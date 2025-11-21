https://crimea.ria.ru/20251121/pervyy-boy-russkogo-fregata-s-turetskimi-korablyami--infografika-1151065771.html
Первый бой русского фрегата с турецкими кораблями – инфографика
Первый бой русского фрегата с турецкими кораблями – инфографика - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Первый бой русского фрегата с турецкими кораблями – инфографика
В ноябре 1853 года состоялся первый в истории бой парусного фрегата "Флора" с тремя турецкими пароходофрегатами у мыса Пицунда. Русский фрегат следовал из... РИА Новости Крым, 21.11.2025
2025-11-21T06:59
2025-11-21T06:59
2025-11-21T08:21
инфографика
новости
история
севастополь
чф рф (черноморский флот российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110747/80/1107478077_0:631:1553:1505_1920x0_80_0_0_8692bf4eb3ce40c4f305e2effedc36bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В ноябре 1853 года состоялся первый в истории бой парусного фрегата "Флора" с тремя турецкими пароходофрегатами у мыса Пицунда. Русский фрегат следовал из Севастополя в Сухум-Кале. В двенадцати милях от берега в районе Пицунды он обнаружил отряд из трех кораблей и вступил с ними в бой.Бой длился шесть часов. На борту фрегата "Флора" было 44 пушки, турецкие корабли имели на вооружении около 60. Почти 430 ядер русское судно выпустило по противнику, а один турецкий пароход был поврежден и взят на буксир.Об этом историческом бое – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110747/80/1107478077_136:0:2313:1633_1920x0_80_0_0_11516adb97686046cc3b93d24ba5e3e9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, история, севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), инфографика
Первый бой русского фрегата с турецкими кораблями – инфографика
Первый в истории бой парусного фрегата у мыса Пицунда – инфографика РИА Новости Крым
06:59 21.11.2025 (обновлено: 08:21 21.11.2025)