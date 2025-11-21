Рейтинг@Mail.ru
Первый бой русского фрегата с турецкими кораблями – инфографика - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20251121/pervyy-boy-russkogo-fregata-s-turetskimi-korablyami--infografika-1151065771.html
Первый бой русского фрегата с турецкими кораблями – инфографика
Первый бой русского фрегата с турецкими кораблями – инфографика - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Первый бой русского фрегата с турецкими кораблями – инфографика
В ноябре 1853 года состоялся первый в истории бой парусного фрегата "Флора" с тремя турецкими пароходофрегатами у мыса Пицунда. Русский фрегат следовал из... РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T06:59
2025-11-21T08:21
инфографика
новости
история
севастополь
чф рф (черноморский флот российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110747/80/1107478077_0:631:1553:1505_1920x0_80_0_0_8692bf4eb3ce40c4f305e2effedc36bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В ноябре 1853 года состоялся первый в истории бой парусного фрегата "Флора" с тремя турецкими пароходофрегатами у мыса Пицунда. Русский фрегат следовал из Севастополя в Сухум-Кале. В двенадцати милях от берега в районе Пицунды он обнаружил отряд из трех кораблей и вступил с ними в бой.Бой длился шесть часов. На борту фрегата "Флора" было 44 пушки, турецкие корабли имели на вооружении около 60. Почти 430 ядер русское судно выпустило по противнику, а один турецкий пароход был поврежден и взят на буксир.Об этом историческом бое – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110747/80/1107478077_136:0:2313:1633_1920x0_80_0_0_11516adb97686046cc3b93d24ba5e3e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, история, севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), инфографика
Первый бой русского фрегата с турецкими кораблями – инфографика

Первый в истории бой парусного фрегата у мыса Пицунда – инфографика РИА Новости Крым

06:59 21.11.2025 (обновлено: 08:21 21.11.2025)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В ноябре 1853 года состоялся первый в истории бой парусного фрегата "Флора" с тремя турецкими пароходофрегатами у мыса Пицунда. Русский фрегат следовал из Севастополя в Сухум-Кале. В двенадцати милях от берега в районе Пицунды он обнаружил отряд из трех кораблей и вступил с ними в бой.
Бой длился шесть часов. На борту фрегата "Флора" было 44 пушки, турецкие корабли имели на вооружении около 60. Почти 430 ядер русское судно выпустило по противнику, а один турецкий пароход был поврежден и взят на буксир.
Об этом историческом бое – в инфографике РИА Новости Крым.
Бой у мыса ПицундаБой у мыса Пицунда
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ИнфографикаНовостиИсторияСевастопольЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:26Жители города Саки остались без отопления из-за аварии на магистрали
09:13Стала известна победительница конкурса "Мисс Вселенная-2025"
09:01Большая моральная победа: в Крыму оценили проект мирного плана США
08:51Новая атака на Кубань – сбито еще два беспилотника
08:39В Херсонской области строят два жилых комплекса более чем на 2200 квартир
08:12Два человека ранены в Славянске-на-Кубани при атаке ВСУ
08:10Из-за атаки в Славянском районе Кубани отменили занятия в школах и садах
07:4747 мирных россиян погибли от атак ВСУ за месяц
07:20Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
07:14ВСУ потеряли более 1,7 миллиона военных с начала спецоперации – Небензя
06:59Первый бой русского фрегата с турецкими кораблями – инфографика
06:11ВСУ с ночи бьют по Ростовской области – что известно
06:0112 лет "евромайдану": как начиналась украинская катастрофа
00:01Снова лето: погода в Крыму 21 ноября
00:00Какой сегодня праздник: 21 ноября
22:42Путин на командном пункте "Запада" и повышение НДС – главное за день
22:36Совещание Путина с военным блоком – главные заявления
22:04Армия РФ освободила более 75% территории Красноармейска – Герасимов
21:34"Сидят на золотых горшках и не думают о людях": Путин о власти на Украине
21:28Купянск, Ямполь и Петропавловка освобождены
Лента новостейМолния