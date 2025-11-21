Рейтинг@Mail.ru
Снова лето: погода в Крыму 21 ноября - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Снова лето: погода в Крыму 21 ноября
Снова лето: погода в Крыму 21 ноября - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Снова лето: погода в Крыму 21 ноября
В пятницу погоду Крыма определит вынос воздушных масс с акватории Средиземного моря, до конца недели в Крыму установится очень теплая, без осадков погода, ночью РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T00:01
2025-11-21T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
крым
новости крыма
прогноз
крымский гидрометцентр
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150872478_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_452c31457b974f4a7765ee08f9accb07.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В пятницу погоду Крыма определит вынос воздушных масс с акватории Средиземного моря, до конца недели в Крыму установится очень теплая, без осадков погода, ночью и утром в восточных районах возможен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +20...+22.В Севастополепеременная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +19...+21 градус.
симферополь
севастополь
крым
Снова лето: погода в Крыму 21 ноября

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В пятницу погоду Крыма определит вынос воздушных масс с акватории Средиземного моря, до конца недели в Крыму установится очень теплая, без осадков погода, ночью и утром в восточных районах возможен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14; днем +17…+22, в горах +11…+16 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +20...+22.
В Севастополепеременная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +19...+21 градус.
