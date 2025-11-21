https://crimea.ria.ru/20251121/reyd-v-sevastopole-zakryli-1151094264.html
Рейд в Севастополе закрыли
Катера и паромы в Севастополе временно приостановили рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T17:26
2025-11-21T17:26
2025-11-21T17:29
севастополь
паромы и катера в севастополе
северная сторона
новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Катера и паромы в Севастополе временно приостановили рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Уехать на противоположную сторону города севастопольцы могут на автобусах, которые отправляются от площадей Нахимова и Захарова.Причина приостановки морского сообщения не уточняется.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
Новости
севастополь, паромы и катера в севастополе, северная сторона, новости севастополя
Рейд в Севастополе закрыли
17:26 21.11.2025 (обновлено: 17:29 21.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Катера и паромы в Севастополе временно приостановили рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
Уехать на противоположную сторону города севастопольцы могут на автобусах, которые отправляются от площадей Нахимова и Захарова.
Причина приостановки морского сообщения не уточняется.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
