СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Радостное в Днепропетровской области, также за эту неделю силы ВС РФ завершили освобождение еще пяти населенных пунктов. Об этом сообщило Минобороны.Кроме того, бойцы Вооруженных сил РФ взяли под полный контроль Новоселовку, Ставки, Масляковку и Ямполь в ДНР. Накануне начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что российские войска освободили город Купянск в Харьковской области и продолжают уничтожение окруженных украинских формирований на левом берегу реки Оскол. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
россия, новости сво, министерство обороны рф, днепропетровская область
Российские войска освободили Радостное в Днепропетровской области

Армия России освободила Радостное в Днепропетровской области и еще ряд населенных пунктов

13:20 21.11.2025 (обновлено: 13:29 21.11.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Радостное в Днепропетровской области, также за эту неделю силы ВС РФ завершили освобождение еще пяти населенных пунктов. Об этом сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенных пунктов Гай, Нечаевка и Радостное Днепропетровской области, а также Яблоково, Равнополье и Веселое Запорожской области", - говорится в сообщении МО РФ.
Кроме того, бойцы Вооруженных сил РФ взяли под полный контроль Новоселовку, Ставки, Масляковку и Ямполь в ДНР.

"Освобождены населенные пункты Новоселовка, Ставки, Масляковка, Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке оборонного ведомства.

Накануне начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что российские войска освободили город Купянск в Харьковской области и продолжают уничтожение окруженных украинских формирований на левом берегу реки Оскол.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияНовости СВОМинистерство обороны РФДнепропетровская область
 
