Сакское озеро в топе направлений термального отдыха россиян - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Сакское озеро в топе направлений термального отдыха россиян
Сакское озеро в топе направлений термального отдыха россиян - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Сакское озеро в топе направлений термального отдыха россиян
Сакское озеро в Крыму вошло в семерку направлений, куда жители России едут за термальным отдыхом в любое время года. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса... РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T20:20
2025-11-21T20:20
саки, отдых, отдых в крыму, крым, новости крыма, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм
Сакское озеро в топе направлений термального отдыха россиян

Почему россияне выбирают Сакское озеро в Крыму для термального отдыха

20:20 21.11.2025
 
© РИА Новости КрымСакское озеро
Сакское озеро - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Сакское озеро в Крыму вошло в семерку направлений, куда жители России едут за термальным отдыхом в любое время года. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса Авито недвижимость.
"Сакское озеро – легендарная природная здравница Крыма, чья история насчитывает более двух тысячелетий. Оно остается не только живым историческим памятником, но и действующим центром здоровья, привлекающим тысячи туристов и пациентов", – сказано в сообщении.
В пресс-службе сервиса также напомнили, что концентрированная рапа по плотности соперничает с водами Мертвого моря, а иловые сульфидные грязи, формирующиеся на дне озера веками, обладают мощным терапевтическим эффектом. Они применяются для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы и кожных болезней.
Кроме Сакского озера в подборку сервиса попали термальные источники из разных регионов страны. Из них Мацеста, Сочи Краснодарский край, Бесстыжие ванны, Пятигорск, "Верхний Бор", Тюмень, Белокуриха, Алтайский край, Апачинские источники, Камчатка, Хакусы, север Байкала (Бурятия).
Ранее сообщалось, что Евпатория и Феодосия вошли в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в ноябре. Среди других популярных направлений для длинного ноябрьского отдыха – Всеволожск в Ленинградской области, Ижевск в Удмуртии, Пионерский в Калининградской области, Джубга, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки.
