39
2025-11-21T12:39
2025-11-21T12:39
эксклюзивы риа новости крым
севастополь
новости севастополя
эвакуация
школа
минирование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111754/81/1117548152_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_8deab27360e7a65014512ebaf4ed2e09.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Сообщение о минировании гимназии №24 Севастополя оказалось ложным. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе департамента образования города.Ранее на почту школы пришло письмо о минировании. Детей и сотрудников гимназии эвакуировали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111754/81/1117548152_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_bedbcea796e124d2afc4e5e25ecb2307.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, эвакуация, школа, минирование
Сообщение о минировании гимназии в Севастополе оказалось ложным
Информация о минировании гимназии в Севастополе не подтвердилась - департамент образования