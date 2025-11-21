https://crimea.ria.ru/20251121/prodolzhenie-konflikta-opasno-dlya-kieva---kreml-1151084712.html

Продолжение конфликта опасно для Киева - Кремль

Пространство для свободы принятия решений для Зеленского сокращается по мере утраты территории в ходе наступления ВС РФ в зоне спецоперации. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 21.11.2025

дмитрий песков

кремль

новости

политика

украина

владимир зеленский

россия

новости сво

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Пространство для свободы принятия решений для Зеленского сокращается по мере утраты территории в ходе наступления ВС РФ в зоне спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По словам Пескова, Киев должен принять ответственное решение и начать договариваться."Киевский режим должен принять ответственное решение, сделать это сейчас и взять на себя ответственность", - сказал Песков.Он в очередной раз напомнил, что Россия открыта для мирных переговоров по урегулированию конфликта."Мы полностью открыты, сохраняем нашу открытость для мирных переговоров", - подчеркнул Песков.Киевский режим может не пережить новогодние праздники в связи с положением ВСУ в зоне боевых действий, заявил ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. В начале октября на совещании с командующими группировками войск глава государства Владимир Путин сообщил, что стратегическая инициатива на фронте принадлежит российским войскам – противник отступает по всей линии боевого соприкосновения, ВС РФ в 2025 году освободили 4900 квадратных километров и 212 населенных пунктов.Путин также заявил, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными. Россия, безусловно, должна достичь всех целей спецоперации, подчеркнул он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят БТРы и танки: Киев за неделю потерял около 10 тысяч боевиковПлан по Украине из 28 пунктов: когда прекратятся боевые действияВ Верховной раде призвали арестовать Зеленского

украина

россия

Новости

дмитрий песков, кремль, новости, политика, украина, владимир зеленский, россия, новости сво