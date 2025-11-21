Рейтинг@Mail.ru
Продолжение конфликта опасно для Киева - Кремль - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Продолжение конфликта опасно для Киева - Кремль
Продолжение конфликта опасно для Киева - Кремль - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Продолжение конфликта опасно для Киева - Кремль
Пространство для свободы принятия решений для Зеленского сокращается по мере утраты территории в ходе наступления ВС РФ в зоне спецоперации. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T15:09
2025-11-21T15:09
дмитрий песков
кремль
новости
политика
украина
владимир зеленский
россия
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Пространство для свободы принятия решений для Зеленского сокращается по мере утраты территории в ходе наступления ВС РФ в зоне спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По словам Пескова, Киев должен принять ответственное решение и начать договариваться."Киевский режим должен принять ответственное решение, сделать это сейчас и взять на себя ответственность", - сказал Песков.Он в очередной раз напомнил, что Россия открыта для мирных переговоров по урегулированию конфликта."Мы полностью открыты, сохраняем нашу открытость для мирных переговоров", - подчеркнул Песков.Киевский режим может не пережить новогодние праздники в связи с положением ВСУ в зоне боевых действий, заявил ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. В начале октября на совещании с командующими группировками войск глава государства Владимир Путин сообщил, что стратегическая инициатива на фронте принадлежит российским войскам – противник отступает по всей линии боевого соприкосновения, ВС РФ в 2025 году освободили 4900 квадратных километров и 212 населенных пунктов.Путин также заявил, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными. Россия, безусловно, должна достичь всех целей спецоперации, подчеркнул он.
украина
россия
дмитрий песков, кремль, новости, политика, украина, владимир зеленский, россия, новости сво
Продолжение конфликта опасно для Киева - Кремль

Продолжение конфликта бессмысленно и опасно для киевского режима - Песков

15:09 21.11.2025
 
Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Пространство для свободы принятия решений для Зеленского сокращается по мере утраты территории в ходе наступления ВС РФ в зоне спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пространство для свободы принятия решений для него (Зеленского - ред.) сокращается по мере утраты территории в ходе наступательных действий российских Вооруженных сил. И здесь даже не о войне, это именно принуждение Зеленского и его режима к мирному решению вопроса. Продолжение для них бессмысленно и опасно", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.
По словам Пескова, Киев должен принять ответственное решение и начать договариваться.
"Киевский режим должен принять ответственное решение, сделать это сейчас и взять на себя ответственность", - сказал Песков.
Он в очередной раз напомнил, что Россия открыта для мирных переговоров по урегулированию конфликта.
"Мы полностью открыты, сохраняем нашу открытость для мирных переговоров", - подчеркнул Песков.
Киевский режим может не пережить новогодние праздники в связи с положением ВСУ в зоне боевых действий, заявил ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
В начале октября на совещании с командующими группировками войск глава государства Владимир Путин сообщил, что стратегическая инициатива на фронте принадлежит российским войскам – противник отступает по всей линии боевого соприкосновения, ВС РФ в 2025 году освободили 4900 квадратных километров и 212 населенных пунктов.
Путин также заявил, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными. Россия, безусловно, должна достичь всех целей спецоперации, подчеркнул он.
Дмитрий ПесковКремльНовостиПолитикаУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияНовости СВО
 
