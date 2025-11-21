https://crimea.ria.ru/20251121/rossiyskie-voyska-osvobodili-radostnoe-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1151081966.html
Российские войска освободили Радостное в Днепропетровской области
Российские войска освободили Радостное в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Российские войска освободили Радостное в Днепропетровской области
Российские войска освободили Радостное в Днепропетровской области, также за эту неделю силы ВС РФ завершили освобождение еще пяти населенных пунктов. Об этом... РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T13:20
2025-11-21T13:20
2025-11-21T13:29
россия
новости сво
министерство обороны рф
днепропетровская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Радостное в Днепропетровской области, также за эту неделю силы ВС РФ завершили освобождение еще пяти населенных пунктов. Об этом сообщило Минобороны.Кроме того, бойцы Вооруженных сил РФ взяли под полный контроль Новоселовку, Ставки, Масляковку и Ямполь в ДНР. Накануне начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что российские войска освободили город Купянск в Харьковской области и продолжают уничтожение окруженных украинских формирований на левом берегу реки Оскол. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Российские войска освободили Радостное в Днепропетровской области
Армия России освободила Радостное в Днепропетровской области и еще ряд населенных пунктов
13:20 21.11.2025 (обновлено: 13:29 21.11.2025)