Обманули россиян на 53 млн: в Севастополе "накрыли" колл-центр мошенников
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлена работа абонентских терминалов пропуска трафика, которые использовались в схеме дистанционных мошенничеств. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.Отмечается, что 38-летний житель Самарской области в октябре этого года арендовал в Севастополе две квартиры. Он разместил в них так называемые SIM-боксы, которые использовались для звонков мошенников на номера россиян.Злоумышленник обеспечивал бесперебойное функционирование оборудования, закупал SIM-карты и ежедневно производил их замену в абонентских терминалах, уточнили в УФСБ.Как уточнили в городской полиции, телефонные аферисты, находясь в других регионах, обзванивали граждан и убеждали переводить денежные средства на "безопасные счета".По данному факту возбуждено уголовное дело по п. 2 ст. 274.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности фигуранта, а также другие участники преступной схемы и пострадавшие.
Обманули россиян на 53 млн: в Севастополе "накрыли" колл-центр мошенников
В Севастополе приезжий в съемных квартирах установил мини-станции для работы мошенников
11:20 21.11.2025 (обновлено: 11:22 21.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлена работа абонентских терминалов пропуска трафика, которые использовались в схеме дистанционных мошенничеств. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Отмечается, что 38-летний житель Самарской области в октябре этого года арендовал в Севастополе две квартиры. Он разместил в них так называемые SIM-боксы, которые использовались для звонков мошенников на номера россиян.
Злоумышленник обеспечивал бесперебойное функционирование оборудования, закупал SIM-карты и ежедневно производил их замену в абонентских терминалах, уточнили в УФСБ.
"В ходе обследования арендованных квартир изъята телекоммуникационная техника: два 32-портовых SIM-бокса, ноутбук и более 300 SIM-карт местного оператора связи, с использованием которых зафиксированы многочисленные факты мошенничества", - говорится в сообщении.
Как уточнили в городской полиции, телефонные аферисты, находясь в других регионах, обзванивали граждан и убеждали переводить денежные средства на "безопасные счета".
"В результате противоправных действий злоумышленников пострадали не менее трех жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. Им причинен ущерб на общую сумму около 53 миллионов рублей", - уточнили правоохранители.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. 2 ст. 274.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности фигуранта, а также другие участники преступной схемы и пострадавшие.
