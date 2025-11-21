https://crimea.ria.ru/20251121/opernye-teatry-mira-vopreki-sanktsiyam-zhdut-artistov-iz-rossii-1151095469.html

Оперные театры мира вопреки санкциям ждут артистов из России

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Российские классические певцы поют на всех лучших площадках мира, невзирая на санкции и западную политику отмены культуры. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым однозначно заявил лауреат международных конкурсов, солист Мариинского театра Вячеслав Васильев.Васильев добавил, что не может быть мировой классической музыки без Чайковского, Прокофьева и Шостаковича. При этом он отметил, что есть определенные сложности бюрократического и логистического характера, но они преодолимы:Вячеслав Васильев, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, заметил, что понятия "русский голос", в отличие от термина "русский балет" в оперном мире нет, но существует общая музыкальная образованность постсоветского пространства и общий артистизм.В свою очередь директор, художественный руководитель и главный дирижер Крымского камерного оркестра "Новая гармония", главный дирижер Херсонской областной филармонии Денис Карлов дополнил ответ своего коллеги, отмечая, существование у разных географических близких групп человечества вокальный след.Он убежден, что совершенное оперное пение — это итальянское бельканто, но самая глубокая музыка - русская."Поэтому, когда певец прекрасно владеет воздухом, дыханием, то есть голос наполняет его от пяток до макушки, и плюс к тому у него русская душа, он умеет погружаться глубоко в архитектуру образов и энергий, это, конечно же, заставляет зрителя во всем мире невероятно впечатляться", - объяснил Карлов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым начнет сотрудничать с Российской академией художествПамятникам культурного наследия по всей России ищут хозяев: что в КрымуСтроительство на мысе Хрустальный - что происходит на объекте

