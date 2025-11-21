Рейтинг@Mail.ru
Путин о плане США и обращение Зеленского к нации: главное за день - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Путин о плане США и обращение Зеленского к нации: главное за день
Путин о плане США и обращение Зеленского к нации: главное за день - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Путин о плане США и обращение Зеленского к нации: главное за день
Президент России Владимир Путин сделал заявление о плане США по Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с обращением к украинскому народу... РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T22:33
2025-11-21T22:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин сделал заявление о плане США по Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с обращением к украинскому народу. Две воздушные атаки на Кубань в пятницу утром отразили силы противовоздушной обороны России. Истребитель разбился на авиашоу в Дубае. Армия Украины доведена до изнеможения в этом году – начальник Генштаба ВСУ. Город Саки остался без отопления в связи с аварией на тепломагистрали. Крупнейший оптово-распределительный центр откроется в Крыму в декабре.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин сделал заявление о плане США по УкраинеНовый мирный план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине, однако предметно этот план с Москвой не обсуждался. Об этом заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ.Обращение Зеленского к нацииГлава киевского режима Владимир Зеленский в пятницу вечером обратился к народу Украины. На видео, размещенном в его ТГ-канале, Зеленский называет текущий момент самым сложным в истории страны и признает, что Украине придется принять большинство пунктов мирного плана из 28 пунктов, одобренного президентом США Дональдом Трампом.Удары ВСУ по Славянску-на-КубаниДве воздушные атаки на Кубань в пятницу утром отразили силы противовоздушной обороны России. Два человека пострадали. В городе повреждены жилые дома.Затем стало известно, что фрагменты БПЛА повредили цех кирпичного завода в Славянске-на-Кубани. В результате небольшие травмы получили двое рабочих предприятия.В Славянском районе Кубани в пятницу из-за атаки беспилотников отменены были занятия в школах и детских садах.ВСУ доведены до изнеможенияТекущий год истощил украинскую армию до предела. Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, передает РИА Новости."Положение очень тяжелое, этот военный год довел нас до изнеможения", — сказал он в интервью немецким СМИ.Город Саки без тепла из-за аварииВ городе Саки на западе Крыма в пятницу произошла авария на магистральной трубе теплоснабжения, восстановительные работы планируется завершить до вечера субботы. Об этом сообщила глава администрации Юлия Предыбайло.Крупнейший торговый комплекс откроется в КрымуВ Симферопольском районе Крыма готовится к открытию крупнейший оптово-распределительный центр региона. Как сообщил в пятницу министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян, центр планируют ввести в эксплуатацию в декабре."Площадь комплекса – 58,9 тысяч квадратных метров, из них 52,7 тысяч "квадратов" – складские помещения. Вместимость – 60 тысяч паллетомест, объем складской зоны – 102 тысячи кубометров. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2025 года. Для проекта предусмотрена компенсация строительно-монтажных работ – 1,2 млрд рублей", – написал министр в своем Telegram-канале.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин сделал заявление о плане США по Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с обращением к украинскому народу. Две воздушные атаки на Кубань в пятницу утром отразили силы противовоздушной обороны России. Истребитель разбился на авиашоу в Дубае. Армия Украины доведена до изнеможения в этом году – начальник Генштаба ВСУ. Город Саки остался без отопления в связи с аварией на тепломагистрали. Крупнейший оптово-распределительный центр откроется в Крыму в декабре.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путин сделал заявление о плане США по Украине

Новый мирный план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине, однако предметно этот план с Москвой не обсуждался. Об этом заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ.
"У нас этот текст есть. Мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования", – сообщил президент России.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
19:14
Трамп: Украина неизбежно утратит оставшиеся части Донбасса

Обращение Зеленского к нации

Глава киевского режима Владимир Зеленский в пятницу вечером обратился к народу Украины. На видео, размещенном в его ТГ-канале, Зеленский называет текущий момент самым сложным в истории страны и признает, что Украине придется принять большинство пунктов мирного плана из 28 пунктов, одобренного президентом США Дональдом Трампом.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
19:07
Трамп грозит новыми санкциями для осложнения продажи нефти из России

Удары ВСУ по Славянску-на-Кубани

Две воздушные атаки на Кубань в пятницу утром отразили силы противовоздушной обороны России. Два человека пострадали. В городе повреждены жилые дома.
Затем стало известно, что фрагменты БПЛА повредили цех кирпичного завода в Славянске-на-Кубани. В результате небольшие травмы получили двое рабочих предприятия.
В Славянском районе Кубани в пятницу из-за атаки беспилотников отменены были занятия в школах и детских садах.
ЛЭП
18:13
На Украине повреждены все крупные ТЭС и ГЭС: Минэнерго

ВСУ доведены до изнеможения

Текущий год истощил украинскую армию до предела. Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, передает РИА Новости.
"Положение очень тяжелое, этот военный год довел нас до изнеможения", — сказал он в интервью немецким СМИ.
Стадион имени Шайдерова в Феодосии - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
18:47Эксклюзивы РИА Новости Крым
Капремонт стадиона в Феодосии – как идут и когда завершатся работы

Город Саки без тепла из-за аварии

В городе Саки на западе Крыма в пятницу произошла авария на магистральной трубе теплоснабжения, восстановительные работы планируется завершить до вечера субботы. Об этом сообщила глава администрации Юлия Предыбайло.
На самой высокой точке Чатыр-Дага подняли флаг Республики Крым
15:49Эксклюзивы РИА Новости Крым
Почему признание Крыма появилось в мирном плане США

Крупнейший торговый комплекс откроется в Крыму

В Симферопольском районе Крыма готовится к открытию крупнейший оптово-распределительный центр региона. Как сообщил в пятницу министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян, центр планируют ввести в эксплуатацию в декабре.
"Площадь комплекса – 58,9 тысяч квадратных метров, из них 52,7 тысяч "квадратов" – складские помещения. Вместимость – 60 тысяч паллетомест, объем складской зоны – 102 тысячи кубометров. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2025 года. Для проекта предусмотрена компенсация строительно-монтажных работ – 1,2 млрд рублей", – написал министр в своем Telegram-канале.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Репетиция спектакля режиссера Эймунтаса Някрошюса Идиот - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
18:29
Оперные театры мира вопреки санкциям ждут артистов из России
