ПВО отработала над Крымом
Очередной беспилотник ВСУ сбили над территорией Крыма в пятницу во второй половине дня. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Очередной беспилотник ВСУ сбили над территорией Крыма в пятницу во второй половине дня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
