Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе закрыли - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251121/reyd-v-sevastopole-zakryli-1151094264.html
Рейд в Севастополе закрыли
Рейд в Севастополе закрыли - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Рейд в Севастополе закрыли
Катера и паромы в Севастополе временно приостановили рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T17:26
2025-11-21T17:29
севастополь
паромы и катера в севастополе
северная сторона
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334295_0:42:1754:1029_1920x0_80_0_0_e544f6f1f8311b1aed1b8836bd1eae31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Катера и паромы в Севастополе временно приостановили рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Уехать на противоположную сторону города севастопольцы могут на автобусах, которые отправляются от площадей Нахимова и Захарова.Причина приостановки морского сообщения не уточняется.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334295_12:0:1665:1240_1920x0_80_0_0_8b2e6d279f854be676ecb3d9a7bb8c19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, паромы и катера в севастополе, северная сторона, новости севастополя
Рейд в Севастополе закрыли

Рейд в Севастополе перекрыт

17:26 21.11.2025 (обновлено: 17:29 21.11.2025)
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Катера и паромы в Севастополе временно приостановили рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
Уехать на противоположную сторону города севастопольцы могут на автобусах, которые отправляются от площадей Нахимова и Захарова.
Причина приостановки морского сообщения не уточняется.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольПаромы и катера в СевастополеСеверная сторонаНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:29Оперные театры мира вопреки санкциям ждут артистов из России
18:13На Украине повреждены все крупные ТЭС и ГЭС: Минэнерго
17:44Самый тяжелый момент истории Украины: Зеленский обратился к нации
17:41Кузница асов: 115 лет офицерской школе военных летчиков в Севастополе
17:33На Кубани подростка обвиняют в убийстве его бабушки
17:26Рейд в Севастополе закрыли
17:12В одесском ТЦК прогремел взрыв – есть жертвы
17:03Этот год довел ВСУ до изнеможения - начальник Генштаба Андрей Гнатов
16:50Стрелявшим из арбалета в Севастополе оказался организатор концертов
16:37Мужчина в Севастополе избил знакомую за "незаконный оборот наркотиков"
16:18В Воронеже расселят СНТ на время ликвидации неразорвавшихся снарядов
15:49Почему признание Крыма появилось в мирном плане США
15:41Новый год в Крыму: каким будет турпоток на праздничных каникулах
15:2812 лет за госизмену: россиянка передавала ВСУ данные о военных в Крыму
15:09Продолжение конфликта опасно для Киева - Кремль
15:01Украинский капитан заочно предстанет перед судом за атаки на Крым
14:32Горят БТРы и танки: Киев за неделю потерял около 10 тысяч боевиков
14:17Истребитель разбился на авиашоу в Дубае – пилот погиб
14:05Прорывались на американских БТР: под Красноармейском отразили 6 атак ВСУ
13:49В Крыму ВАЗ влетел в столб – водителя зажало в салоне
Лента новостейМолния