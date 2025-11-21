https://crimea.ria.ru/20251121/plan-po-ukraine-iz-28-punktov-kogda-prekratyatsya-boevye-deystviya-1151079494.html

План по Украине из 28 пунктов: когда прекратятся боевые действия

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. "Мирный план" по Украине из 28 пунктов включает не все приемлемые для России условия прекращения СВО и является, скорее, промежуточным документом, который показывает, на что готовы согласиться сегодня США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.Он подчеркнул, что именно это и дал понять президент России Владимир Путин на встрече с военными накануне, заявив о продолжении специальной военной операции для достижения всех ее целей.По мнению Шипилина, так называемый мирный план по Украине, детали которого стали появляться на днях в западных СМИ, не является фейком, но это и не результат совместной работы дипломатов двух сторон – России и США."У меня сомнения, насколько был вовлечен в обсуждение пунктов этого плана Кремль, – сказал Шипилин. – Ощущение, что это все-таки план американский, который не был согласован. Там огромное количество вопросов, которые явно нам не понравятся".Прежде всего, потому, что нет конкретики в главных аспектах, но есть много того, что сегодня должно являться уже аксиомой, например, признание Крыма, отметил он. Так, например, в документе не расшифровывается, что такое Донбасс, отметил он."Вроде как, считается, что это Луганская и Донецкая области, хотя на самом деле Донецкий угольный бассейн и Днепропетровскую область захватывает отчасти, и даже немножко к Харьковской подбирается. То есть, надо определиться, что такое "Донбасс", – сказал политолог.Кроме того, вызывает вопросы возможность заморозки боевых действий по линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях, добавил Шипилин."Потому что для меня, например, после событий 2015 года, когда Крыму отключали электричество, очень беспокоит ситуация в Херсоне, который граничит с Крымом, он полностью должен быть российским", – отметил он.Но главное: Херсонская и Запорожская области, как и ДНР, ЛНР и Крым закреплены в Конституции РФ как регионы России, подчеркнул эксперт, а значит, такой "нюанс", как границы для остановки боевых действий на этих территориях "американцы могли отнести в область компромиссов", считает политолог.При этом в документе "как-то очень невнятно сказано о безопасности", которую стороны должны обеспечивать, отметил эксперт."Я так и не понял, честно говоря, хотя несколько раз вчитывался в этот пункт, где "в обмен на американские гарантии безопасности...". Безопасности кому?"... Если они имеют в виду безопасность России, то ее условия изложены 17 декабря 2021 года (проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности - ред.)", – сказал Шипилин.Он убежден, что пункт за пунктом из того документа, который тогда стал своего рода ультиматумом России Западу, должен быть перенесен в так называемый "мирный план американцев по Украине" сегодня, если они хотят чего-то добиться.Эксперт делает вывод, что представленный публике через западные СМИ "план", безусловно, интересен как "документ, в котором сформулированы пожелания", но все его пункты требуют проработки и уточнений.Более того, этот набор компромиссов представлен не столько даже России, сколько оппонентам президента США Дональда Трампа на Западе – как в Америке, так и в Европе, – которые мешают ему урегулировать конфликт с РФ, считает Шипилин."Они (оппоненты Трампа – ред.) пытаются использовать очередной шанс уничтожить Россию, им кажется, что они нашли дурачков, которые готовы умирать за их интересы, и только дровишек подкидывай в костер", – заметил политолог.В свете происходящего главным предметом переговоров России и США остается обсуждение того, готовы ли Штаты принять во внимание ранее высказанные озабоченности РФ, отказавшись, возможно, от каких-то своих планов. А пока ясности нет, армия России будет продолжать специальную военную операцию, добавил Шипилин."Россия не прекращает интенсивных действий, вот Купянск освободили, а это значительное и символичное очень событие: три года шла борьба за этот крупный город. И если начнутся переговоры по обсуждению этого пресловутого плана, то боевые действия не прекратятся. Они будут и в Днепропетровской области, и в Запорожской, и в Херсонской, и в Харьковской – везде. До тех пор, пока план не будет принят", – сказал он.Именно это и дал понять президент России, верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин на встрече с военным блоком накануне вечером 20 ноября, высказавшись о власти на Украине, считает политолог.Накануне поздно вечером, 20 ноября, президент России, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки войск "Запад". В ходе встречи с военным блоком российский лидер заслушал доклад начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, который сообщил об освобождении города Купянск в Харьковской области, а также населенных пунктов Петропавловки и Ямполя, взятии под контроль 80% территории города Волчанск, 75% Красноармейска и дальнейшем продвижении российской армии.Глава государства Владимир Путин в ходе встречи с военными 20 ноября сделал ряд заявлений. В частности, он назвал действующую власть на Украине сидящей на золотых горшках организованной преступной группировкой, которая не заботится о судьбе своего народа и армии и под предлогом необходимости войны с Россией незаконно узурпировала власть для личного обогащения. При этом подчеркнул, что у России свои цели — "безусловное достижение целей специальной военной операции".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. 