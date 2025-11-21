https://crimea.ria.ru/20251121/snova-leto-pogoda-v-krymu-21-noyabrya-1150961822.html
Снова лето: погода в Крыму 21 ноября
В пятницу погоду Крыма определит вынос воздушных масс с акватории Средиземного моря, до конца недели в Крыму установится очень теплая, без осадков погода, ночью РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T00:01
2025-11-21T00:01
2025-11-21T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В пятницу погоду Крыма определит вынос воздушных масс с акватории Средиземного моря, до конца недели в Крыму установится очень теплая, без осадков погода, ночью и утром в восточных районах возможен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +20...+22.В Севастополепеременная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +19...+21 градус.
