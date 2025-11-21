Рейтинг@Mail.ru
ПВО отработала над Крымом - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251121/pvo-otrabotala-nad-krymom-1151098819.html
ПВО отработала над Крымом
ПВО отработала над Крымом - РИА Новости Крым, 21.11.2025
ПВО отработала над Крымом
Очередной беспилотник ВСУ сбили над территорией Крыма в пятницу во второй половине дня. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T21:01
2025-11-21T21:01
крым
новости крыма
срочные новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150910653_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c646c2158aca2c0565acc70a2353e97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Очередной беспилотник ВСУ сбили над территорией Крыма в пятницу во второй половине дня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150910653_161:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_f4dbec3f6425e1fa4042ec3a66f434d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, министерство обороны рф
ПВО отработала над Крымом

Над Крымом силы ПВО сбили украинский беспилотник

21:01 21.11.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ведет огонь по БПЛА из пулемета "Корд" на посту воздушного наблюдения 25-й армии группировки "Запад" в Серебрянском лесничестве на Краснолиманском направлении СВО.
Военнослужащий ведет огонь по БПЛА из пулемета Корд на посту воздушного наблюдения 25-й армии группировки Запад в Серебрянском лесничестве на Краснолиманском направлении СВО. - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Очередной беспилотник ВСУ сбили над территорией Крыма в пятницу во второй половине дня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
" С 12.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три – над территорией Астраханской области и два – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
 
КрымНовости КрымаСрочные новости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:01ПВО отработала над Крымом
20:47Путин сделал заявление о плане США по Украине
20:43Детский оздоровительный туризм – россияне выбирают Крым и Севастополь
20:20Сакское озеро в топе направлений термального отдыха россиян
19:52Такого не было никогда: майское тепло придет в Крым в субботу
19:21В Крыму оштрафовали работников УК из-за проблем с отопительным сезоном
19:14Трамп: Украина неизбежно утратит оставшиеся части Донбасса
19:11Атака ВСУ на Белгородскую область: родители погибли, 4-летний малыш ранен
19:07Трамп грозит новыми санкциями для осложнения продажи нефти из России
18:47Капремонт стадиона в Феодосии – как идут и когда завершатся работы
18:29Оперные театры мира вопреки санкциям ждут артистов из России
18:13На Украине повреждены все крупные ТЭС и ГЭС: Минэнерго
17:44Самый тяжелый момент истории Украины: Зеленский обратился к нации
17:41Кузница асов: 115 лет офицерской школе военных летчиков в Севастополе
17:33На Кубани подростка обвиняют в убийстве его бабушки
17:26Рейд в Севастополе закрыли
17:12В одесском ТЦК прогремел взрыв – есть жертвы
17:03Этот год довел ВСУ до изнеможения - начальник Генштаба Андрей Гнатов
16:50Стрелявшим из арбалета в Севастополе оказался организатор концертов
16:37Мужчина в Севастополе избил знакомую за "незаконный оборот наркотиков"
Лента новостейМолния