https://crimea.ria.ru/20251121/obmanuli-rossiyan-na-53-mln-v-sevastopole-nakryli-koll-tsentr-moshennikov-1151078594.html

Обманули россиян на 53 млн: в Севастополе "накрыли" колл-центр мошенников

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151078447_49:0:1231:665_1920x0_80_0_0_0e01a5529a7b4ed9d6a5d4719ffad80c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлена работа абонентских терминалов пропуска трафика, которые использовались в схеме дистанционных мошенничеств. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.Отмечается, что 38-летний житель Самарской области в октябре этого года арендовал в Севастополе две квартиры. Он разместил в них так называемые SIM-боксы, которые использовались для звонков мошенников на номера россиян.Злоумышленник обеспечивал бесперебойное функционирование оборудования, закупал SIM-карты и ежедневно производил их замену в абонентских терминалах, уточнили в УФСБ.Как уточнили в городской полиции, телефонные аферисты, находясь в других регионах, обзванивали граждан и убеждали переводить денежные средства на "безопасные счета".По данному факту возбуждено уголовное дело по п. 2 ст. 274.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности фигуранта, а также другие участники преступной схемы и пострадавшие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму раскрыли незаконную схему постановки мигрантов на учетДеньгами и золотыми слитками – мать и дочь отдали аферистам 85 миллионовВ Крыму 17-летнего юношу подозревают в работе на телефонных мошенников

2025

