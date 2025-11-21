https://crimea.ria.ru/20251121/pervyy-boy-russkogo-fregata-s-turetskimi-korablyami--infografika-1151065771.html

Первый бой русского фрегата с турецкими кораблями – инфографика

Первый бой русского фрегата с турецкими кораблями – инфографика

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В ноябре 1853 года состоялся первый в истории бой парусного фрегата "Флора" с тремя турецкими пароходофрегатами у мыса Пицунда. Русский фрегат следовал из Севастополя в Сухум-Кале. В двенадцати милях от берега в районе Пицунды он обнаружил отряд из трех кораблей и вступил с ними в бой.Бой длился шесть часов. На борту фрегата "Флора" было 44 пушки, турецкие корабли имели на вооружении около 60. Почти 430 ядер русское судно выпустило по противнику, а один турецкий пароход был поврежден и взят на буксир.Об этом историческом бое – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

