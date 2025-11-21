https://crimea.ria.ru/20251121/sakskoe-ozero-v-tope-napravleniy-termalnogo-otdykha-rossiyan-1151096879.html

Сакское озеро в топе направлений термального отдыха россиян

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Сакское озеро в Крыму вошло в семерку направлений, куда жители России едут за термальным отдыхом в любое время года. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса Авито недвижимость.В пресс-службе сервиса также напомнили, что концентрированная рапа по плотности соперничает с водами Мертвого моря, а иловые сульфидные грязи, формирующиеся на дне озера веками, обладают мощным терапевтическим эффектом. Они применяются для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы и кожных болезней.Кроме Сакского озера в подборку сервиса попали термальные источники из разных регионов страны. Из них Мацеста, Сочи Краснодарский край, Бесстыжие ванны, Пятигорск, "Верхний Бор", Тюмень, Белокуриха, Алтайский край, Апачинские источники, Камчатка, Хакусы, север Байкала (Бурятия).Ранее сообщалось, что Евпатория и Феодосия вошли в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в ноябре. Среди других популярных направлений для длинного ноябрьского отдыха – Всеволожск в Ленинградской области, Ижевск в Удмуртии, Пионерский в Калининградской области, Джубга, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый год в Крыму: каким будет турпоток на праздничных каникулахЯлта готовится к Новому году: власти пообещали туристам волшебствоРоссияне выбирают Крым для отдыха в одиночку – цены на размещение

