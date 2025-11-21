https://crimea.ria.ru/20251121/plan-po-ukraine-iz-28-punktov-kogda-prekratyatsya-boevye-deystviya-1151079494.html
План по Украине из 28 пунктов: когда прекратятся боевые действия
План по Украине из 28 пунктов: когда прекратятся боевые действия - РИА Новости Крым, 21.11.2025
План по Украине из 28 пунктов: когда прекратятся боевые действия
"Мирный план" по Украине из 28 пунктов включает не все приемлемые для России условия прекращения СВО и является, скорее, промежуточным документом, который... РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T12:14
2025-11-21T12:14
2025-11-21T12:14
радио "спутник в крыму"
павел шипилин
мнения
сша
украина
россия
политика
владимир путин (политик)
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913480_0:161:2911:1799_1920x0_80_0_0_787c8fd84c658fce5f72c9f4b8586c1c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. "Мирный план" по Украине из 28 пунктов включает не все приемлемые для России условия прекращения СВО и является, скорее, промежуточным документом, который показывает, на что готовы согласиться сегодня США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.Он подчеркнул, что именно это и дал понять президент России Владимир Путин на встрече с военными накануне, заявив о продолжении специальной военной операции для достижения всех ее целей.По мнению Шипилина, так называемый мирный план по Украине, детали которого стали появляться на днях в западных СМИ, не является фейком, но это и не результат совместной работы дипломатов двух сторон – России и США."У меня сомнения, насколько был вовлечен в обсуждение пунктов этого плана Кремль, – сказал Шипилин. – Ощущение, что это все-таки план американский, который не был согласован. Там огромное количество вопросов, которые явно нам не понравятся".Прежде всего, потому, что нет конкретики в главных аспектах, но есть много того, что сегодня должно являться уже аксиомой, например, признание Крыма, отметил он. Так, например, в документе не расшифровывается, что такое Донбасс, отметил он."Вроде как, считается, что это Луганская и Донецкая области, хотя на самом деле Донецкий угольный бассейн и Днепропетровскую область захватывает отчасти, и даже немножко к Харьковской подбирается. То есть, надо определиться, что такое "Донбасс", – сказал политолог.Кроме того, вызывает вопросы возможность заморозки боевых действий по линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях, добавил Шипилин."Потому что для меня, например, после событий 2015 года, когда Крыму отключали электричество, очень беспокоит ситуация в Херсоне, который граничит с Крымом, он полностью должен быть российским", – отметил он.Но главное: Херсонская и Запорожская области, как и ДНР, ЛНР и Крым закреплены в Конституции РФ как регионы России, подчеркнул эксперт, а значит, такой "нюанс", как границы для остановки боевых действий на этих территориях "американцы могли отнести в область компромиссов", считает политолог.При этом в документе "как-то очень невнятно сказано о безопасности", которую стороны должны обеспечивать, отметил эксперт."Я так и не понял, честно говоря, хотя несколько раз вчитывался в этот пункт, где "в обмен на американские гарантии безопасности...". Безопасности кому?"... Если они имеют в виду безопасность России, то ее условия изложены 17 декабря 2021 года (проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности - ред.)", – сказал Шипилин.Он убежден, что пункт за пунктом из того документа, который тогда стал своего рода ультиматумом России Западу, должен быть перенесен в так называемый "мирный план американцев по Украине" сегодня, если они хотят чего-то добиться.Эксперт делает вывод, что представленный публике через западные СМИ "план", безусловно, интересен как "документ, в котором сформулированы пожелания", но все его пункты требуют проработки и уточнений.Более того, этот набор компромиссов представлен не столько даже России, сколько оппонентам президента США Дональда Трампа на Западе – как в Америке, так и в Европе, – которые мешают ему урегулировать конфликт с РФ, считает Шипилин."Они (оппоненты Трампа – ред.) пытаются использовать очередной шанс уничтожить Россию, им кажется, что они нашли дурачков, которые готовы умирать за их интересы, и только дровишек подкидывай в костер", – заметил политолог.В свете происходящего главным предметом переговоров России и США остается обсуждение того, готовы ли Штаты принять во внимание ранее высказанные озабоченности РФ, отказавшись, возможно, от каких-то своих планов. А пока ясности нет, армия России будет продолжать специальную военную операцию, добавил Шипилин."Россия не прекращает интенсивных действий, вот Купянск освободили, а это значительное и символичное очень событие: три года шла борьба за этот крупный город. И если начнутся переговоры по обсуждению этого пресловутого плана, то боевые действия не прекратятся. Они будут и в Днепропетровской области, и в Запорожской, и в Херсонской, и в Харьковской – везде. До тех пор, пока план не будет принят", – сказал он.Именно это и дал понять президент России, верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин на встрече с военным блоком накануне вечером 20 ноября, высказавшись о власти на Украине, считает политолог.Накануне поздно вечером, 20 ноября, президент России, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки войск "Запад". В ходе встречи с военным блоком российский лидер заслушал доклад начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, который сообщил об освобождении города Купянск в Харьковской области, а также населенных пунктов Петропавловки и Ямполя, взятии под контроль 80% территории города Волчанск, 75% Красноармейска и дальнейшем продвижении российской армии.Глава государства Владимир Путин в ходе встречи с военными 20 ноября сделал ряд заявлений. В частности, он назвал действующую власть на Украине сидящей на золотых горшках организованной преступной группировкой, которая не заботится о судьбе своего народа и армии и под предлогом необходимости войны с Россией незаконно узурпировала власть для личного обогащения. При этом подчеркнул, что у России свои цели — "безусловное достижение целей специальной военной операции".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это еще не конец": эксперт о плане по Украине из 28 пунктов Мирный план по Украине: эксперт назвал главные риски Большая моральная победа: в Крыму оценили проект мирного плана США
https://crimea.ria.ru/20251120/mirnyy-plan-po-ukraine-ekspert-nazval-glavnye-riski-1151058907.html
https://crimea.ria.ru/20251120/tramp-odobril-plan-po-ukraine-s-rossiyskim-krymom-1151045007.html
сша
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913480_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_25b6152c6d2e21bb15cc77ee59247aaf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел шипилин, мнения, сша, украина, россия, политика, владимир путин (политик), новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым
. "Мирный план" по Украине из 28 пунктов включает не все приемлемые для России условия прекращения СВО и является, скорее, промежуточным документом, который показывает, на что готовы согласиться сегодня США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог Павел Шипилин.
Он подчеркнул, что именно это и дал понять президент России Владимир Путин на встрече с военными
накануне, заявив о продолжении специальной военной операции для достижения всех ее целей.
По мнению Шипилина, так называемый мирный план по Украине, детали которого стали появляться на днях в западных СМИ, не является фейком, но это и не результат совместной работы дипломатов двух сторон – России и США.
"У меня сомнения, насколько был вовлечен в обсуждение пунктов этого плана Кремль, – сказал Шипилин. – Ощущение, что это все-таки план американский, который не был согласован. Там огромное количество вопросов, которые явно нам не понравятся".
Прежде всего, потому, что нет конкретики в главных аспектах, но есть много того, что сегодня должно являться уже аксиомой, например, признание Крыма, отметил он.
"Конечно, неплохо, если они признают полуостров российским и отменят санкции, но не ради этого затевалась СВО, – подчеркнут политолог. - Нам дают конфетку какую-то сладенькую типа "признание Крыма". Хотя мы его признаем. Поэтому говорить о каком-то признании американцев в том смысле, что для нас это играет решающее значение, – сомневаюсь. И, мне кажется, в этом плане отсутствует много конкретики. Ее нет".
Так, например, в документе не расшифровывается, что такое Донбасс, отметил он.
"Вроде как, считается, что это Луганская и Донецкая области, хотя на самом деле Донецкий угольный бассейн и Днепропетровскую область захватывает отчасти, и даже немножко к Харьковской подбирается. То есть, надо определиться, что такое "Донбасс", – сказал политолог.
Кроме того, вызывает вопросы возможность заморозки боевых действий по линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях, добавил Шипилин.
"Потому что для меня, например, после событий 2015 года, когда Крыму отключали электричество
, очень беспокоит ситуация в Херсоне, который граничит с Крымом, он полностью должен быть российским", – отметил он.
Но главное: Херсонская и Запорожская области, как и ДНР, ЛНР и Крым закреплены в Конституции РФ как регионы России, подчеркнул эксперт, а значит, такой "нюанс", как границы для остановки боевых действий на этих территориях "американцы могли отнести в область компромиссов", считает политолог.
При этом в документе "как-то очень невнятно сказано о безопасности", которую стороны должны обеспечивать, отметил эксперт.
"Я так и не понял, честно говоря, хотя несколько раз вчитывался в этот пункт, где "в обмен на американские гарантии безопасности...". Безопасности кому?"... Если они имеют в виду безопасность России, то ее условия изложены
17 декабря 2021 года (проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности - ред.)", – сказал Шипилин.
Он убежден, что пункт за пунктом из того документа, который тогда стал своего рода ультиматумом России Западу, должен быть перенесен в так называемый "мирный план американцев по Украине" сегодня, если они хотят чего-то добиться.
"Потому что специальная военная операция началась не из-за того, что Украина чувствовала себя как-то неуютно, а потому что у нас система безопасности была полностью разрушена Западом. И о безопасности Украины речь вообще идти не должна: она находилась в полной безопасности, пока была нейтральным государством. Речь идет о безопасности России... и безопасности на европейском континенте", – подчеркнул политолог.
Эксперт делает вывод, что представленный публике через западные СМИ "план", безусловно, интересен как "документ, в котором сформулированы пожелания", но все его пункты требуют проработки и уточнений.
Более того, этот набор компромиссов представлен не столько даже России, сколько оппонентам президента США Дональда Трампа на Западе – как в Америке, так и в Европе, – которые мешают ему урегулировать конфликт с РФ, считает Шипилин.
"Они (оппоненты Трампа – ред.) пытаются использовать очередной шанс уничтожить Россию, им кажется, что они нашли дурачков, которые готовы умирать за их интересы, и только дровишек подкидывай в костер", – заметил политолог.
В свете происходящего главным предметом переговоров России и США остается обсуждение того, готовы ли Штаты принять во внимание ранее высказанные озабоченности РФ, отказавшись, возможно, от каких-то своих планов. А пока ясности нет, армия России будет продолжать специальную военную операцию, добавил Шипилин.
"Россия не прекращает интенсивных действий, вот Купянск освободили
, а это значительное и символичное очень событие: три года шла борьба за этот крупный город. И если начнутся переговоры по обсуждению этого пресловутого плана, то боевые действия не прекратятся. Они будут и в Днепропетровской области, и в Запорожской, и в Херсонской, и в Харьковской – везде. До тех пор, пока план не будет принят", – сказал он.
Именно это и дал понять президент России, верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин на встрече с военным блоком накануне вечером 20 ноября
, высказавшись о власти на Украине
, считает политолог.
"Поэтому пускай американцы работают, убеждаются, что Зеленский недоговороспособен. Дипломатический процесс – это нормально. Главное, что мы не будем прекращать военные действия. И Владимир Путин об этом в 188-й раз заявил", – заключил политолог.
Накануне поздно вечером, 20 ноября, президент России, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки войск "Запад"
. В ходе встречи с военным блоком российский лидер заслушал доклад начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова
, который сообщил об освобождении города Купянск в Харьковской области, а также населенных пунктов Петропавловки и Ямполя, взятии под контроль 80% территории города Волчанск, 75% Красноармейска и дальнейшем продвижении российской армии.
Глава государства Владимир Путин в ходе встречи с военными 20 ноября сделал ряд заявлений. В частности, он назвал действующую власть на Украине сидящей на золотых горшках организованной преступной группировкой, которая не заботится о судьбе своего народа и армии и под предлогом необходимости войны с Россией незаконно узурпировала власть для личного обогащения. При этом подчеркнул, что у России свои цели — "безусловное достижение целей специальной военной операции".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: